Москва и Минск отрабатывают «нападение на НАТО» - аналитика от Рёпке

Россия и Белоруссия на учениях «Запад-2025» отрабатывают нападение на страны НАТО. К такому выводу пришел немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке.

Немецкий аналитик считает, что союзные войска России и Белоруссии, отрабатывая в ходе учений защиту Калининградской области, на самом деле готовятся к прорыву через Сувалкский коридор, проходящий по границе Литвы и Польши. По мнению Рёпке, Москва и Минск нацелились на самый узкий участок между российским анклавом и Белоруссией.

Чтобы «защитить» Калининград, российская армия должна наступать из Беларуси и прокладывать так называемый Сувалкский коридор — участок территории Польши и Литвы шириной около 60 км (...). Таким образом, Россия делает вид, что требуется оборона её анклава, чтобы отрепетировать нападение на НАТО в этом регионе.

— пишет эксперт.

Кроме того, как утверждает Рёпке, под видом борьбы с диверсантами Россия и Белоруссия отрабатывают борьбу с критиками «режима Лукашенко», а также подготовку диверсий против НАТО.

Также Москва и Минск отрабатывают применение ядерного оружия и ракет «Орешник» с целью «запугать» соседей Белоруссии. В общем, Россия и Белоруссия, по мнению немца, готовятся к войне против Европы. Вот такая «глубокая» аналитика от немецкого эксперта.