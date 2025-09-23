Войти
Мимикрия по-украински - Су-27 стал напоминать американский F-15

100
0
0

Источник изображения: Фото: "Милитарист"

По разным оценкам, в составе авиационных частей киевского режима осталось сравнительно небольшое количество самолетов Су-27.

Например, автор телеграм-канала "Воевода вещает" считает, что "двадцать седьмых" не более 12-14 штук. При этом речь идет как об одноместных, так и об учебно-боевых версиях.

Причем, судя по уничтожению такого истребителя с майором Александром Боровиком, спарки привлекаются к выполнению задач лишь с одним пилотом.

Как считают эксперты, большая часть поднимающихся в воздух машин находится в очень плохом состоянии - чтобы возместить потери их реанимировали после долгого простоя на земле. Единственным новшеством стало приспособление к применению американских управляемых авиабомб.

Правда недавно в социальных сетях, в частности в телеграм-канале "Милитарист", появились фотографии "модернизированного" Су-27, выкрашенного в серый цвет, который напоминает окраску американского истребителя F-15 Eagle. Видимо, противник считает, что такая мимикрия увеличит шансы на выживание устаревшего самолета, выпущенного еще в 80-е годы.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
Су-27
