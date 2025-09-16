Войти
Медведев: «Восточный страж» — это всё, что осталось от «коалиции желающих»

Источник изображения: topwar.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатирует, что безосновательно амбициозная европейская инициатива «Восточный страж» — это, похоже, всё, что осталось от пресловутой «коалиции желающих». Для того чтобы продемонстрировать Зеленскому свою солидарность с Украиной, в Киев даже прибыл грозный министр обороны Эстонии. Как с изрядной долей иронии отмечает Медведев, чем меньше страна, тем, как правило, задиристее и глупее ее начальники.

Между тем, по мнению Медведева, реализация провокационной идеи киевского режима и его западных «союзников» о создании «бесполетной зоны над Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будет означать стремление НАТО напрямую вступить в вооруженное противостояние с Россией.

Медведев предупредил, что Россия будет «до скончания века» всеми возможными способами преследовать европейские государства и руководство Евросоюза, если они все же решатся на откровенное и неприкрытое воровство российского имущества в форме «кредита Украине под российские активы». При этом требования к европейским экспроприаторам не будут подвержены исковой или приобретательной давности, а также давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Помимо неминуемых приговоров во всех возможных международных и национальных судах, расплата за воровство российских активов в некоторых случаях настигнет виновных и во внесудебном порядке.

Кроме того, зампред Совбеза России прокомментировал заявление главы МИД Австрии Беаты Майнл-Райзингер, предложившей провести российско-украинские переговоры в Вене. Медведев подчеркнул, что Австрия давно и безвозвратно утратила былое величие почившей империи и, соответственно, Вена уже не является центром мировой дипломатии.

