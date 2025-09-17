Что Украина может противопоставить смертоносной российской планирующей авиабомбе ФАБ-500? (The National Interest, США)

TNI: Украине нечего противопоставить российским планирующим авиабомбам ФАБ

Простота комплектации планирующих бомб позволила России наладить их массовое производство и выпускать буквально тысячами ежемесячно пишет TNI. При этом они обходятся во много раз дешевле ракет типа Х-101, а у Украины нет оружия, способного бороться с этим видом снарядов.

Брэндон Вайхерт

ВКС России продолжают утюжить противника в конфликте с Украиной. На переднем крае этой воздушной войны находятся модернизированные планирующие авиабомбы ФАБ-500, которые решительно изменили ударные возможности России с началом спецоперации в 2022 году.

Обычно они запускаются с истребителя-бомбардировщика Су-34 и позволяют наносить точные удары с большого расстояния по украинским укреплениям, городам и военным позициям — зачастую из безопасного воздушного пространства России (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ). По состоянию на 2025 год ВКС России сбросили тысячи таких бомб, изменив саму динамику конфликта под Донецком, Харьковом и Курском.

Что нужно знать о российском истребителе-бомбардировщике Су-34

Год выпуска: 2014

Количество построенных самолетов: ~160

Длина: 23,34 м

Высота: 6,1 м

Размах крыльев: 14,7 м

Вес: 22 500 кг (пустой)

45 100 кг (максимально допустимый)

Двигатели: два турбовентиляторных АЛ-31ФМ1 НПО “Сатурн”, тяга на режиме полный форсаж 14 100 кгс

Максимальная скорость: 1 900 км/ч

Дальность действия: 1 100 км

Боевой потолок: 17 000 м

Снаряжение: 30-мм автоматическая пушка ГШ-30-1, 12 узлов подвески крепления бомб / ракет

Экипаж: 2 человека

Су-34 (по классификации НАТО: Fullback или “Защитник”), двухмоторный всепогодный тактический бомбардировщик на базе Су-27 (Flanker или “Фланкёр”), поступил на вооружение России в 2014 году и стал опорой воздушных операций Москвы на Украине.

Самолет может похвастаться боевым радиусом действия свыше 1 000 километров, усовершенствованной авионикой для преодоления зоны ПВО на малой высоте и способностью нести до 12 000 килограммов боеприпасов на 12 подвесных узлах. В ходе конфликта на Украине Су-34 совершили тысячи боевых вылетов, сосредоточившись на непосредственной поддержке с воздуха и глубоких ударах по украинской обороне.

Несмотря на несколько потерянных самолетов в небе над Украиной, парк Су-34 неуклонно ширился на протяжении всей кампании. По имеющимся данным, к середине 2025 года на вооружении будет находиться более 140 самолетов. Конек Су-34 — удары планирующими бомбами. Самолеты несут до четырех ФАБ-500 и сбрасывают их с высоты до 10 000 метров. Бронированная кабина и средства радиоэлектронной борьбы обеспечивают определенную защиту от переносных зенитно-ракетных комплексов, позволяя действовать даже без неоспоримого господства в воздухе — например, над Украиной.

Разумеется, уязвимые места сохраняются. В июне украинские беспилотники уничтожили несколько Су-34 на авиабазе Мариновка, подчеркнув риски базирования вблизи линии фронта (информация не подтверждена Министерством обороны России. – Прим. ИноСМИ). Несмотря на отдельные неудачи, высокая надежность Су-34 позволяет России проводить интенсивные бомбардировки по самым разным целям от скопления войск до городской инфраструктуры.

Планирующая бомба ФАБ-500: смертоносная и невероятно дешевая

ФАБ-500, 500-килограммовая осколочно-фугасная бомба советских времен, изначально представляла собой боеприпас свободного падения и ограниченной точности. При общем весе в 540 килограммов она имеет мощность свыше 200 килограммов в тротиловом эквиваленте и способна пробивать укрепления и вызывать масштабные разрушения.

Великое преображение бомбы началось в 2023 году с внедрения Унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК). В этот аэродинамический комплект входят складные крылья, спутниковая навигация (ГЛОНАСС) и оперение для планирования на расстоянии до 60-70 километров. К 2025 году усовершенствованный комплект УМПК-ПД еще больше увеличил дальность — до 95-100 километров. Это позволило сбрасывать бомбы с большего расстояния и снизить уязвимость самолетов для украинских средств ПВО.

Простота комплекта УМПК и обширные российские запасы позволили наладить массовое производство планирующих бомб: утверждается, что Россия выпускает их тысячами ежемесячно — причем они обходятся во много раз дешевле ракет наподобие Х-101. Их эффективность проявилась сполна при ударах по Харькову и Запорожью, где ФАБ-500 с пугающей точностью уничтожали здания и линии снабжения. Новые варианты, такие как термостойкая ФАБ-500T и трехтонная ФАБ-3000, обеспечивают еще бóльшую разрушительную мощь, хотя стандартная ФАБ-500 остается “рабочей лошадкой” благодаря балансу между полезной нагрузкой и удобством развертывания.

У Украины нет ответа на российские планирующие бомбы

Связка между Су-34 и ФАБ-500 сыграла ключевую роль в перемалывающем наступлении России. Истребители Су-34, часто действуя парами или звеньями, сбрасывают планирующие бомбы на украинские позиции залпами.

Во ходе операции в Курской области в 2024-25 годах эти удары уничтожили командные пункты беспилотников и пехотные взводы неприятеля — мощные взрывы от попаданий ФАБ-500 обращали на себя внимание на кадрах с поля боя. Ежедневные бомбардировки — до 100 бомб в горячих точках вроде Авдеевки — вынуждают ВСУ отступать, поскольку дальность поражения этого оружия (сегодня он превышает 90 километров) превышает дальность действия украинских ракет класса “земля – воздух”.

Эта тактика сеет ужас и наносит серьезный ущерб гражданским и военным объектам: в сентябре 2024 года только в Запорожье и только за один день было сброшено свыше 900 бомб. Низкая удельная стоимость ФАБ-500 — менее 20 000 долларов за штуку — залог долгосрочной бомбардировочной кампании (в отличие от Украины, которая зависит от дорогостоящих западных перехватчиков). Средства радиоэлектронной борьбы частично нарушают точность наведения УМПК, но это решение едва ли можно считать “пуленепробиваемым”.

Дуэт Су-34 и ФАБ-500 демонстрирует, как Россия приспосабливается к боевым действиям на истощение, ставя во главу угла массированный огонь, а не точность. Москва не только остановила контрнаступления Украины, но и предупредила НАТО об уязвимости альянса для планирующих бомб в конфликте с противником сопоставимой силы. На четвертый год спецоперации в 2025 году это оружие лишний раз подчеркивает важную роль в долгосрочных конфликтах доступных по цене систем старого образца при должной модернизации.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу “Час национальной безопасности” на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг