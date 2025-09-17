Отказаться от российской нефти? Другие требования Трампа для ЕС еще менее выполнимы (Politico, США)

Politico: практически все требования Трампа для ЕС оказались невыполнимы

Евросоюзу будет непросто, а в некоторых случаях и вовсе невозможно выполнить требования Трампа по введению новых антироссийских мер, пишет Politico. При этом сам лидер США ловко уходит от внедрения ограничений против Москвы.

Габриэль Гэвин (Gabriel Gavin), Виктор Джек (Victor Jack), Антония Циммерманн (Antonia Zimmermann), Камилла Гейс (Camille Gijs)

Чтобы Дональд Трамп ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине, есть несколько предварительных условий для европейских союзников.

У себя в социальных сетях на минувшие выходные президент США заявил, что готов “действовать”, когда все страны НАТО перестанут закупать нефть у России. А еще он добавил, что члены западного военного альянса должны установить для Китая пошлины в размере от 50 до 100% вплоть до окончания конфликта.

Ранее в Брюсселе побывал с визитом министр энергетики США Крис Райт, призвав ЕС отказаться от российских энергоносителей. Еще ранее, в июле, была заключена однобокая торговая сделка, в рамках которой блок обязался закупить в США нефти и газа на сумму 750 миллиардов долларов к концу срока полномочий Трампа.

Часть этих требований будет выполнить проще, чем другие. Редакция журнала Politico объясняет, чего хочет Трамп и какова вероятность того, что он своего добьется.

ЕС должен отказаться от российской нефти

Сложность: средняя

Для большинства стран ЕС это совсем не сложно.

Импорт российской нефти в ЕС и так резко сократился после того, как блок запретил морской импорт с началом спецоперации на Украине.

В 2021 году, до начала конфликта, блок завозил из России 45% своего природного газа и 27% сырой нефти. В прошлом году их доля снизилась до 19% по газу и 3% по нефти. В 2024 году ЕС потратил 21,9 миллиарда евро на закупку российского ископаемого топлива — примерно 10% от общей мировой экспортной выручки России.

Венгрия и Словакия настаивают на том, что российская нефть им жизненно необходима, что, безусловно, затрудняет дальнейший прогресс. Обе страны получили временное разрешение продолжать импортировать топливо по трубопроводу “Дружба” через территорию Украины.

Хотя освобождение от общих правил давалось Будапешту и Братиславе с тем, чтобы они выкроили время и нашли альтернативных поставщиков, они вместо этого лишь нарастили закупки у России, воспользовавшись скидками на нефть. В результате обе страны впали в зависимость от российского импорта.

“Венгрия усугубила свою зависимость от российской нефти с 61% до начала спецоперации до 86% в 2024 году, а Словакия по-прежнему почти на 100% зависит от поставок из Москвы”, — говорится в докладе Центра исследований энергетики и чистого воздуха со штаб-квартирой в Хельсинки.

“Полное отключение от российских источников энергии будет иметь крайне серьезные последствия как для словацкой, так и для европейской экономики, — заявил представитель министерства иностранных дел Словакии. — Поэтому мы выступаем решительно против этого предложения”.

Для Европейской комиссии требования Трампа — дополнительный рычаг давления на Венгрию и Словакию, чтобы они перестали опираться на Москву, заявили три европейских чиновника на условиях анонимности в силу деликатности переговоров.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в ближайшие недели начнет переговоры с двумя странами в рамках своего плана REPowerEU по окончательному прекращению закупок российских энергоносителей. В июле Брюссель предложил законопроект, который обяжет страны ЕС прекратить импорт российского газа к 2027 году.

Райт предложил ускорить поэтапный отказ, однако, по словам двух дипломатов ЕС, участвовавших в переговорах, особого желания в Европе не наблюдается.

“Странам ЕС нужно время на то, чтобы приспособиться и найти альтернативные источники”, — сказал один из дипломатов.

НАТО тоже предстоит прекратить закупать российскую нефть

Сложность: высокая

Предъявив те же требования, что и к ЕС, ко всем союзникам по НАТО, Трамп бросил перчатку Турции.

Турция, важнейшая союзница НАТО с уникальным стратегическим расположением, контролирующая вход в Черное море, не поддержала западных ограничений на торговлю с Россией. Вместо этого она занялась реэкспортом российской нефти в Европу и другие страны и заработала на этом миллиарды евро.

“Это не очень реалистично, едва ли Турция удовлетворит такую просьбу на данном этапе”, — сказал старший научный сотрудник европейского аналитического центра Карнеги* и бывший турецкий дипломат Синан Ульген.

По-видимому, Трампу придется серьезно надавить на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот изменил курс. Страну охватила кризисная дороговизна жизни, и высокие цены на энергоносители вызывают недовольство населения и угрожают его дальнейшей власти.

По оценкам старшего энергетического аналитика консультационной компании ICIS Ауры Сабадус, в прошлом году Турция импортировала 41% газа из России. По данным же ведущего аналитика по нефти в компании Kpler Хомаюна Фалакшахи, доля российского импорта составляет все 57%.

Сам альянс едва ли сыграет какую-либо роль в прекращении импорта, заявил высокопоставленный дипломат НАТО. “Вопросами закупки российской нефти и газа и введения пошлин в Европе ведает ЕС”, — сказал дипломат.

Европа должна резко увеличить закупки американского газа

Сложность: почти невыполнимая

Администрация Трампа подает рост продаж американского сжиженного природного газа как беспроигрышный вариант: он обеспечит высокие прибыли для американских сырьевых компаний и лишит доходов российскую военную машину.

“Мы хотим вытеснить весь российский газ, — заявил Райт в ходе недавнего визита в Брюссель. — Чем сильнее мы лишим Россию финансов для кровопролитной кампании, тем лучше будет для всех нас”.

В июле президент США пригрозил пошлинами, чтобы добиться от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обещания, что к концу его срока полномочий ЕС закупит в США нефти и газа на сумму не менее 750 миллиардов долларов.

Однако аналитики отмечают, что сдержать это обещание будет практически невозможно.

По словам старшего аналитика Kpler Лоры Пейдж, в прошлом году ЕС потратил на импорт энергоносителей 375 миллиардов евро, из них энергоносители на сумму лишь 76 миллиардов поступили из США. Чтобы выполнить данное обязательство, блоку, по сути, придется не только утроить американский импорт в течение следующих трех лет, но и чураться других поставщиков — в частности, Норвегии, которая поставляет более дешевый трубопроводный газ.

В то же время Пейдж отметила, что в 2024 году США экспортировали нефти и газа всего на 166 миллиардов долларов, а это означает, что им придется не только перенаправить весь свой экспорт в ЕС, но и расширить его.

“Это попросту немыслимо”, — сказала она.

В первом квартале этого года доля американского СПГ на рынке ЕС составляла 50,7%. На долю России приходилось 17%, причем основная его часть закупалась по долгосрочным контрактам, подписанным до начала спецоперации на Украине.

План Йоргенсена обяжет энергетические компании расторгнуть эти контракты, что позволит им вместо этого покупать американское сырье, но они все еще выясняют, не приведет ли такой шаг к судебным разбирательствам.

Кроме того, сам Йоргенсен любит повторять, что он “не торгует газом в своем кабинете”. Никаких способов стимулировать частные компании покупать американский газ Еврокомиссия не предложила.

ЕС должен обложить пошлинами Китай

Сложность: забудьте об этом

Этому просто не бывать.

И политически, и экономически пошлины против Пекина стали бы для ЕС смертельным ударом.

За последние десятилетия экономика ЕС неразрывно переплелась с китайской, а потребители привыкли к дешевому импорту. И хотя Европейский союз пообещал снизить зависимость от Китая, важнейшие отрасли — от немецкого автопрома до французского виноделия и итальянской высокой моды — сильно зависят от Пекина в плане производства и продаж.

Китай — третий по величине торговый партнер ЕС по товарам и услугам после США и Великобритании и второй по величине после США только по товарам.На долю Пекина приходится порядка 21% импорта ЕС. Кроме того, Пекин продемонстрировал, что не убоится решительного ответа на любую провокацию ЕС.

“Высокие пошлины для Китая нанесут огромный ущерб — мы знаем это от США, которые сами пошли на попятную”, — сказал аналитик Европейского центра международной политической экономики Дэвид Хениг.

На прошлой неделе Трамп также призвал ввести пошлины против Индии — партнера, исторически склонного к протекционизму, с которым Брюссель в настоящее время завершает переговоры по торговому соглашению.

“Трамп знает или ему сказали, что мы пытаемся заключить торговую сделку с Индией и что мы не горим желанием затевать торговую войну с Китаем”, — подытожил второй дипломат ЕС.

* Организация, выполняющая функции иностранного агент