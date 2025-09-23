Войти
КНДР разработала новое «секретное» оружие для обороны страны - Ким Чен Ын

96
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея получила некое новое «секретное» оружие, об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на 13-й сессии Верховного народного собрания.

КНДР добилась значительных успехов в разработках для обороны, получив новое оружие. Какое именно, Ким Чен Ын не сказал, разработки в этой области засекречены. По его словам, мощь Народной Армии Кореи растет, этому способствуют успехи, сделанные корейскими разработчиками в последнее время.

Мы приобрели новое секретное оружие и добились значительных успехов в научно-исследовательских разработках в области оборонной науки, что в значительной степени будет способствовать дальнейшему прорыву в нашей военной мощи.

- заявил лидер КНДР.

Говоря об обладании ядерным оружием, Ким Чен Ын исключил отказ от него в обмен на снятие санкций со страны или чего-то другого, обещанного Западом. Именно ядерное оружие является тем сдерживающим фактором, заставляя США и другие страны считаться с Пхеньяном.

Санкции враждебных сил дали нам эффект обучения — становиться сильнее, воспитать стойкость и сопротивляемость, не подавляемые никаким давлением. Любые переговоры с позиции обмена ядерных уступок на смягчение санкций невозможны.

- добавил глава Северной Кореи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
