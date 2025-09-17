США наблюдают за белорусско-российскими военными учениями, а союзники по НАТО нервничают из-за вторжений Москвы (CNN, США)

CNN: США наблюдают за учениями "Запад-2025", а их союзники по НАТО нервничают

В понедельник репортер телеканала CNN посетил полигон “Борисовский”, огромный комплекс к северу от белорусской столицы, где Россия и Белоруссия проводят масштабные учения. Министерство обороны Белоруссии заявило, что НАТО запаниковала перед российской и белорусской огневой мощью.

Фредерик Плейтген (Frederik Pleitgen)

На этапе, когда союзники США по НАТО в Европе все сильнее ощущают нажим Москвы, а атмосфера и без того нервозная из-за российских беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Польши, Россия и ее главный союзник Белоруссия проводят масштабные учения прямо на пороге альянса.

Учения под названием “Запад-2025” проходят на полигонах в России и Белоруссии близ Украины, а также в водах Балтийского и Баренцева морей.

За учениями наблюдала делегация офицеров вооруженных сил США, а также представители двух других стран-членов НАТО — Турции и Венгрии — в компании замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Одним из двух американских офицеров, замеченных на встрече с белорусскими военными чиновниками в ролике, опубликованном Минском, оказался подполковник ВВС США Брайан Шоуп (Bryan Shoupe). На видео слышно, как Шоуп по-русски благодарит белорусских чиновников за приглашение.

Президент США Дональд Трамп первоначально отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу с недоумением и заявил: “Что же это, российские беспилотники нарушают воздушное пространство Польши?”, — а на прошлой неделе предположил, что это могло быть ошибкой.

Еще одним свидетельством развития отношений между Минском и Вашингтоном стало освобождение 52 политзаключенных после встречи высокопоставленного представителя администрации Трампа Джона Коула с белорусским лидером Александром Лукашенко, во время которой он передал письмо и подарок в виде запонок с изображением Белого дома от президента и первой леди Мелании Трамп.

В ответ на освобождение заключенных представитель администрации Трампа заявил, что США ослабят часть санкций против государственной авиакомпании “Белавиа”.

Всего через несколько дней после того, как более десятка российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, вынудив НАТО поднять по тревоге истребители на перехват, Румыния заявила, что в выходные ее границы нарушил еще один беспилотник (Как отметил на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя, Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины, но одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Румыния также не предоставила никаких доказательств происхождения залетевшего на ее территорию БПЛА, но обвинила в этом Россию. – Прим. ИноСМИ).

Европейские союзники США призывают Вашингтон к более решительному ответу на вторжения беспилотников, однако Трамп, похоже, не намерен идти на обострение с Кремлем. Правда, в пятничном интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина “вроде как на исходе и скоро кончится”.

Когда учения только начались на крупном полигоне к северу от Минска, Министерство обороны Белоруссии заявило, что НАТО запаниковала перед российской и белорусской огневой мощью.

“Это большая ошибка НАТО”, — заявил на полигоне телеканалу CNN высокопоставленный белорусский генерал Валерий Ревенко, отметив, что Польша на время учений сама разместила близ границы с Белоруссией большое количество войск.

“Как вы думаете, где больше личного состава? Пожалуй, что там. Почему же 40 000 [предположительное количество польских солдат, дислоцированных в регионе] боятся 6 800 [российских и белорусских военнослужащих]? Это хороший вопрос”, — рассуждал Ревенко.

“Современная тактика ведения боя”

Белорусские военные погрузили нас в автобусы и отвезли вглубь полигона “Борисовский”. Учения начались с оглушительных взрывов, когда несколько российских истребителей пронеслись на малой высоте, сбрасывая бомбы на условные цели. Затем обе армии нанесли совместный удар по полигону, завершив массированный штурм.

Иностранные наблюдатели во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области. Источник: РИА Новости Виктор Толочко

Москва воспользовалась учениями как поводом продемонстрировать свой модернизированный ядерный потенциал. Хотя русские утверждают, что в учениях этого года принимают участие менее 13 000 военнослужащих —намного меньше, чем в прошлом, — европейских лидеров беспокоят типы задействованного оружия. В течение последних месяцев русские оснащали Белоруссию тактическим ядерным оружием, а недавно объявили о размещении новых баллистических ракет средней дальности “Орешник”. Ранее Россия заявила, что в конце прошлого года разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Российские военные корабли отработали запуск гиперзвуковых ракет “Циркон” в Баренцевом море в Заполярье, а самолеты Москвы совершили полеты над Северо-Западом России и Белоруссией с баллистическими ракетами воздушного базирования “Кинжал”, которые русские успешно применяют в боевых действиях против Украины.

“Нам удалось в рамках данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного поражения”, — сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин о продемонстрированной огневой мощи, которая также раскрыла смену военной тактики России в результате адаптации к реалиям украинского конфликта. Помимо тяжелых танков и артиллерийских залпов, приведших к сильным взрывам и мощному задымлению на полигоне, пехотные подразделения также прорывались вперед на мотоциклах, квадроциклах или в пешем порядке под прикрытием беспилотных летательных аппаратов.

“Европейцы препятствуют прогрессу. Они отказываются признать основополагающие причины этого кризиса, тем самым блокируя все пути к их устранению. Россия, однако, остается открытой и готовой к диалогу для урегулирования”, — заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Однако, несмотря на уверения в готовности к диалогу, Россия также продемонстрировала, что ей по силам продолжать разрушительные боевые действия в течение длительного времени.

Под конец учений десятки российских танков и бронемашин выехали из укрытий с развевающимися триколорами. Все они были оснащены клетками и сетками вокруг башен для защиты от беспилотников — русские называют это “современной тактикой ведения боя”.