«Создана для нового поколения бронемашин»: SEOSS 400 – продвинутые «глаза» танка

Концерн Rheinmetall представил новую автоматизированную станцию SEOSS 400 («стабилизированная электронно-оптическая прицельная система») – новейшую разработку в семействе сенсоров, обеспечивающих эффективность поражения целей. Это продвинутые «глаза» танка, созданные, как утверждается, «для следующего поколения бронемашин».

Согласно пресс-релизу, новая полностью цифровая ОЭС обеспечивает сверхбольшую дальность идентификации целей, составляющую до 6 км благодаря оптике с высоким разрешением и помощи ИИ; гарантирует высокую точность за счёт улучшенных баллистических алгоритмов и расширенных функций компьютера управления огнём; надёжно стабилизирована в трёх плоскостях для оптимального захвата цели.

KF51U Panther с прицелами наводчика и командира из состава ОЭС SEOSS 400

По словам разработчика, SEOSS 400 пойдёт на оснащение таких перспективных платформ как «основная наземная боевая система» (MGCS) и «основной бронированный танк Европы» (MARTE).

SEOSS 400 устанавливает новый стандарт для танков и систем ПВО, готовых благодаря ей к вызовам на полях сражений будущего

- заявляет Rheinmetall.

Как указывается, SEOSS 400 в настоящее время находится на пути к серийному производству, то есть всё ещё находится в разработке.

