Инцидент с БПЛА в Польше и удар по Катару: балансирование на грани? - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, как взаимосвязаны два инцидента и при чем здесь США и Россия

Сообщения о появлении "беспризорных" беспилотников в небе над Польшей возбудило до невозможности европейских апологетов войны, включая генсека НАТО Марка Рютте. Все они, еще до завершения разбирательства (а если быть точным, даже до его начала), обвинили Россию в "масштабной провокации". И тут же в связи с произошедшим инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Оставив в стороне различные версии произошедшего, включая намеренную провокацию как раз со стороны Киева и Варшавы, сконцентрируюсь на реакции мировых лидеров, от позиции которых во многом зависит, наступит ли мир на Украине.

Трамп и его загадки

Президент США Дональд Трамп, например, отреагировал на ситуацию с БПЛА в Польше фразой, заканчивающейся словом "Начинается". "Что там происходит с Россией, нарушающей беспилотниками воздушное пространство Польши? Начинается", — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп, обожающий троллить и говорить загадками, не пояснил, что именно имел в виду под словом "Начинается". Но звучит зловеще. Третья мировая война? Как говорится, каждый может додумывать что хочет. При этом глава американской администрации как будто бы не ставит под сомнение то, что польское воздушное пространство нарушили именно российские беспилотники.

От Польши до Катара

Инцидент с БПЛА в Польше произошел всего лишь несколькими часами позже нанесения Израилем удара по жилому комплексу в столице Катара Дохе, где в этот момент находились лидеры движения ХАМАС. По некоторым данным, они проводили совещание, на котором обсуждали мирные предложения того же Трампа, касающиеся освобождения заложников и завершения израильской военной операции в секторе Газа. Судя по тому, что пишут американские СМИ, Трамп для видимости пожурил в телефонном разговоре премьер-министра Биньямина Нетаньяху и публично заявил, что недоволен действиями Израиля. Но этим все и ограничилось.

Более того, появились сообщения о том, что удар Израиля по руководству ХАМАС на самом деле был заранее согласован с Вашингтоном, который, как это уже бывало не раз, мол, вновь "ушел в несознанку". Израилю же, судя по заявлениям его руководства, глубоко плевать, что скажет мировое сообщество про его очередной неприкрытый акт агрессии против суверенной страны. И тем более плевать на угрозы санкций со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Главное, что скажут США, являющиеся главным донором еврейского государства. И если в Совете Безопасности ООН будет представлен проект резолюции, осуждающей действия Израиля, американцы гарантированно положат на него свое большое вето. Правда, последовало отдельное заявление Совбеза с осуждением ударов по Катару, но в нем удивительным образом Израиль даже не упоминается. Словно могли и инопланетяне ударить. Впрочем, как отмечают СМИ, заявление носит скорее формальный характер и не имеет никакой обязательной силы.

Возвращаясь к польской истории, напомню, что утром 10 сентября оперативное командование армии страны заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших ее воздушное пространство. По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии.

В Минобороны Белоруссии пояснили, что "в ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон". "Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", — цитирует пресс-служба МО Белоруссии начальника Генерального штаба Белоруссии Павла Муравейко.

Как заявили в свою очередь в российском военном ведомстве, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Техническая дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км, поэтому возникает естественный вопрос, как они оказались в таком случае в глубине польской территории. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Кто за мир, а кто за войну

Трамп оперативно обсудил ситуацию с президентом Польши Каролем Навроцким и французским лидером Эмманюэлем Макроном. "Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом по поводу многократного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью", — написал Навроцкий в социальной сети X (ранее Twitter). "Этот разговор является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками. Сегодняшние переговоры подтвердили единство союзников", — отметил польский лидер.

Макрон, считающийся в Европе главным "смотрящим" по Украине, также отчитался о разговоре с Трампом в соцсетях. "Мы обсудили тревожные события, связанные с [конфликтом] на Украине", — написал он в X, отметив, что речь шла, в частности, об инциденте с попаданием на территорию Польши беспилотников, которые, и по утверждению Макрона, были российскими. "Мы также разделили нашу озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке после израильских ударов по Катару", — добавил он. В этой связи президент указал на "решающее значение" сотрудничества между США и Европой по этим направлениям для обеспечения "мира и безопасности".

