Готова ли Украина к зиме: между заявлениями и реальностью выживания - Мнения ТАСС

Игорь Маскаев — о рынке энергоресурсов Украины и стран Восточной и Центральной Европы

Украина заняла жесткую позицию по отношению к российским энергетическим ресурсам — полный отказ от них стал официальной линией государства. Еще с 1 января Киев прекратил транзит газа из России в Европу, не продлив контракт. Также было озвучено желание отказаться от импорта российской электроэнергии в 2025 году, полностью синхронизировавшись с электросистемой ЕС.

Министерство энергетики страны уверяет, что Украина способна функционировать без российских энергоресурсов, в том числе без российского газа. Рассчитывают там на расширение поставок СПГ и интеграцию с европейскими газовыми сетями.

Но является ли такая стратегия реалистичной и разумной с точки зрения необходимости обеспечения энергетической безопасности самой Украины и стран Восточной и Центральной Европы?

Портрет украинского энергорынка через годовую статистику Украина в 2024 году столкнулась с серьезными вызовами в своем угольном секторе. Внутреннее потребление угля составило по разным оценкам от 18 до более 23 млн т. Причем его добыча в целом упала примерно на 12% - в основном по коксующемуся и антрацитовому углю. При этом производство энергетического угля выросло примерно на треть, составило около 75% от общего объема добычи. Для компенсации дефицита страна импортировала около 1,81 млн т угля. Основными поставщиками стали США, Австралия, Чехия, Польша. Рост импорта стал следствием разрыва поставок из России, проблем с электроэнергией и дефицитом работников. В денежном выражении импорт угля превысил $400 млн. В нефтяном секторе картина примерно такая же - внутренние ресурсы ограничены. Добыча сырой нефти в 2024 году в Украине держалась в районе 1,8-2 млн т, с незначительным приростом от компании "Укрнафта". Вместе с тем импорт нефти и нефтепродуктов достиг почти 7,6 млн т, что по стоимости составляет $6,8 млрд и доминирует в энергетическом импорте - занимает более 75%. Украина снабжается в основном из Греции, Польши, Литвы и Турции. При этом доля Индии, которая ранее была заметным игроком, упала с 13% до 1,4%. Потребление природного газа сократилось примерно на треть - до чуть более 20 млрд кубометров по сравнению с уровнем до 2022 года. При этом внутреннее производство по-прежнему составляет около 18 млрд кубометров, а импорт варьируется между 1 и 2 млрд кубометров. Газ поставляется из европейских стран, главным образом по газопроводам через Венгрию (большая часть), Польшу и Словакию, а также через терминалы СПГ в Европе (вновь Польша и Словакия, Греция). Общий импорт СПГ в прошлом году составил примерно 0,5-0,8 млрд кубометров. Электроэнергетика страны функционирует в условиях стресса, но с признаками стабилизации. Потребление электроэнергии в 2024 году составляло где-то между 105 и 130 ТВт*ч, хотя данные меняются из-за кризисных условий. Производство сократилось примерно на 3% от уровня предыдущего года и в целом упало вдвое от уровня до начала СВО (вследствие повреждений инфраструктуры). Таким образом, Украина импортировала рекордный за 11 лет объем электроэнергии - 4436,6 ГВт*ч (преимущественно из Венгрии, Словакии, Румынии и Польши). Также страна экспортировала 348,5 ГВт*ч электроэнергии - но это исключительно низкие показатели (всего 10% от уровня 2021 года). При этом экспорт газа был запрещен в течение всего года ради обеспечения внутреннего рынка. Экспорт нефти, нефтепродуктов и угля либо отсутствовал, либо был незначительным вследствие военно-экономических ограничений.

Транзитные игры: энергетика как геополитический актив

Украина традиционно удерживала статус ключевого транзитного коридора в Европу для российского сырья, в особенности нефти и газа. Газотранспортная система, построенная еще в советские времена, долгое время символизировала энергетическую значимость страны и определенную степень самостоятельности. В 2024 году по южной ветке нефтепровода "Дружба" через Украину было поставлено транзитом около 11,36 млн т российской нефти. Основными странами-получателями стали Венгрия (около 4,7 млн т), Словакия (3,9 млн т) и Чехия (2,7 млн т). Транзит российской нефти оставался значительным источником дохода для Украины — порядка 10 млрд гривен (около $250 млн) даже еще в прошлом году.

В 2025-м ситуация серьезно осложнилась. В августе на нефтепроводе произошел взрыв — значительные повреждения и приостановка поставок нефти в Венгрию и Словакию. Это событие стало причиной, в частности, острого конфликта между Украиной и Венгрией. Венгерские и словацкие власти обвинили Киев в преднамеренном ударе по магистрали и обратились к Европейской комиссии с требованием принять меры по защите инфраструктуры. Киев же настаивает, что повреждения вызваны военными действиями и необходимостью обороны территорий.

Тем не менее нефтепровод "Дружба", скорее всего, продолжит функционировать как важный транзитный маршрут в ближайшем будущем, несмотря на воинственную позицию Украины.

Что касается транзита газа, то в 2025 году он все же был полностью остановлен. Украинские власти объяснили этот шаг как необходимую меру национальной безопасности. Решение принесло странам Восточной и Центральной Европы серьезные испытания — увеличились риски перебоев в энергоснабжении, эти государства вынуждены теперь конструировать новые логистические схемы и искать источники поставок (явно дорогостоящие).

