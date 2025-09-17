Индия пересекла "красную линию", присоединившись к военным играм России и Белоруссии (The Times, Великобритания)

The Times: Индия перешла красные линии, отправив военных на учения "Запад-2025"

Трамп собственноручно настроил Индию против себя, введя в отношении нее 50-процентные пошлины и приняв главу армии Пакистана в Белом доме, пишет The Times. В результате Нью-Дели стал все больше склоняться на сторону Москвы как в торговле, так и в военном сотрудничестве.

Оливер Муди (Oliver Moody), Марк Беннеттс (Marc Bennetts)

На фоне ухудшения отношений с США Нарендра Моди направляет войска для участия в учениях "Запад", которые посвящены отработке возможного конфликта с соседними странами НАТО

Индия послала войска для участия в проводимых Россией учениях, в ходе которых отрабатываются военные действия с соседними странами НАТО. Это происходит на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Дели и Вашингтоном.

Около 30 000 российских и белорусских солдат проводят учения "Запад", которые включают в себя запуски баллистических ракет и имитацию авиаударов. Маневры проходят на обширной территории — от баз к востоку от Москвы и в Арктике до Балтийского моря и западной границы Белоруссии рядом с Польшей и Литвой.

Министерство обороны Индии заявило, что оно направило 65 военнослужащих, включая бойцов Кумаонского полка — одного из самых почетных подразделений индийской армии.

Они размещены на полигоне Мулино, расположенном примерно в 40 милях к западу от Нижнего Новгорода, на значительном удалении от границ НАТО.

В Дели заявляют, что хотят "еще больше укрепить оборонное взаимодействие и усилить чувство товарищества между Индией и Россией, поднимая тем самым дух сотрудничества и взаимного доверия".

В министерстве добавили, что военнослужащие будут участвовать в "совместных тренировках, тактических учениях и освоении навыков владения специальными видами оружия" вместе со своими российскими коллегами.

Индия, которая еще со времен начала холодной войны последовательно избегала сближения с великими державами, имеет долгую историю военной интеграции с Москвой и традиционно является одним из крупнейших покупателей российского вооружения.

Индийские военные принимали участие в предыдущих учениях "Запад" незадолго до начала специальной военной операции в 2022 году и с тех пор также присутствовали на нескольких других российских военных играх.

Однако аналитики считают, что решение Индии присоединиться к нынешним военным играм в период обострения отношений между Россией и НАТО является тревожным сигналом.

НАТО приступило к усилению ПВО на своих восточных границах после того, как на прошлой неделе 21 российский беспилотник нарушил воздушное пространство Польши, а еще один пересек румынско-украинскую границу в минувшие выходные.

В последние годы США и их европейские союзники приложили значительные усилия для того, чтобы вывести Индию из сферы военного влияния России, при этом были заключены ряд крупных сделок по вооружениям.

Однако президент Трамп настроил Дели против себя, объявив о введении 50-процентных пошлин на большинство индийских товаров, приняв главу пакистанской армии в Белом доме и заявив, что лично положил конец майскому четырехдневному конфликту между Индией и Пакистаном.

В конце прошлого месяца премьер-министр Индии Нарендра Моди провозгласил "особое и привилегированное" партнерство своей страны с Россией и тепло обнимал председателя КНР Си Цзиньпина и президента Путина на саммите ШОС — организации, в которой доминирует Китай.

Дэвид Меркель, американский геостратегический консультант, ранее возглавлявший отделы по Европе и Евразии в Госдепартаменте США, заявил, что решение Индии присоединиться к нынешним военным играм "Запад" подчеркивает то, насколько она до сих пор ценит свои связи с Москвой.

"Активное участие Индии в учениях „Запад“, последовавшее за налетом беспилотников на Польшу и охлаждением отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, вызывает обеспокоенность по поводу будущих масштабов американо-индийских отношений в области безопасности, — утверждает он. —[Это] демонстрирует, что Нью-Дели уделяет приоритетное внимание своим отношениям с Москвой, и Моди все больше склоняется в эту сторону, учитывая неопределенность его отношений с президентом Трампом".

Ульрих Шпек, немецкий аналитик по внешней политике, заявил, что Индия "пересекла красную линию".

Сари Архо Хаврен, финский эксперт по стратегическому прогнозированию, также заявила, что участвовать в учениях Индии не стоило, и это "зрелище было ужасным" .

До сих пор учения "Запад", которые завершатся во вторник, проходили без особых происшествий, вопреки опасениям НАТО, что те могут стать платформой для российских провокаций на восточных границах альянса.

Белоруссия, по-видимому, особенно стремилась сгладить углы, настаивая на том, что учения не представляют угрозы для Запада и что они в основном будут проходить на некотором расстоянии от восточной границы НАТО.

Министерство обороны Белоруссии заявило, что на военных учениях присутствовали наблюдатели из трех членов НАТО — США, Турции и Венгрии, а соседние Польша, Латвия и Литва отклонили предложения по отправке своих представителей.

Хотя Белоруссия и является ключевым союзником России и позволила Кремлю использовать свою территорию для операции на Украине, но Александр Лукашенко стремится улучшить отношения с западными странами ради смягчения санкций и ради предотвращения закрытия границ со стороны ЕС.

На прошлой неделе в Минске заявили, что сбито несколько "заблудившихся" беспилотников, прежде чем они смогли попасть в Польшу, хотя и не уточнялось, были ли они российскими. По словам главы польских вооруженных сил, белорусы также предупредили Польшу о том, что беспилотники летят в направлении ее воздушного пространства.

В четверг Лукашенко распорядился освободить 52 политических заключенных во время визита в Минск посла США Джона Коула. В обмен на это США отменили некоторые санкции против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Коул также заявил, что Вашингтон вновь откроет свое посольство в Минске "в самом ближайшем будущем". Посольство США в Белоруссии было закрыто после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Одним из заключенных, освобожденных Лукашенко, был Николай Статкевич, бывший кандидат в президенты, находящийся за решеткой с 2020 года.

В отличие от других заключенных, освобожденных Лукашенко, Статкевич отказался от депортации в Литву и провел несколько часов на пограничном переходе между двумя странами. Согласно источникам, на которые ссылается белорусское издание "Наша нива", его вернули в тюрьму.

Джулия Феннер, жена британского дипломата, также была освобождена в рамках сделки. Феннер, имеющая двойное британско-белорусское гражданство, была арестована в прошлом году и должна была отбывать семилетний срок по обвинению в создании угрозы общественному порядку и пособничестве экстремистской деятельности. Как и в России, в Белоруссии экстремизмом считается оппозиция президенту.

В прошлом месяце Лукашенко также освободил Сергея Тихановского, мужа Светланы Тихановской, лидера белорусской оппозиции в изгнании, во время визита в Белоруссию специального представителя Трампа на Украине Кита Келлога. Более 1000 политических заключенных так и остались в белорусских тюрьмах.

Несмотря на эти заявления, Лукашенко не проявляет никаких признаков того, что собирается сжигать мосты в отношениях с Москвой. "Недружественная политика Запада по отношению к нам перерастает в откровенно агрессивную", — заявил он российским СМИ в интервью в понедельник.

Он также заявил, что Белоруссия поможет Москве развивать сельское хозяйство в занятых Россией районах Херсонской области.