А близкий к Трампу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, дипломатично выразив солидарность с Польшей, заявил, что инцидент с БПЛА лишний раз показывает необходимость мира на Украине: "Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в конфликте России и Украины разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Время положить этому конец!" При этом Орбан подчеркнул, что Будапешт поддерживает мирную инициативу по Украине президента Трампа. В общем, поляк и француз, надо полагать, опять топили за войну, а венгр, как обычно, за мир.

Причины истерии

Европейские партнеры Киева и американские "ястребы" пытаются обнулить итоги встречи президентов России и США на Аляске и "вернуть Трампа на тропу войны с РФ". Аналитики украинского издания "Страна", отмечают, что украинские власти и западная "партия войны" считают для себя главной угрозой претворение в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на Аляске Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В этом же направлении работают постоянно звучащие призывы к Трампу усилить санкции против России или поддержать инициативу отправки европейских войск на Украину в качестве одной из "гарантий безопасности". Поэтому, считают они, "партия войны", вероятно, попытается использовать инцидент в Польше для решения своей важнейшей на данный момент задачи — направить Трампа на жесткое противостояние с РФ.

А это значит, более настойчивые просьбы поставить на Украину новые средства ПВО и рассмотреть вопрос о том, чтобы сбивать российские БПЛА и ракеты с территорий стран — членов НАТО. До недавнего времени считалось, что Польша надежно защищена "зонтиком" НАТО. Впрочем, как и Катар, где расположена американская база ВВС Аль-Удейд с ПВО США. Но ни то и ни другое по каким-то причинам не сработало — американские средства оказались не у дел. Это может заставить дружественные США страны задуматься о гарантиях своей безопасности.

Трамп сам себе режиссер

Совпадение ли, что в тот же день вместе с авиаударом Израиля по Дохе и появлением беспилотников над Польшей вышло интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса телеканалу One America News Network? В нем он заявил, что президент Трамп не видит смысла в экономической изоляции России и готов к сотрудничеству по широкому спектру проектов после урегулирования украинского кризиса. "Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать [такой целью] продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США", — сказал Вэнс. Он напомнил, что у РФ имеются огромные запасы минеральных ресурсов. "Я думаю, что президент абсолютно прав, считая, что после урегулирования конфликта в будущем у нас могут быть очень продуктивные отношения как с Россией, так и с Украиной. И честно говоря, если у нас будут более хорошие экономические отношения в Восточной Европе, то это было бы лучшей гарантией долгосрочного мира", — добавил вице-президент.

Трамп, конечно, может, как и в случае с Израилем, пожурить Россию, если сочтет доводы поляков убедительными. И он позднее действительно это сделал, но без упоминания слова "Россия". Американский лидер предположил, что инцидент в Польше был вызван выходом БПЛА из-под контроля. "Как я слышал, произошло то, что, когда их сбивали, они немного вышли из-под контроля. Но несмотря на это, да, я бы осудил даже то, что они [беспилотники] были рядом с границей [Польши]. Мне это не нравится", — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. "Я недоволен этим, всей этой ситуацией", — подчеркнул он.

Из реакции президента газета The New York Times сделала вывод, что инцидент с беспилотниками в Польше демонстрирует усиливающуюся отстраненность США от защиты Европы. Трамп же, похоже, уже определился со своим стратегическим курсом в выстраивании отношений с Москвой, что в очередной раз подтвердил Джей Ди Вэнс, который, кстати, считается первым в ряду потенциальных преемников Трампа. И никакие картинки с поврежденным польским сараем, которые не идут ни в какое сравнение с полным разрушением жилого комплекса в Дохе, не изменят этого.

Но до Киева и Брюсселя, пытающихся вернуть Трампа на тропу войны, это, похоже, так и не дошло.