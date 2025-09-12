Портал в Ад: может ли российско-польский конфликт стать причиной начала Третьей мировой войны? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Польша наращивает военную мощь и создает 3-ю по размеру армию Европы

Польша активно укрепляет свой военный потенциал и работает над усилением и сближением разных альянсов и связей, сообщает Al Jazeera. Российско-украинский конфликт вызвал серьезные изменения в геополитической обстановке и сместил фокус внимания и действия НАТО на Польшу и прибалтийские страны.

Шади Абдель Хафиз (Shadi Abdel Hafiz)

В ночь на 10 сентября 2025 года Россия осуществила запуск 19 беспилотников с территории Белоруссии (своего союзника), которые вторглись в воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита. Жертв и раненых нет.

Москва объяснила этот инцидент тем, что беспилотники "отклонились от курса из-за средств радиоэлектронной борьбы". Однако военные эксперты считают это объяснение неправдоподобным. По их мнению, скорее всего это было намеренной проверкой реакции НАТО.

Польша попросила применить 4-ю статью Устава НАТО после инцидента с БПЛА, который был назван "самым серьезным нарушением" воздушного пространства НАТО с момента ее основания.

Некоторые западные эксперты считают, что произошедшее является очередным шагом к новому витку эскалации конфликта на Украине.

Они считают необходимым объявить о том, что любое нарушение воздушного пространства Польши или НАТО будет немедленно пресечено. Некоторые западные эксперты также предложили усилить воздушное патрулирование и системы ПВО в Польше и странах Прибалтики. Они считают необходимым создать эшелонированную оборону на восточных границах НАТО и разработать стратегию передовой обороны, которая будет включать в себя возможность сбивать беспилотники и ракеты на территории Украины или даже Белоруссии, если они будут направляться в сторону стран НАТО. Они также предложили оказать поддержку Украине в нанесении ударов по заводам, производящим беспилотники, в глубине территории России. Для этого предлагается предоставить Киеву необходимую информацию и, возможно, системы большой дальности, которые помогут достичь этих целей.

Польша не станет дожидаться, пока российская армия приблизится к ее границам, как это уже происходило ранее. Страна приняла защитные меры заблаговременно. Она уже давно готова к подобным сценариям.

В 2023 году министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о приобретении 486 дополнительных компонентов высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS), которые производятся американской компанией Lockheed Martin. Поставки были начаты в мае 2025 года.

Стоит отметить, что это не первое соглашение такого рода. Ранее Польша приобрела 18 систем HIMARS в рамках сделки, стоимость которой оценивается примерно в 414 миллионов долларов.

HIMARS — это пятитонная ракетная установка, которая устанавливается на грузовике. Она способна запускать шесть высокоточных ракет с быстрой последовательной перезарядкой, что занимает всего пять минут. Хотя обычно дальность стрельбы HIMARS составляет около 80 километров, этот комплекс также может запускать тактические ракеты MGM-140 ATACMS с дальностью до 300 километров.

Министерство обороны Польши сообщило, что в рамках сделки страна планирует приобрести ракетные технологии, применяемые в системах HIMARS, и наладить их производство на своей территории. Уже одно это заявление заслуживает внимания, поскольку HIMARS считается одной из самых передовых реактивных систем залпового огня в мире.

Например, в первый год военного столкновения у Украины было всего 18 установок HIMARS. Тем не менее это количество позволило успешно противостоять российскому наступлению на Донбасс и способствовало отводу российских войск из Херсона. Всего за несколько месяцев, начиная с июня 2022 года, эта система смогла поразить более 100 важных российских объектов, нарушить российские линии снабжения и уничтожить склады и артиллерийские части, расположенные примерно в 50 километрах за линией фронта.

Исторические расходы

Вышеизложенное — лишь вершина айсберга. В ноябре 2022 года, когда страна праздновала провозглашение независимости от Советского Союза, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "Польская армия должна быть настолько мощной, чтобы благодаря ей вовсе не пришлось сражаться", имея в виду план страны стать к концу десятилетия военной державой номер один в Европе.

Польша очень амбициозна. Несколько лет назад Моравецкий заявил о необходимости увеличить военные расходы до 4% ВВП. Некоторые считают, что этот шаг может быть опасен для экономики Польши, в то время как другие уверены, что он необходим. Особенно учитывая недавний высокий экономический рост Польши по сравнению с другими странами Европы, многие из которых столкнулись с серьезными проблемами после пандемии и военных конфликтов.

Более того, очевидно, что Польша будет стремиться обеспечить безопасность на границе с Украиной после конфликта между Москвой и Киевом. Реальность такова, что европейский и даже глобальный ландшафт претерпевает изменения в контексте этой конфронтации и в свете растущего влияния Китая. Многие государства, включая Швейцарию, Германию, Японию и даже Новую Зеландию, внесли изменения в свою военную доктрину. Они стали более готовыми к возможным нападениям со стороны других стран и, как следствие, более мотивированными к укреплению своих вооруженных сил.

Но Варшава, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. В 2022 году Польша потратила на военные нужды 2,4% своего ВВП, что стало третьим по величине показателем среди стран НАТО после Греции (3,76%) и Соединенных Штатов (3,47%). После такого значительного увеличения военных расходов Польша, несомненно, станет одним из лидеров в этой области. Ее намерения увеличить военные расходы до 5% ВВП в течение следующего десятилетия только подтверждают это.

"Хозяева неба"

Это подтверждается желанием Польши приобрести и включить в свой военный арсенал самые современные и эффективные образцы военной техники.

