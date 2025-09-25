Министр обороны Сербии: Белград приобретает вооружение и оборонные технологии у США, ЕС, РФ и КНР

ЦАМТО, 24 сентября. Сербия открыта для сотрудничества в сфере обороны с Востоком и Западом, приобретает вооружение и оборонные технологии как у США и ЕС, так и у РФ и КНР.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил сербский министр обороны Братислав Гашич.

"Министр обороны сказал, что при выборе сотрудничества с той или иной страной Белград следует одному принципу – интересам Республики Сербия и необходимости обеспечить наилучшие долгосрочные решения для нашей армии", – сообщила пресс-служба МО Сербии.

Во вторник в Белграде открылась 12-я Международная выставка вооружений и военного оборудования "Партнер 2025". Глава Минобороны Сербии заявил на открытии, что в этом году рекордное число участников, представивших свою продукцию – свыше 200 из 30 стран и пришлось на треть расширить площадь экспозиции.

Как напоминает "РИА Новости", пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в ГК "Ростех") заявила 22 сентября, что компания примет участие в выставке вооружения и военной техники "Партнер-2025" в Сербии.

Сербские власти в последние годы активно модернизируют и оснащают вооруженные силы продукцией собственного ОПК и импортными системами. На военном параде 20 сентября впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле тактические БЛА Hermes 900 и мультикалиберная РСЗО PULS. Также публике впервые был показан приобретенный ранее в РФ комплекс РЭБ "Красуха".

Армия Сербии в последние годы оснащалась новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК "Панцирь-С1" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент" из России и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году и китайский ЗРК HQ-17.

В 2023 году были приобретены 11 вертолетов Ми-35П у Кипра, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295, вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции.