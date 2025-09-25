Торговая война, суверенитет... Европейцы остаются пассивными перед лицом Дональда Трампа (Le Figaro, Франция)

Le Figaro: Европа не решается оказать отпор Трампу и превращается в его вассала

Америка при Трампе давит европейцев по всем направлениям, а страны Старого континента и руководство ЕС лишь пытаются к этому как-то приспособиться, но не решаются дать отпор, пишет Le Figaro. Однако рано или поздно Брюсселю придется делать выбор: сохранить остатки суверенитета или окончательно превратиться в вассала США.

Флорантен Колломп (FlorentinCollomp)

Согласно исследованию Европейского совета по международным отношениям, Европе предстоит сделать выбор: стать вассалом США или взять свою судьбу в свои руки на фоне культурных войн движения MAGA.

Европа переживает свой "момент Трумэна". В четвертом издании своего "барометра" —исследования, измеряющего чувство европейской принадлежности, эксклюзивный доступ к которому получила Le Figaro, — Европейский совет по международным отношениям и Европейский культурный фонд сравнивают ситуацию на Старом континенте с сюжетом фильма "Шоу Трумэна". В этой кинокартине, вышедшей на экраны в 1998 году, персонаж, которого играет Джим Керри, ведет повседневную жизнь, не подозревая, что он, без его на то согласия, является героем реалити-шоу, которое снимается в режиме нон-стоп без его ведома. Когда главный герой осознает ситуацию, он оказывается перед дилеммой: оставаться в зоне комфорта или покинуть съемочную площадку, чтобы освободиться от этого рабства.

По мнению исследователя Павла Зерки, автора опубликованного во вторник доклада под названием "Культурная война Европы с Америкой Трампа", это похоже на проблему, с которой сегодня сталкиваются европейские лидеры. Как показала череда событий, развернувшихся этим летом, главы государств Старого континента до недавнего времени упивались своей ролью в сценарии Трампа. Взятое на себя на саммите НАТО в Гааге обязательство тратить 5% ВВП на оборону, унижение Урсулы фон дер Ляйен в шотландском гольф-клубе Turnberry, согласие на односторонние таможенные пошлины в размере 15%, выступление на вторых ролях в Овальном кабинете Белого дома в попытке не дать его хозяину забыть об Украине… Во всех этих ситуациях европейцы становились персонажами неподвластной им геополитической драматургии.

Однако, по мнению автора доклада, торговая война и угрозы ухода США из системы обеспечения европейской безопасности является не чем иным, как отвлечением от стратегии культурной войны, направленной на долгосрочное ослабление Европы путем изменения ее политической идентичности. За непрекращающимися нападками на европейские ценности (свобода слова, либеральная демократия...) скрывается стратегия продвижения политических альтернатив, представленных движением MAGA. Это наступление, начало которому было положено во время агрессивной февральской речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. План реализуется как по писаному — подтверждений тому достаточно. Помимо поддержки сторонников, включая Виктора Орбана и Джорджу Мелони, попыток вмешательства США в выборы в Румынии и Польше, вспомним еще и тот факт, что в Германии, Франции и Великобритании лидирующие позиции в опросах общественного мнения занимают антиевропейские националистические партии.

Стратегии умиротворения, лести или попыток не привлекать к себе внимание, реализуемые различными государствами по отношению к Трампу, в конечном счете служат исключительно его собственной политической повестке. Тем не менее, как бы парадоксально это ни звучало, привязанность общественного мнения к Европейскому союзу по-прежнему сильна, что может послужить опорной точкой лидерам континента. Согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 52% европейцев утверждают, что доверяют ЕС; столько же из них верят Европейской комиссии, что является самым высоким показателем за последние 18 лет. За период с 2024 по 2025 годы этот показатель даже вырос в 12 странах, особенно во Франции, Дании, Швеции и Португалии. А 68% европейцев требуют усиления роли Евросоюза в защите от кризисов и отражении угроз безопасности. "Это наводит на мысль о том, что граждане ЕС пока еще не осознали унижения, которым подвергается объединение со стороны Трампа, и сохраняют уверенность в международной роли блока", —говорится в докладе. Однако зрелище ослабления Европы перед лицом жестких тычков со стороны администрации США наподобие тех, что мы видели этим летом, может подорвать это ощущение.

Риторика суверенитета

По мнению автора исследования, "нет оснований полагать, что "европейское лето унижений" не продлится целое столетие", как некоторые могли предсказать, вспоминая "неравные договоры", навязанные Китаю в XIX веке. По его мнению, европейские лидеры должны очнуться, чтобы гарантировать процветание континента, а не мириться с его дестабилизацией. Выступая против навязанных извне лозунгов, они не должны уклоняться от применения риторики суверенитета и европейского национализма. Для проведения такого курса существует огромное количество подходящих инициатив: выполнение рекомендаций доклада Драги о конкурентоспособности (концепция Европы капитала, энергетики, телекоммуникаций), содействие свободной торговле за счет диверсификации партнерств (по линии МЕРКОСУР, отношения с Индонезией, Индией, Вьетнамом), твердая позиция в отношении применения стандартов в сфере цифровых технологий, защита демократии… Проект бюджета Европейского союза на период 2028–2034 годов, который уже вызвал напряженность в отношениях между государствами — членами объединения и европейскими институтами, станет проверкой на прочность этой решимости. Единство ЕС вступает в период испытаний. Более гибкие форматы "коалиций желающих" могут в будущем быть расширены для продвижения на основе общих интересов.