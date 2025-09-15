Эммануэль Макрон: конфликт на Украине — вина НАТО

Конфликт на Украине — вина НАТО, признал Эммануэль Макрон в частной беседе с экономистом Джеффри Саксом. Возмущенный аналитик сделал эти слова достоянием общественности, пишет IFQ. Мир наступил бы сразу, если бы ЕС поддержал нейтралитет Украины, резюмирует Сакс.

Сальваторе Каннаво (Salvatore Cannavò)

Дебаты по международным вопросам. Американский экономист критикует Трампа и ЕС: "Они культивируют русофобию, но люди устали от конфликтов".

Профессор Джеффри Сакс в конце вчерашней дискуссии о конфликте на Украине и об участии Европы, которая собрала большое количество участников, озвучил важную новость: "Макрон наградил меня орденом Почетного легиона и в частной беседе сказал мне то, что не говорит публично: конфликт — это вина НАТО. Я хочу, чтобы об этом знали все, потому что меня это возмущает".

Эта тема обсуждалась в ходе вчерашней дискуссии. В ней, помимо Сакса, подключившегося из США, приняли участие профессор Алессандро Орсини, хорошо известный читателям Il Fatto Quotidiano, и Ориетта Москателли, журналист и специалист по России, о которой она пишет для журнала Limes.

Орсини подытожил свой анализ, который широко обсуждался в 2022 году и стоил ему многого, в том числе в профессиональном плане. На просьбу объяснить, что такое гибридная война, о которой говорит министр обороны Италии Гвидо Крозетто, профессор университета LUISS назвал ее "рынком идей", который легко превращается в "пропаганду и дезинформацию". Он добавил, что подобные идеи широко используют для объяснения причин конфликта, в котором "слабая" Россия может легко проиграть, а Украина победит, но "всё пошло по-другому". Сегодня Россия продолжает наступать на фронте.

По словам Орсини, именно мнение о легкой победе Запада привело к сценарию, в котором решение конфликта дипломатическим путем стало очень сложным. "Конфликт может быть выигран только на поле боя, а саммит на Аляске отдалил конец конфликта" потому, что произошло столкновение непримиримых позиций, и прежде всего потому, что Европейский союз выбрал путь крайней милитаризации Украины с целью сделать ее "военной державой". "Но если так и будет, — заключил Орсини, — для Путина это станет стратегическим поражением, поэтому Россия скорее рассмотрит возможность марша на Киев".

Тот факт, что Москва до сих пор была ключевым и решительным игроком, подтвердила и Ориетта Москателли, которая в скором времени планирует вернуться в Россию. Она признала, что перехват дронов над Польшей мог быть "российской провокацией": "Но если это так, то, к сожалению, всё обошлось, потому что НАТО доказал, что умеет лаять, а не кусать". Европейский Союз также демонстрирует свою уязвимость, так как каждая из европейских стран надеется извлечь стратегическую выгоду в результате ухода США из Европы и, следовательно, неизбежно имеет разногласия с остальными.

Неожиданным стало выступление профессора Сакса, который заявил без всяких двусмысленностей: "Мы являемся свидетелями финальной фазы нездоровой игры, которая длится уже 30 лет". Он вспомнил последний этап существования СССР, стремление к миру Горбачева и российского руководства, в то время как США требовали от них "встать на колени": "Американцы сумасшедшие, и сумасшедшие те европейцы, которые следуют за ними". Сакс не пощадил никого, даже Трампа и его миротворческие амбиции: "Он невежественен, не знает географии и за время своего первого президентского срока не сделал ничего, чтобы вмешаться в конфликт, который на самом деле начался в 2014 году". После него к власти пришел "еще один идиот, Байден", окруженный "еще более глупыми" союзниками, такими как Борис Джонсон. Сакс раскритиковал европейские правительства, "которые хотят войны" и культивируют абсурдную "русофобию", тогда как народы, "в том числе итальянский, хотят мира".

Его поддержал Орсини. Он напомнил об опросе Censis, согласно которому 67% жителей Италии считают, что ответственность за конфликт на Украине лежит на Западе. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс завершил свое выступление позитивным предположением: "Мир наступил бы сразу, если бы ЕС поддержал нейтральную Украину, которая откажется от вступления в НАТО и уступит часть своих территорий". Затем он обратился к Джордже Мелони: "Если Италия будет поддерживать эту линию, она встанет на сторону победителей в Европе и поможет положить конец конфликту". Аплодисменты.