Как далеко Россия может бить по Европе "Геранями" и к чему стоит подготовиться даже Испании (Defense Express, Украина)

172
0
0
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Defense Express: ПВО НАТО не способна защитить Европу от российских "Гераней-2"

Российские беспилотники обладают впечатляющей дальностью и способны достичь любой европейской столицы, пишет Defense Express. До стран ЕС начинает доходить: в случае агрессии Россия сможет за себя постоять, а уязвимая натовская ПВО им не поможет.

После инцидента с Польшей и появлением неизвестных дронов над аэропортами столиц Норвегии и Дании возникает довольно простой вопрос: как далеко могут летать российские дальнобойные беспилотники.

Чтобы ответить на вопрос, для начала стоит вспомнить дальность полета российских беспилотников "Герань-2". Согласно данным ГУР Минобороны Украины, дальность полета "Герани-2" составляет 1800–2500 километров. Что касается районов запуска, то часть пусковой инфраструктуры России для атак по Украине вполне может быть использована и для эффективного запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО.

Например, в районе мыса Чауда в Крыму или под Брянском. Еще одним выгодным с точки зрения досягаемости целей и легкости логистики можно считать район Санкт-Петербурга, как наиболее удобный для создания пусковой площадки.

В случае запуска дронов оттуда, дальности "Герани-2" в пределах 1800 километров хватит, чтобы атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большую часть территории Германии и юг Италии. Если же взять дальность полета "Герани-2" до 2500 километров, то речь идет о всей территории Великобритании, Италии, а также большей части Франции.

Стоит также напомнить, что развертывание новых пусковых площадок для дронов занимает у России всего несколько месяцев. Поэтому в случае необходимости они действительно могут быть развернуты (если российские войска уже этого не сделали) очень быстро, например, на авиабазе "Осовцы" в Брестской области Беларуси. Также нельзя исключать возможность запуска и из Калининградской области.

Технически это дает выигрыш в дополнительные 700 километров. А это уже открывает следующие возможности:

При дальности полета российских "Гераней" до 2500 километров под удар попадает уже почти вся Европа, включая половину территории Испании и Мадрид. То есть в зоне поражения оказываются все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.

Конечно, это лишь показатель максимальной дальности полета, а РФ запускает дроны по сложным маршрутам для обхода украинских систем ПВО. Но суть в том, что отражение российской атаки пенопластовыми "Герберами" в Польше показало пробелы в организации противовоздушной обороны даже на восточном фланге НАТО (польские власти не заинтересованы в подробном изучении обстоятельств инцидента и игнорируют инициативу Минобороны России о консультациях, чтобы действительно разобраться в случившемся. Напрашивается простой вывод: история с дронами — очередная провокация в попытках очернить репутацию России — прим. ИноСМИ).

И РФ вполне может рассчитывать на то, что после прорыва первого и единственного эшелона ПВО на границе, дальше "Герани" смогут двигаться довольно свободно. При этом имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз в настоящее время в сотни раз дороже.

