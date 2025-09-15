Украина может получить до сотни румынских бронемашин MLI-84M – наследниц БМП-1

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз на фоне медленных темпов перевооружения входящих в его состав стран принял в мае 2025 года программу SAFE («действия по обеспечению безопасности в Европе»). Она предусматривает выделение государствам льготных кредитов (за счёт займов на уровне ЕС) на сумму до €150 млрд для приобретения матчасти и развития ВПК.

Судя по географическому расположению приоритетных заёмщиков, данная программа финансирования направлена в первую очередь на переоснащение вооружённых сил стран, находящихся в непосредственной близи от России. Так, Румыния в рамках SAFE может рассчитывать на кредиты в размере €16,68 млрд евро на закупку военной техники.

Они предусматривают приобретение только техники, доля производства которой в ЕС составляет не менее 65%. Это может исключить из закупок такие изделия, как южнокорейскую тяжёлую БМП Redback, которая ранее рассматривалась Бухарестом в качестве фаворита. В связи с этим придётся выбирать между такими моделями, как БМП CV90, ASCOD2 и KF41 Lynx, производимыми в настоящее время в Европе.

В любом случае новая техника позволит румынской армии заменить около сотни гусеничных БМП MLI-84M. Данный образец был разработан на основе BWP-1, являющейся польской лицензионной версией БМП-1.

MLI-84M уже устарела, несмотря на то, что представляет собой глубоко модернизированную машину по сравнению с оригинальной MLI-84, которая мало чем отличалась от BWP-1. В связи с этим румынское правительство планирует закупить новые, более тяжёлые, лучше бронированные и оснащённые более мощным вооружением БМП. В итоге весь парк наследниц БМП-1 из примерно сотни экземпляров может получить Украина, с удовольствием потребляющая любую матчасть.