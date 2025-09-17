Визит Новака в Дамаск... Изменение в соотношении сил между Россией и постасадовской Сирией? (Raseef22, Ливан)

Raseef22: Сирия вынуждена вернуться к тесному сотрудничеству с Москвой

Новые лидеры Сирии возобновили тесные контакты с Москвой для решения жизненно важных вопросов, пишет Raseef22. Прежде всего новые переговоры касаются российских баз в Тартусе и Хмеймиме, а также ряда других важных тем.

Визит вице-премьера России Александра Новака в Дамаск 9 сентября во главе высокопоставленной делегации и его встреча с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шейбани и главой администрации президента Сирии Махером аш-Шараа были не просто очередным дипломатическим мероприятием. Это был стратегический сдвиг, негласное официальное заявление России о конце одной эпохи и начале другой. Москва, будучи давним союзником режима Асада, признает легитимность нового политического режима в Сирии. Этот режим может обладать достаточной самостоятельностью в переговорах, что является значительным прогрессом по сравнению с тем, с чем России приходилось иметь дело ранее.

Этот визит станет серьезным испытанием для Москвы, которой предстоит адаптироваться к новым геополитическим реалиям на Ближнем Востоке. Он также станет проверкой для Сирии, которая после ухода Асада должна будет освободиться от наследия прежней зависимости. По данным Центра исследований "Такадум", это также будет официальной встречей на высоком уровне между "новой Сирией" и Россией, направленной на восстановление отношений между двумя странами и определение будущего российских баз в Сирии.

Дамаск призывает к выстраиванию сбалансированных отношений, основанных на взаимном уважении, пересмотру предыдущих соглашений с Москвой и экстрадиции Асада и бывших чиновников. Он также выступает за правосудие во время переходного периода и международную открытость. Москва, в свою очередь, поддерживает сирийские реформы и единство страны. Она осуждает попытки дестабилизации, подразумевая, вероятно, Иран и остатки прежнего режима. Она также надеется, что президент Ахмед аш-Шараа примет участие в предстоящем российско-арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве.

Таким образом, этот визит открывает путь к переосмыслению партнерских отношений между двумя странами, как считает "Такадум". "Их отношения сейчас переживают сложный период. Дамаск стремится сохранить хорошие отношения с Москвой из-за российского вето в Совете Безопасности. Однако, несмотря на это, в их отношениях присутствует скрытая напряженность, вызванная тем, что Россия, возможно, замешана в мартовских событиях. Будущее отношений по-прежнему зависит от многих факторов: судьбы Асада, военных баз и позиции России по отношению к подрывным организациям", — отмечает он (Россия была обеспокоена происходящим в Сирии. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вспышка насилия там неприемлема — прим. ИноСМИ).

Принудительный союз и обмен

Москва уже давно воспринимала асадовскую Сирию как свою "стратегическую сферу влияния". Это было частью стратегии по возвращению в Средиземноморье и противостоянию НАТО.

Однако падение режима Асада в декабре 2024 года создало то, что в теории международных отношений известно как геополитический "вакуум силы". В результате появились новые силы, которые поспешили заполнить образовавшуюся пустоту. Неожиданно для себя Москва оказалась в ситуации, когда ей пришлось вести переговоры с новым руководством. В связи с этим российская риторика изменилась: Москва стала выражать стремление к "построению нового партнерства, основанного на взаимном уважении и выгоде", что отражало глубокий геополитический сдвиг.

Ахмед Дахшан, эксперт в области международных отношений и специалист по евразийским вопросам, отмечает, что характер российско-сирийских связей делает их разрыв практически невозможным.

"Эти отношения представляют собой не просто временный политический союз, а переплетенную сеть интересов и социальных, военных, экономических и культурных связей... Сирийцы учились в России, женились на россиянках и обзаводились детьми с российским гражданством. Одним из таких примеров является Махер аш-Шараа, брат сирийского президента. Более того, в сирийской военной школе изучали восточную доктрину России. И даже те, кто выступал против режима, сражались, следуя этой доктрине", — говорит он.

"Продолжение военных отношений с Россией представляется наиболее реалистичным и эффективным решением для нового правительства. В отличие от принятия новой военной доктрины, которая требует многолетней подготовки и сталкивается с трудностями в области вооружения и технологий, не говоря уже о вето со стороны Запада и Израиля. Это гармоничное единство — главная причина, по которой наши отношения продолжаются, несмотря на все разногласия", — заключает Дахшан.

Кровавое наследие и переосмысление партнерства

В начале 2025 года, как сообщили France 24 и Syria TV, начались переговоры, посвященные важным вопросам, которые легли в основу пересмотра отношений между двумя странами. В частности, речь идет о будущем российских военных баз, российских долгах, возврате замороженных сирийских активов, а также о позиции Москвы в отношении президента Асада и бывших официальных лиц, которые проживают в России (МИД России отметил, что Россия в переговорах Асада с оппозицией не участвовала. Власти России предоставили убежище экс-президенту Сирии и членам его семьи из соображений гуманитарного характера — прим. ИноСМИ).

