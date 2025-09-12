Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм

406
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Проведение крупных учений НАТО на восточном фланге является, прежде всего, действенным способом отвлечения и распыления российских сил.

Цель – ограничить ресурсы, доступные для проведения спецоперации, и заставить Россию реагировать на множественные угрозы по всему периметру своих границ.

В материале с военным экспертом Андреем Богоделем:

об интенсификации мероприятий ОБП альянса вблизи границ Союзного государства РБ и РФ;

о проведении в Польше и странах Балтии мероприятий заблаговременной подготовки;

о действиях НАТО в Балтийском регионе, направленных на борьбу с т.н. теневым флотом России;

о перспективах программы альянса Nuclear Sharing и включение в нее Польши.

В данном контексте ССУ «Запад-2025» демонстрируют готовность России оказать военную поддержку Беларуси в случае внешней агрессии.


⚡️Смотреть в высоком качестве:


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
