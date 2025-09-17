США наблюдают за белорусско-российскими военными учениями, а союзники по НАТО нервничают из-за вторжений Москвы (CNN, США)

CNN: США наблюдают за учениями "Запад-2025", а их союзники по НАТО нервничают
В понедельник репортер телеканала CNN посетил полигон “Борисовский”, огромный комплекс к северу от белорусской столицы, где Россия и Белоруссия проводят масштабные учения. Министерство обороны Белоруссии заявило, что НАТО запаниковала перед российской и белорусской огневой мощью.
Фредерик Плейтген (Frederik Pleitgen)
На этапе, когда союзники США по НАТО в Европе все сильнее ощущают нажим Москвы, а атмосфера и без того нервозная из-за российских беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Польши, Россия и ее главный союзник Белоруссия проводят масштабные учения прямо на пороге альянса.
Учения под названием “Запад-2025” проходят на полигонах в России и Белоруссии близ Украины, а также в водах Балтийского и Баренцева морей.
За учениями наблюдала делегация офицеров вооруженных сил США, а также представители двух других стран-членов НАТО — Турции и Венгрии — в компании замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
Одним из двух американских офицеров, замеченных на встрече с белорусскими военными чиновниками в ролике, опубликованном Минском, оказался подполковник ВВС США Брайан Шоуп (Bryan Shoupe). На видео слышно, как Шоуп по-русски благодарит белорусских чиновников за приглашение.
Президент США Дональд Трамп первоначально отреагировал на вторжение российских беспилотников в Польшу с недоумением и заявил: “Что же это, российские беспилотники нарушают воздушное пространство Польши?”, — а на прошлой неделе предположил, что это могло быть ошибкой.
Еще одним свидетельством развития отношений между Минском и Вашингтоном стало освобождение 52 политзаключенных после встречи высокопоставленного представителя администрации Трампа Джона Коула с белорусским лидером Александром Лукашенко, во время которой он передал письмо и подарок в виде запонок с изображением Белого дома от президента и первой леди Мелании Трамп.
В ответ на освобождение заключенных представитель администрации Трампа заявил, что США ослабят часть санкций против государственной авиакомпании “Белавиа”.
Всего через несколько дней после того, как более десятка российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, вынудив НАТО поднять по тревоге истребители на перехват, Румыния заявила, что в выходные ее границы нарушил еще один беспилотник (Как отметил на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя, Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины, но одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Румыния также не предоставила никаких доказательств происхождения залетевшего на ее территорию БПЛА, но обвинила в этом Россию. – Прим. ИноСМИ).
Европейские союзники США призывают Вашингтон к более решительному ответу на вторжения беспилотников, однако Трамп, похоже, не намерен идти на обострение с Кремлем. Правда, в пятничном интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что его терпение в отношении Путина “вроде как на исходе и скоро кончится”.
Когда учения только начались на крупном полигоне к северу от Минска, Министерство обороны Белоруссии заявило, что НАТО запаниковала перед российской и белорусской огневой мощью.
“Это большая ошибка НАТО”, — заявил на полигоне телеканалу CNN высокопоставленный белорусский генерал Валерий Ревенко, отметив, что Польша на время учений сама разместила близ границы с Белоруссией большое количество войск.
“Как вы думаете, где больше личного состава? Пожалуй, что там. Почему же 40 000 [предположительное количество польских солдат, дислоцированных в регионе] боятся 6 800 [российских и белорусских военнослужащих]? Это хороший вопрос”, — рассуждал Ревенко.
“Современная тактика ведения боя”
Белорусские военные погрузили нас в автобусы и отвезли вглубь полигона “Борисовский”. Учения начались с оглушительных взрывов, когда несколько российских истребителей пронеслись на малой высоте, сбрасывая бомбы на условные цели. Затем обе армии нанесли совместный удар по полигону, завершив массированный штурм.
|Иностранные наблюдатели во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" в Минской области.
|Источник: РИА Новости Виктор Толочко
Москва воспользовалась учениями как поводом продемонстрировать свой модернизированный ядерный потенциал. Хотя русские утверждают, что в учениях этого года принимают участие менее 13 000 военнослужащих —намного меньше, чем в прошлом, — европейских лидеров беспокоят типы задействованного оружия. В течение последних месяцев русские оснащали Белоруссию тактическим ядерным оружием, а недавно объявили о размещении новых баллистических ракет средней дальности “Орешник”. Ранее Россия заявила, что в конце прошлого года разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Российские военные корабли отработали запуск гиперзвуковых ракет “Циркон” в Баренцевом море в Заполярье, а самолеты Москвы совершили полеты над Северо-Западом России и Белоруссией с баллистическими ракетами воздушного базирования “Кинжал”, которые русские успешно применяют в боевых действиях против Украины.
“Нам удалось в рамках данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного поражения”, — сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин о продемонстрированной огневой мощи, которая также раскрыла смену военной тактики России в результате адаптации к реалиям украинского конфликта. Помимо тяжелых танков и артиллерийских залпов, приведших к сильным взрывам и мощному задымлению на полигоне, пехотные подразделения также прорывались вперед на мотоциклах, квадроциклах или в пешем порядке под прикрытием беспилотных летательных аппаратов.
“Европейцы препятствуют прогрессу. Они отказываются признать основополагающие причины этого кризиса, тем самым блокируя все пути к их устранению. Россия, однако, остается открытой и готовой к диалогу для урегулирования”, — заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Однако, несмотря на уверения в готовности к диалогу, Россия также продемонстрировала, что ей по силам продолжать разрушительные боевые действия в течение длительного времени.
Под конец учений десятки российских танков и бронемашин выехали из укрытий с развевающимися триколорами. Все они были оснащены клетками и сетками вокруг башен для защиты от беспилотников — русские называют это “современной тактикой ведения боя”.