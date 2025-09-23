Александр Степанов — о контроле воздушного пространства у границ России и создании ядерного пояса

Стратегия Североатлантического альянса по сдерживанию России обретает все более четкие и опасные контуры. Реализуемая через серию "стражевых" миссий, она эволюционирует от точечного мониторинга к перманентному военному присутствию. При этом она плавно перерастает в сложную и мультикомпонентную систему проецирования силы, ключевым элементом которой становится ядерный компонент.

"Балтийский часовой": первый шаг к постоянному контролю

История "Часовых" НАТО началась с инициативы, которая со временем приобрела статус постоянного мониторинга воздушного и морского пространства на Балтике. Это миссия Baltic Sentry ("Балтийский часовой"), которая была официально запущена в начале января 2025 года генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Формальным поводом для ее создания послужили инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в конце 2024 года: кабеля между Финляндией и Эстонией 25 декабря, а ранее — линий, связывающих Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Однако, конечно, истинные цели миссии гораздо шире.

По заявлению штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, Baltic Sentry носит бессрочный характер и включает в себя морские, воздушные, наземные и подводные средства. Ключевая роль отводится воздушному компоненту, но это первый сегментированный акт по комплексному контролю приграничного с Российской Федерацией участка всеми силами и средствами НАТО.

Учения Baltops-2025 в Финском заливе, которые проводились в июне в стратегически важном районе к западу от полуострова Порккала, продемонстрировали технологическую "начинку" этой миссии. Альянс испытал новейшие морские беспилотники (WAM-V, Exile Drix X-8, HSMUSV, Voyager) для длительного мониторинга морского дна и передачи данных через спутниковую систему Starlink. На мой взгляд, это явно свидетельствует о намерении создать непроницаемую и распределенную роботизированную сеть наблюдения, которая способна "запечатать" Балтийский регион.

"Восточный часовой": эскалация и выход на новый уровень

Опыт "Балтийского часового" был оперативно ретранслирован на новый "вызов". 12 сентября 2025 года Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry ("Восточный часовой") в ответ на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши неким беспилотником. Очередной фейковый "благовидный" предлог.

Де-факто "Восточный часовой" получает постоянную системную основу для мониторинга воздушного пространства в приграничье Союзного государства. Однако незаявленные цели инициативы гораздо амбициознее. Речь идет не просто о перехвате дронов, а о блокировании воздушного пространства в принципе и о создании условий для проецирования военной мощи НАТО на территорию Украины. Это промежуточный шаг, обеспечивающий будущий полномасштабный контроль в рамках развертывания многонационального контингента. Начинается он именно с доминирования в воздухе и попыток создания бесполетной зоны в ущерб реализации целей СВО — путем попыток уже прямого перехвата нашего высокоточного ракетного вооружения и дронов, а также блокирования деятельности ВКС России.

Для этого в российском приграничье размещаются различные типы носителей высокоточного оружия: Eurofighter, Rafale и F-16. В целом этот маневр решает несколько задач: утилизация устаревающей техники в потенциальном конфликте, ремилитаризация Европы и зачистка контрактного пространства под современные американские вооружения, в первую очередь F-35. Создается общеевропейская интегрированная система ПРО — ПВО и сеть аэродромов с соответствующей инфраструктурой, технологическое оснащение которой опять же будет предоставлено военно-промышленному комплексу (ВПК) США.

Ядерный компонент: стратегическое сдерживание через прямую угрозу

Наиболее тревожным аспектом развертывания "Восточного часового" становится его технологическая ядерная составляющая. Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale являются сертифицированными носителями ракет ASMP-A (Air-sol moyenne portеe) с ядерной боеголовкой мощностью до 300 килотонн.

Сам факт их размещения в непосредственной близости от границ России — это реализация ранее озвученных президентом Франции Эмманюэлем Макроном идей об "открытости к диалогу о потенциальной дислокации своего ядерного оружия в других европейских странах".

Кроме того, в операции участвуют предоставленные Данией F-16, которые сертифицированы для применения термоядерных бомб B61. Копенгаген уже пересмотрел политику о неразмещении ядерного оружия на своей территории в мирное время, что открывает путь не только для нуклеаризации Восточной Европы, но и для потенциального возвращения американского ядерного оружия в Гренландию (которая пока еще находится под протекторатом датского королевства).

Германия, которая предоставила многоцелевые истребители Eurofighter, активно ведет переговоры с США о сертификации этих самолетов под те же бомбы B61. Нельзя исключать, что в случае эскалации все пригодные европейские носители будут оперативно адаптированы для доставки ядерных боеголовок.

Таким образом, "Восточный часовой" — это не просто операция по укреплению системы ПВО. Это площадка для боевого слаживания разнородных европейских ВВС с американскими инструментами для отработки применения высокоточного оружия, включая ядерное, и их интеграции в единую систему управления под эгидой США. Формируется наступательный ядерный военно-воздушный компонент коллективного Запада, направленный на стратегическое сдерживание РФ через прямое проецирование ядерной угрозы.

Обе миссии — Baltic Sentry и Eastern Sentry — являются итерациями одной стратегии. Создать плотное, технологичное и перманентное военное кольцо у границ России. Там под натянуто сгенерированным предлогом "защиты инфраструктуры" и "патрулирования воздуха" разворачивается система, ключевым элементом которой становится не просто сдерживание, а угроза применения ядерного оружия. Это качественно новый уровень эскалации, превращающий Восточную Европу в передовой ядерный плацдарм НАТО.

Российский ответ: усиление с надеждой на благоразумие

Тем временем до конца 2025 года в Белоруссии планируется разместить российскую ракетную систему "Орешник". Плюс в рамках учений "Запад-2025", которые прошли в середине сентября, отработано оперативное развертывание и управление многокомпонентной структурой нестратегических ядерных сил — ОТРК "Искандер", гиперзвуковых комплексов "Калибр" и "Циркон". Кроме того, Россия усилила защиту Санкт-Петербурга и всего северо-запада страны несколькими новыми мотострелковыми соединениями и танковой дивизией в составе воссозданного Ленинградского военного округа. Его прямой задачей является нейтрализация угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики.

Так что российский ответ на милитаризацию и продвижение военной инфраструктуры НАТО на восточном фланге на данном этапе выглядит более чем убедительно.

Александр Степанов

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН)