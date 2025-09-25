Баканов: совместный космический аппарат ДЗЗ будет работать на благо РФ и Белоруссии

Глава Роскосмоса назвал Минск братским партнером Москвы

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Совместный аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), создаваемый Россией и Белоруссией, будет работать на благо обеих стран. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Союзное государство - это особый институт для нас, и Белоруссия - это наш братский партнер. Одним из направлений сотрудничества является создание РБКС - российско-белорусской космической системы с российско-белорусским космическим аппаратом. По итогу мы получим аппарат высокого разрешения, который будет работать на благо двух наших стран. Будет делать высокодетализированную съемку всех территорий, которые нам необходимы", - отметил Баканов.