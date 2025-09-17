Неожиданные гости на белорусско-российских военных учениях: два наблюдателя из США (The New York Times, США)

NYT: прибытие наблюдателей из США на учения "Запад-2025" стало неожиданностью

Присутствие американских наблюдателей на российско-белорусских учениях "Запад-2025" стало примечательным событием, пишет The New York Times. Оно произошло в момент, когда Минск явно стремится улучшить отношения с Вашингтоном, а Белый дом реагирует на это положительно.

Валери Хопкинс (Valerie Hopkins)

Белоруссия пригласила американцев в момент, когда ее руководитель пытается улучшить отношения с администрацией Трампа, которая реагирует на это положительно.

На четвертом году российской военной операции на Украине их присутствие казалось невероятным. Но в понедельник два американских военных наблюдателя стояли на смотровой площадке, глядя, как белорусские военные проводят совместные учения с российской армией — той самой, которая продолжает наносить удары по Украине наперекор требованиям президента Трампа.

Белоруссия, пытающаяся улучшить отношения с Соединенными Штатами, но остающаяся в зависимости от России и содействующая ей в ведении военных действий, словно упивалась присутствием американцев на военных учениях "Запад-2025".

Белорусское военное командование представило визит американцев, состоявшийся спустя несколько дней после начала маневров, как приятную неожиданность, и предложило им смотреть все, что им захочется. "Кто бы мог подумать, с чего начнется утро очередного дня учения "Запад-2025"", — написало в своем Telegram-канале белорусское министерство обороны.

Обменявшись рукопожатием с американскими представителями, министр обороны Виктор Хренин сказал им: "Мы ничего не скрываем".

"Все, что интересует — все покажем, что хотите", — продолжил Хренин, после чего дал подчиненному указание обеспечить американской делегации "лучшие места". Американцы наблюдали за ходом военных учений, на которых напоминающая Белоруссию страна отражала нападение группировки захватчиков в ожидании помощи со стороны более крупного соседнего государства.

Присутствовавший на учениях репортер The New York Times обратился к американским представителям, но они не захотели с ним говорить. Белорусское министерство иностранных дел сообщило, что одним из гостей является атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп. Вскоре после начала конфликта на Украине посольство переехало в соседнюю Литву.

Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — альянса, самым сильным членом которого являются Соединенные Штаты. <…>

Полномасштабная военная операция России на Украине началась в феврале 2022 года спустя несколько месяцев после учений "Запад-2021". Белоруссия позволила Кремлю использовать белорусские учебные центры после крупномасштабной мобилизационной кампании в России в сентябре 2022 года. Минск также продает военную технику России.

Но в понедельник Белоруссия постаралась предстать в образе миротворца.

"Такую открытость, какую мы проявляем и обеспечиваем на учении, трудно себе представить", — заявил позднее министр обороны Хренин. Белоруссия, добавил он, заинтересована "в снижении напряженности в Восточно-Европейском регионе и для этого делаем реальные практические шаги".

У России более воинственное послание для НАТО, которую на учениях "Запад" также представляли официальные лица из Турции и Венгрии. Кремль давно считает, что находится в состоянии войны с НАТО, потому что альянс оказывает прямую и опосредованную помощь Украине.

"НАТО де-факто задействовано в этой войне", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник во время беседы с журналистами. Он добавил: "Можно абсолютно уверенно сказать, что альянс воюет с Россией".

Американских наблюдателей не впервые приглашают на учения "Запад". Последний раз они присутствовали на них в 2017 году, рассказал живущий в эмиграции белорусский политический аналитик Артем Шрайбман из Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии. Но в то время у руководителя Белоруссии Александра Лукашенко были намного более теплые отношения с Вашингтоном и Европейским союзом.

То, что ближайший союзник России пригласил в этом году американских наблюдателей, стало неожиданностью, "учитывая общий региональный кризис и вооруженный конфликт, а также тот факт, что Белоруссия является союзницей России", — сказал Шрайбман. <…>

В прошлом году Лукашенко пытался примириться с Вашингтоном. В повестке текущих дискуссий между Белоруссией и США стоит вопрос о прекращении военных действий на Украине.

На прошлой неделе заместитель спецпосланника Трампа по России и Украине Кита Келлога Джон Коул встретился с Лукашенко, передав ему письмо от президента и выразив надежду на возобновление работы посольства в Минске.

Минск сообщил, что за учениями наблюдали военнослужащие из 23 стран, в том числе представители традиционных союзников России, таких как Китай, Куба и Сербия.

По данным министерства обороны, в маневрах приняли участие около 6 000 белорусских военнослужащих. Оно также сообщило об участии около тысячи военнослужащих из России, хотя независимые аналитики считают, что их было меньше. В предыдущие годы, когда Россия не вела боевые действия, она направляла на эти учения в 20-30 раз больше солдат, рассказал независимый военный аналитик из Варшавы Конрад Музыка, изучающий Россию и Белоруссию.

По словам Музыки, та открытость, которую постаралась продемонстрировать Белоруссия, объясняется желанием Лукашенко оставаться значимым геополитическим игроком, хотя экономика и политика его страны неизменно остаются в зависимости от России.

"Лукашенко хочет выступать в качестве посредника между Востоком и Западом, — сказал Музыка. — Он хочет, чтобы в нем видели самого важного человека в этой части Европы, который поможет зарыть топор войны на Украине".

Валери Хопкинс (Valerie Hopkins) освещает вооруженный конфликт на Украине и пишет о том, как он меняет Россию, Украину, Европу и Соединенные Штаты. Она живет и работает в Москве.

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России