Для Украины блок этого транзитного канала тоже проходит не без последствий — потеря доходов, риски энергоснабжения. Перед Украиной остро встали вопросы, решения которым заранее (чего стоило ожидать, раз они собирались прекратить транзит) не было найдено. Не была проведена адаптация собственной энергетической системы, не закрыты потребности привлечения масштабных инвестиций в инфраструктуру, модернизацию и создание механизмов координации с европейскими энергетическими сетями. Требуется также создание Восточно-Европейского газового хаба для покрытия потребностей в резервах и пиков потребления.

Ближайшие вызовы: отопительный сезон 2025/26 годов

Уровень энергобезопасности Украины перед зимой-2025/26 заметно снижен.

Запасы угля в сентябре 2025 года составляют около 1,2 млн т — что ниже уровня прошлого года на 250 тыс. т. Запасы мазута на электростанциях также значительно меньше плана в 133 тыс. т к ноябрю 2025 года — сейчас есть порядка 30,8 тыс. т. Запасы газа в ПХГ на начало сентября 2025 года — чуть более 10 млрд кубометров, это только 32,3% заполненности и на 13,9% ниже, чем год назад.

Ситуация объясняется логистическими сложностями, военными рисками и необходимостью импорта для компенсации потерь добычи. Но эти вопросы остались без должного внимания при принятии решения о прекращении транзита российского газа и продолжающихся требований отказаться от поставок энергоресурсов из РФ. При отсутствии дополнительного импорта и активного управления (спросом и запасами) существует риск реального дефицита в условиях суровой зимы.

Перспективы обеспечения европейской энергобезопасности и украинский вопрос

Киев надеется, что ЕС в рамках обеспечения своей энергобезопасности заодно станет решать и проблемы энергообеспечения Украины.

Вместе с тем, декларируя необходимость отказа от российских энергоресурсов, Евросоюз не может предложить реальных приемлемых проектов, кроме дорогостоящих и ограниченных поставок из США. Это касается как Украины, так и ряда стран Восточной и Центральной Европы. Уже ощутив дефицит — в особенности Венгрия, Словакия и Чехия, они были вынуждены повысить закупки американского сжиженного природного газа по весьма неприятным ценам. Затраты, в свою очередь, наносят удар по энергоемким отраслям и социально незащищенным группам населения, а соответственно, требуют увеличения финансирования программ поддержки промышленности и соцпроектов.

В настоящее время, кроме расширения сотрудничества с США в энергетике, рецепты ЕС сводятся к увеличению доли ВИЭ. Также пока на стадии обсуждения находится создание Восточно-Европейского газового хаба, кооперация Украины и Польши, призванная стать альтернативой российским поставкам. Обсуждается и проект по увеличению поставок газа из Азербайджана. Однако, несмотря на оптимистические заявления, реализация проектов требует значительных инвестиций, которые сложно обеспечить в условиях дефицитных бюджетов и военных расходов.

Очевидно, полное и форсированное прекращение поставок российских энергетических товаров обернется резким ростом цен и социальными потрясениями в Европе.

Россия на энергетической шахматной доске Европы и итог для Украины

В условиях стремительного и болезненного энергетического переустройства Европы (которое они сами же спровоцировали, бросившись в политику отказа от российских энергоресурсов) Россия все еще продолжает играть важную роль.

В 2024 году Европейский союз получил около 49,5 млрд кубометров природного газа по трубопроводам и 24,2 млрд кубометров российского сжиженного природного газа (СПГ). Это значительные объемы, покрывающие примерно 14% совокупного спроса ЕС.

В 2025-м доля российского СПГ в европейском потреблении также оставалась существенной. Импорт в ЕС через Турцию в первом квартале вырос на 16% в годовом исчислении. https://tass.ru/ekonomika/23564615 Среди крупнейших потребителей значатся Франция, Венгрия и Словакия.

То есть будет совсем не преувеличением сказать, что роль России остается значимой, российские энергоресурсы продолжают поступать в ЕС.

Поставки вопреки санкционным ограничениям и политическому давлению гарантируют определенную стабильность региональному энергорынку. Замещение "русского газа" СПГ (прежде всего американским) разворачивается медленнее, чем хотелось бы европейским политикам и экспертам. Так Европа планомерно идет к усилению зависимости от дорогостоящих и менее устойчивых источников энергии. Об этой ошибке при отказе от российских энергоресурсов не раз предупреждала Москва.

При этом, лишаясь прямых поставок, европейцы все равно покупают российский газ, нефть и уголь через посредников по завышенным ценам. Такой ход вещей еще больше осложняет энергетическую ситуацию в регионе. Несмотря на амбициозные планы, реальная картина отличается от планов.

Украина находится в условиях нехватки ключевых ресурсов — угля, нефти, газа. Остро стоит вопрос серьезной модернизации и диверсификации поставок, для которых у нее нет достаточных финансовых ресурсов. В будущем Киеву придется искать трудный баланс между энергобезопасностью, политической устойчивостью и экономической эффективностью. Учитывать придется и плачевную ситуацию на рынке, в которую политики киевского режима загнали свои страны сами, и интересы стран-участниц ЕС.

Игорь Маскаев

Ведущий эксперт Центра мониторинга эффективности тарифной политики Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