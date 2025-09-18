Санкции против России — яблоко раздора между США и Европой перед лицом Китая (Le Monde, Франция)

Le Monde: Трамп выдвинул Европе невыполнимые требования по поводу Китая и России

Трамп требует от Европы прекратить покупать российскую нефть и повысить пошлины на китайские товары — и только после этого США будут готовы усилить давление на Москву, пишет Le Monde. Заранее понятно, что ЕС не сможет выполнить эти условия.

Филипп Жаке (Philippe Jacqué)

В качестве условия для усиления давления США на Владимира Путина Дональд Трамп требует от своих европейских союзников прекратить покупать российскую нефть и повысить таможенные пошлины на китайские товары. Для ЕС это неприемлемо. Евросоюз опасается, что может оказаться основным потерпевшим в торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Вопрос антироссийских санкций давно является чувствительной темой в отношениях между администрацией Дональда Трампа и Европой. Теперь эта проблема рискует еще больше обострить отношения между Китаем — главным партнером Москвы — и старым континентом из-за требований, выдвинутых президентом США на фоне конфликта на Украине и острых торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.

С момента своего возвращения в Белый дом в январе этого года Дональд Трамп пытается сблизиться с Москвой за спиной своих союзников. Он не решается принять новые санкции в отношении России, несмотря на настойчивые требования европейских столиц, которые рассматривают этот шаг как способ заставить Москву прекратить конфликт. В качестве условий для усиления давления на Владимира Путина Дональд Трамп выдвигает ряд требований — одно жестче другого, — своим европейским партнерам. "Я готов ввести существенные санкции против России, как только все страны НАТО примут такое же решение и когда все страны — члены НАТО прекратят закупать нефть у России", — написал он в субботу, 13 сентября, в своем аккаунте в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Кроме того, американский лидер требует от европейских коллег ввести "таможенные пошлины в размере от 50% до 100% в отношении Китая".

Европейские лидеры пока воздерживаются от каких-либо официальных комментариев, но существует риск того, что дискуссия наберет обороты. Вопрос о санкциях вновь выходит на первый план в западном лагере на фоне продвижения России на Украине спустя месяц после провального саммита в Анкоридже между Трампом и Путиным. Несмотря на неоднократные призывы президента США к проведению прямых переговоров между Москвой и Киевом хозяин Кремля не проявляет желания прекращать боевые действия. Российские военные наращивают удары беспилотников и ракет по территории Украины. <…>

Наказание для предприятий

Хозяин Белого дома не впервые пытается надавить на европейских союзников, прежде чем согласиться (или не согласиться) на ужесточение санкций против России. Пребывая в расстроенных чувствах, 4 сентября он выставил свои условия во время телефонного разговора с лидерами "коалиции желающих". Американский лидер потребовал, чтобы эти государства, наиболее активно поддерживающие Украину, полностью прекратили импорт российской нефти и газа. А также чтобы они выступили против Пекина, который в значительной степени способствует обходу ограничительных мер Запада, наложенных на Россию.

Европа воспринимает эти требования непросто. Для стран ЕС и речи не может быть, чтобы принять условия Трампа в части, касающейся повышения пошлин на импорт из Китая. "Это не значит, что мы не должны принимать никаких мер, но на данный момент [мы не собираемся вводить] никаких непомерных таможенных пошлин", —заверяет один европейский дипломат. "Я не думаю, что европейцы присоединятся к Трампу в вопросе противодействия Китаю, — полагает специалист по Китаю Стефани Бальм, директор Центра международных исследований [Института политических исследований] Science Po. — Европейцам очень сложно доверять Вашингтону в том, что касается отношений с Пекином. Было бы даже ужасно, если бы наша политика в отношении Китая зависела от США", – считает она.

Европейский союз опасается, что может оказаться основным потерпевшим в возможной торговой войне между Вашингтоном и Пекином, поскольку будет выступать в роли свалки для китайских товаров. Вместе с тем ЕС не намерен отказываться от китайского рынка во имя санкций против России. При этом он предпочитает сосредоточиться на наказании предприятий, которые обходят санкции. "Цель Европы состоит в том, чтобы наложить жесткие санкции на российскую экономику, нацеленные на прямую или косвенную торговлю с Москвой, но не в том, чтобы еще больше ослабить нашу экономику", — напоминает европейский чиновник. На данный момент, как хочется верить другому источнику из числа европейских официальных лиц, "Дональд Трамп видит, что не может в одиночку справиться с Китаем и нуждается в нас, но пока что не заставляет нас действовать".

Новый комплекс мер

По словам европейского источника, выдвигая эти требования, Дональд Трамп пытается поставить ЕС лицом к лицу с его "противоречиями": "Это способ показать, что США готовы идти навстречу, но Европейский союз противится. С их стороны это чрезвычайно хитро". Евросоюз не сдвинется с места: "Увязывать их таможенные пошлины против Китая с нашими — это обеспечить себе возможность ничего не делать".

Эта позиция, кстати, актуальна и для ситуации с Индией, которая ведет активные переговоры с Брюсселем о заключении договора о свободной торговле. Такое соглашение стало бы для ЕС отдушиной на фоне повышения американцами таможенных пошлин на европейские товары. Брюссель не намерен вводить "тарифы против Индии. Это противоречило бы нашим интересам", — считает европейский чиновник.

Надежные партнеры

Доля России в европейском импорте нефти упала с 26% до 3% благодаря введению с 2022 года эмбарго на российские нефтепродукты, от которого освобождены Венгрия и Словакия. Что касается газа, ожидается, что доля России в этом году составит 13% по сравнению с 45% в 2022 году. К концу 2027 года в Европу, как ожидается, не поступит ни капли [российского] сжиженного природного газа.

"Мы хотели бы еще больше сократить этот импорт, но две страны по-прежнему потребляют российскую нефть: Венгрия и Словакия, – напоминает один европейский дипломат. – Мы предупредили американцев, но они не реагируют", – добавил другой европейский чиновник.

Между тем у Китая есть рычаги, позволяющие гарантировать, что Европа не встанет на сторону США. Как немецким автопроизводителям, так и крупным французским люксовым брендам и авиационным компаниям нужен китайский рынок, который закроется для них в случае введения 100%-х таможенных пошлин. Кроме того, ЕС в принципе неохотно использует тарифные инструменты давления, извлекая существенную выгоду из свободной торговли.

Кроме того, у Пекина есть надежные партнеры в самом союзе, которые смогут выступить в его защиту, включая Виктора Орбана и Роберта Фицо. Словацкий премьер входил в число 26 глав государств и правительств, которые 3 сентября присутствовали на военном параде, организованном в Пекине в качестве демонстрации новообретенной мощи КНР.