Что касается военных баз, то, согласно предыдущему отчету Raseef22, новое сирийское правительство выступает против "несбалансированных привилегий", которые были предоставлены России президентом Асадом. В частности, речь идет о 49-летней аренде базы в Тартусе. В связи с этим Дамаск предлагает пересмотреть условия аренды, увязав присутствие баз с четким графиком и реальным вкладом России в национальную безопасность страны. По данным Совета по международным отношениям (CFR), авиабаза "Хмеймим" и военно-морская база "Тартус" являются важными элементами глобальной стратегии России.

Политолог Денис Кортунов, руководитель Международного центра политического анализа и прогнозирования в Москве, заявляет, что "российские военные базы в Сирии стали важным фактором стабильности в регионе". "Министерство обороны России активно работает над улучшением нормативно-правовой базы, регулирующей присутствие наших вооруженных сил в Сирии. Особое внимание уделяется вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, что нашло отражение в недавно выпущенных приказах, например, в приказе № 477 от 28 июля 2025 года", — добавляет он. Он также отмечает, что стороны договорились "возобновить патрулирование в ключевых районах, таких как Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, и на юге страны, чтобы не допустить эскалации напряженности с Израилем".

Джамаль ас-Сайед Ахмед, эксперт в области права и международных отношений, а также бывший советник президента Сирии до 2011 года, крайне негативно высказывается о роли России в Сирии. "Когда в Сирии началась революция против жестокого режима, Москва полностью поддержала Башара Асада, обеспечив ему безопасность и позволив действовать свободно. В 2015 году она также осуществила военное вмешательство, превратив войну из внутреннего конфликта в открытую арену российского влияния. В то время Россия поддерживала не сирийское государство, а жестокого лидера, чтобы укрепить свои позиции в Восточном Средиземноморье", — говорит он.

Однако падение Асада открыло глаза на эту реальность и поставило сирийско-российские отношения под угрозу. Наследие, оставленное прежним режимом, представляет серьезную угрозу для новой власти. Она должна продолжить дело, начатое сирийской революцией, и сохранить память о жертвах, которые были принесены во имя этого. "Как и на каких условиях можно сотрудничать с иностранной державой, которая способствовала продлению страданий нашего народа?" — задается вопросом Ахмед.

Ахмед сомневается в намерениях России. "Она никогда не стремилась быть хитрым посредником в международных делах или принципиальным сторонником кого-либо, даже тех, кто был с ней в союзе. Напротив, она всегда занимала гибкую позицию, учитывая расстановку сил на мировой арене, которая, как она понимала, была не в ее пользу", — говорит он. Он считает, что в подготовке к свержению Асада "в какой-то степени замешана и Россия". В будущем, по его мнению, отношения между странами будут строиться на "принудительном прагматизме", который основывается на первом правиле международных отношений: "Нет ни вечных друзей, ни постоянных врагов".

Наряду с военными базами, экономическая проблема является одним из ключевых аспектов, вызывающих разногласия между двумя сторонами. Ее можно описать как "набранные долги в обмен на контрабанду". По информации телеканала Syria TV, Москва, с одной стороны, настаивает на погашении долгов бывшего режима, оцениваемых в размере от 20 до 23 миллиардов долларов. С другой стороны, Дамаск требует вернуть от 12 до 16 миллиардов долларов государственных средств, которые, как считается, были незаконно переправлены в российскую казну семьей Асада и ее сообщниками.

Кроме того, Дамаск, возможно, будет заинтересован в пересмотре нефтегазовых контрактов, которые были заключены предыдущим режимом с российскими компаниями. Эти контракты, как говорят, были выгодны только для режима Асада и России.

"Мы уже договорились провести инвентаризацию всех двусторонних соглашений, заключенных в последние годы, чтобы адаптировать их к новым обстоятельствам. Кроме того, мы рассматриваем возможность участия российских компаний в восстановлении сирийских портов, таких как Тартус... Россия также готова предоставить свои экспертные знания в области добычи нефти, учитывая, что сирийские месторождения на Евфрате нуждаются в модернизации", — говорит Кортунов.

Хотя вопрос о судьбе Асада остается открытым, а Москва публично отказывается его экстрадировать, BBC отмечает, что это может не стать "решающим аргументом" в переговорах с Кремлем. Дахшан согласен с этим утверждением и отмечает, что "отношения не только крепки, но и крайне важны в свете продолжающихся израильских атак и неспособности или нежелания Вашингтона их остановить". Это означает, что в ближайшее время вопросы, касающиеся жизненно важных стратегических задач, будут более приоритетными по сравнению с вопросом о правосудии переходного периода.

