Как Украина и Сектор Газа перекроили идеологическую карту мира (Financial Times, Великобритания)

FT: конфликты на Украине и в Газе раскололи западное мышление

Два конфликта раскололи Запад — и отнюдь не на левых и правых, как раньше, пишет FT. Сегодня политики и журналисты выбирают, как на рынке, кого поддержать: Москву, Киев, Тель-Авив или ХАМАС. Сам автор статьи отнес себя к проукраинско-пропалестинскому лагерю, но с логикой при этом не совладал.

Гидеон Рахман

Когда кто-то излагает мне свое мнение по одному вопросу, я часто могу предугадать его и по другим темам. Голос за Брексит или за Евросоюз — весьма четкий показатель отношения к другим вопросам, будь то иммиграция, смертная казнь или Дональд Трамп.

Но все эти предсказательные закономерности рушатся, когда речь заходит об Украине и Газе. Среди аналитиков — и даже правительств — вы найдете тех, кто за Израиль и за Украину; за Украину и за Палестину; за Россию и за Израиль; и, наконец, за Россию и за Палестину.

Разумеется, такие характеристики как “пропалестинский” или “пророссийский” — условность. Они охватывают широкий спектр позиций. Но все равно это полезный индикатор политических предпочтений.

Зачастую разногласия между лагерями “за” и “против” выливаются в спор о внешней политике Запада. Сторонники “пропалестинского” лагеря обвиняют израильское руководство в военных преступлениях и требуют, чтобы мировое сообщество усилило свой нажим. “Произраильский” лагерь в целом предоставляет правительству Нетаньяху полную свободу действий и наотрез отвергает обвинения в геноциде. В том что касается Украины, то “пророссийский” лагерь утверждает, что у Москвы есть законные претензии, которые необходимо признать. При этом “проукраинские” оппоненты требуют упрочить поддержку Киева и усилить давление на Путина.

Так почему же идеологическая карта мира так усложнилась с началом конфликтов на Украине и в Газе?

Проукраинские и произраильские взгляды тесно сопряжены с так называемыми неоконсерваторами. Они считают, что Украина и Израиль — подвергшиеся несправедливым нападкам демократии, которые заслуживают поддержки. Французский философ и ярый сторонник Украины Бернар Анри-Леви недавно выступил в защиту Израиля от обвинений в этнических чистках: “Армия, повинная в геноциде, не будет два года воевать за территорию размером с Лас-Вегас... Рассуждать о геноциде со стороны Израиля — значит оскорблять сам здравый смысл”. К тому же проукраинско-произраильскому лагерю я бы отнес историка Нила Фергюсона и журналистку Бари Вайс.

Проукраинско-пропалестинский лагерь ставит во главу угла скорее права человека и военные преступления, чем нюансы демократии и вопрос, кто сделал первые выстрелы. С точки зрения прав человека, Россия и Израиль находятся по одну сторону баррикад — их обвиняют в массовом убийстве невинных граждан и нарушении международного права. Именно по этой логике Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр Испании Педро Санчес недавно обвинил Израиль в геноциде и утверждает, что со стороны Запада лицемерно осуждать Россию, поддерживая при этом Израиль.

Пророссийско-произраильская позиция распространена среди любителей “сильной руки”. Ее типичный сторонник — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он последовательно выступает против антироссийских санкций ЕС и предупреждает, что поддержка Украины со стороны Запада чревата мировой войной. При этом Орбан — единственный лидер ЕС, приветствовавший Нетаньяху в своей стране после того, как МУС предъявил ему обвинения. Вариации на тему позиции Орбана можно обнаружить среди европейских ультраправых, чья враждебность к мусульманским мигрантам выливается в поддержку Израиля, а национализм, консервативные взгляды и подозрительное отношение к НАТО — в симпатии к России. Подчас может показаться, что пророссийско-произраильская позиция точнее всего описывает мировоззрение самого Трампа.

Но в Америке есть и изоляционистское ультраправое крыло, изначально пророссийское, а с некоторых пор и все более пропалестинское. Влиятельный ведущий Такер Карлсон сочувственно выслушивал Путина и выступал с хвалебными репортажами из России. Критики Израиля — постоянные гости его передачи. В их числе — конгрессмен Марджори Тейлор Грин. Некогда она слыла одной из самых преданных последовательниц Трампа, но первой из республиканцев Конгресса обвинила Израиль в геноциде. И Карлсона, и Грин упрекали в антисемитизме. Но их позицию по Израилю и Украине можно считать бескомпромиссным проявлением национализма под девизом “Америка превыше всего”. С их точки зрения, обе эти страны лишь пытаются втянуть США в свои конфликты.

Какое же место на этой карте занимаю я сам? Для начала, позвольте мне допустить вольность, в которой я отказывал другим, и сказать, что такие характеристики как “произраильский” и “пропалестинский” слишком грубы для описания моих взглядов.

Но вообще я бы сказал, что, по моим собственным меркам со всеми их изъянами, за последние два года мои симпатии переместились из проукраинско-произраильского лагеря в проукраинско-пропалестинский. Это связано с тем, что в начале обоих конфликтов и Израиль, и Украина явно были жертвами агрессии и военных преступлений против гражданского населения (автор явно путает причину и следствие: ООН проголосовала в свое время за создание двух государств, и где Палестинское? Россия потребовала от НАТО дать ей гарантии безопасности в связи с расширением альянса – ей отказали. И Палестина, и Россия вынуждены защищаться! – Прим. ИноСМИ).

Но за последние два года ситуация изменилась. Массовые убийства мирных палестинцев и осада измором не имеют оправданий и не могут считаться законной формой самообороны.

Украина же по-прежнему отчаянно борется за существование — и, как правило, сохраняя сдержанность и щадя гражданское население (автор явно избирательно читает новости и почему-то не в курсе регулярных диверсий и убийств украинскими боевиками мирных российских жителей с помощью дронов. – Прим. ИноСМИ). Напротив того, вопреки всем заявлениям правительства Нетаньяху о том, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой, у остатков ХАМАС нет решительно никаких шансов уничтожить еврейское государство. Жестокость Нетаньяху нельзя оправдать даже попыткой спасти израильских заложников. Это лишь подвергает их еще бóльшей опасности.

Поэтому, по крайней мере, для меня Украина и Израиль оказались по разные стороны баррикад.