"Вынужденный посредник" и "вынужденное партнерство"

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа примет участие в российско-арабском саммите, который состоится в Москве в октябре, сообщил Новак. На совместной пресс-конференции с Асаадом аш-Шейбани он добавил, что Россия придает большое значение предстоящему визиту, подчеркнув свою роль в укреплении двустороннего сотрудничества между двумя странами.

"Мы строим партнерские отношения в области военной подготовки и производства, а также в сфере разведки и информации. Особое внимание уделяется борьбе с иностранными боевиками и вопросам внутренней безопасности Сирии. Кроме того, имеются большие перспективы для возобновления деятельности совместных заводов и фабрик, учитывая льготные условия, которые им предоставляются. Возможности для сотрудничества в сфере электроэнергетики, современных технологий и различных экономических областях очень широки. Отношения между двумя странами представляют собой не просто политический союз, а прочную систему интересов и связей, которые практически невозможно разорвать. Это открывает двери для более масштабного и глубокого сотрудничества в будущем", — отметил Дахшан.

"Нельзя не учитывать прежнюю сильную зависимость Дамаска от Москвы. На Россию приходилось не менее 70% всего сирийского внешнеполитического взаимодействия. Это делает продолжение сотрудничества с ней стратегически важным, особенно учитывая, что, несмотря на многочисленные заявления, Запад так и не оказал реальной поддержки. Это подчеркивает общую заинтересованность в сохранении территориальной целостности Сирии, о чем президент Путин заявил в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после визита аш-Шейбани в Москву, который состоялся в конце июля. Он отметил, что распад Сирии будет иметь негативные последствия для России", — добавил он.

Кортунов также описывает Москву как посредника, который склонен к принуждению. Он резюмирует меняющуюся позицию России в регионе следующим образом: "В региональном контексте Россия призывает к сбалансированному подходу. Мы поддерживаем диалог между Сирией и государствами Персидского залива, и нормализация отношений с Израилем является для Москвы желаемой целью, но она должна основываться на взаимном уважении".

"Россия готова стать посредником. Мы стремимся снизить напряженность между Ираном и Израилем, которая негативно влияет на стабильность в Сирии, используя наши каналы связи с Тегераном, Анкарой и Тель-Авивом", — заявил Кортунов. По его словам, это означает, что Москва переходит от роли "военного спасителя" к роли "дипломатического посредника", которую она вынуждена играть.

Однако двусторонние переговоры нельзя рассматривать в отрыве от более масштабных региональных и международных конфликтов. По данным Института Ближнего Востока, Россия стремится адаптироваться к изменяющимся альянсам, в то время как Европейский союз и США видят в ее присутствии основное препятствие для стабильности. Таким образом, разрыв Сирией контракта с Россией на управление портом "Тартус" и передача его консорциуму во главе с DP World можно рассматривать как однозначный сигнал о том, что Дамаск ставит свои экономические интересы превыше всего и готов приветствовать нероссийские инвестиции, что ослабляет экономические рычаги влияния Москвы.

Проблема в том, что западные страны требуют от своих партнеров по бизнесу проведения политических реформ и обеспечения прозрачности в работе. В отличие от них, Москва готова работать с существующими реалиями без каких-либо условий. Это делает ее более удобным партнером, но, по словам Ахмеда, менее способной предоставить значительное финансирование. Он отмечает, что "визит российской делегации был сосредоточен на восстановлении разваливающегося энергетического сектора". Он утверждает, что Москва будет стремиться сохранить свое военное присутствие в "Тартусе" и "Хмеймиме", поскольку они являются стратегическими воротами в Средиземноморье. Любая попытка подорвать ее безопасность, что является "красной линией", встретит решительный отпор. В то же время Дамаск будет стремиться уменьшить влияние Москвы за счет соглашений с Западом.

Однако, по мнению сирийского политолога, в условиях изоляции со стороны Запада, роль России может стать решающей. Она может предоставить Дамаску определенную международную защиту, которая может быть использована как в его интересах, так и против. Он полагает, что "новая Сирия осознала свою зависимость от одного доминирующего полюса и поэтому будет стремиться проводить политику, основанную на множестве осей и направлений, вместо того чтобы полагаться только на одну из них". По его мнению, "Россия играет незаменимую роль, но Америка и Европа по-прежнему признают ее неполную, условную легитимность. В случае возникновения каких-либо затруднений с Западом, Сирия будет вынуждена вернуться к более тесному сотрудничеству с Россией.

В заключение Ахмед отмечает, что продолжающаяся агрессия Израиля на территории Сирии и его участие в внутренних конфликтах, особенно в Эс-Сувейде и районах, контролируемых "Сирийскими демократическими силами" (СДС), а также угроза единству Сирии, будут вызывать у Дамаска все большую потребность в России не только в военном плане, но и как в платформе для регионального урегулирования. Это, в свою очередь, приведет к "вынужденному партнерству", в котором Россия останется незаменимой стороной.