В рамках соглашения, о котором было объявлено в марте 2023 года, страна планирует приобрести около 600–700 батарей K9 Thunder, в дополнение к системе HIMARS. K9 Thunder — это 155-мм гаубицы корейского производства, отличающиеся высокой огневой мощью и дальностью стрельбы по сравнению с другими артиллерийскими системами. Они способны использовать разнообразные боеприпасы, включая осколочно-фугасные и кассетные.

Эти орудия устанавливаются на гусеничное шасси, что позволяет им преодолевать труднопроходимую местность и быстро маневрировать на поле боя. Они могут развивать максимальную скорость до 67 километров в час и оснащены самыми современными технологиями, включая цифровые системы управления огнем, системы связи и навигации. Благодаря своей высокой эффективности и надежности, эти орудия завоевали признание во всем мире и экспортируются во многие страны.

И это касается не только артиллерии. Польша заключила контракт с Соединенными Штатами на покупку 32 многоцелевых истребителей F-35A на сумму 4,6 миллиарда долларов. Поставки уже начались, и ожидается, что они завершатся к 2030 году. В настоящее время в Польше насчитывается около 50 истребителей F-16. Однако вооруженным силам страны необходимо как минимум две дополнительные эскадрильи более современных многоцелевых истребителей.

F-35A — это одноместный истребитель пятого поколения, оснащенный одним двигателем. Он предназначен для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов в любую погоду. Этот самолет считается одним из лучших в своем классе. Он также может вести радиоэлектронную борьбу благодаря современным возможностям ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка).

Самолеты пятого поколения обладают двумя основными преимуществами по сравнению с четвертым: высокой скрытностью и точной технической способностью анализировать обстановку и реагировать на команды пилота. Они предоставляют данные об окружающей обстановке в режиме реального времени, что повышает их маневренность. Они также отличаются высокой технологичностью и обладают передовыми вычислительными возможностями, включая механизмы искусственного интеллекта.

Кроме того, этот самолет может собирать, обрабатывать и передавать информацию намного проще, чем любой другой истребитель в истории. Это дает операторам значительное преимущество перед любым противником, особенно учитывая его способность взаимодействовать с любыми боевыми системами без каких-либо ограничений.

Самый мощный из всех

В июне 2023 года Польша получила первую партию танков Abrams, заказанных у США, что сделало ее первой европейской страной, использующей эти боевые машины.

В июле 2021 года Польша объявила о покупке 250 танков Abrams за 4,7 миллиарда долларов. Год спустя после начала специальной военной операции России на территории Украины Варшава приняла решение о приобретении у Вашингтона дополнительных 116 подержанных танков Abrams и сопутствующего оборудования на сумму 1,4 миллиарда долларов. Это приобретение стало важным дополнением к уже имеющимся у Польши 200 немецким танкам Leopard.

M1 Abrams — один из самых тяжелых танков в мире, его вес составляет около 62 тонн. Это отличительная черта данной модели. В настоящее время M1 Abrams является основным боевым танком американской армии. Танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall и боекомплектом, состоящим из более чем 40 снарядов. Обычно используются два основных типа боеприпасов: бронебойные и универсальные.

Этот тяжелый танк оснащен усовершенствованной броней Chobham, обеспечивающей надежную защиту от бронебойных снарядов и противотанковых средств, что дает ему преимущество в наземных боях. Кроме того, топливные баки и боекомплект расположены в отдельных отсеках, что снижает риск взрыва в случае повреждения.

В августе министр обороны Польши подписал три контракта с государственной компанией Polish Arms Group на закупку 700 единиц различной бронетехники на сумму около 250 миллионов долларов. Обычно бронетехника используется совместно с танками для борьбы с пехотой и защиты от ее противотанковых и бронебойных ракет. Танки, в первую очередь, предназначены для поддержки продвижения бронетехники через бреши в обороне противника. И это, не говоря уже о том, что в марте Польша объявила о намерении приобрести 1400 боевых машин пехоты Borsuk местного производства.

Разумеется, для этого необходимы солдаты, и у Польши есть четкий план на этот счет. В течение ближайшего десятилетия страна планирует увеличить свою армию примерно на 150 тысяч человек, доведя общую численность военнослужащих до 300 тысяч к 2035 году. Это позволит Польше создать шесть бронетанковых дивизий — автономных воинских формирований, оснащенных танками Abrams и другой передовой бронетехникой, а также пехотой, артиллерией, инженерными войсками и другими подразделениями поддержки. Они будут подготовлены для ведения боевых действий в различных условиях и смогут участвовать как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

Для поддержки этих дивизий Польша планирует приобрести восемь батарей Patriot в рамках сделки с Соединенными Штатами на сумму 15 миллиардов долларов, объявленной в июне 2023 года. Patriot — это основная система противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Первоначально разработанная как зенитная система, новая версия Patriot способна эффективно уничтожать баллистические ракеты, крылатые ракеты, барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) и даже истребители.

Patriot — одна из самых современных американских систем противовоздушной обороны. Ее ракеты достигают максимальной высоты полета 24 200 метров и способны развивать скорость 5022 километра в час. Радиолокационная установка Patriot обеспечивает точное обнаружение и сопровождение целей. Радарная система обладает дальностью действия до 100 километров, что позволяет ей одновременно отслеживать до 100 целей и обеспечивать наведение для девяти ракет одновременно.

Будущий военный гигант Европы?

Для сравнения, такие страны, как Франция и Германия, имеют всего по две бронетанковые дивизии, а Великобритания — только одну. Как уже упоминалось, Польша стремится создать шесть таких дивизий. Эта разница хорошо заметна во всем польском вооружении на всех уровнях. В этом отчете мы рассмотрели лишь несколько примеров из множества контрактов, которые Польша заключила на модернизацию своих военных подразделений. Общая стоимость этих контрактов превышает 130 миллиардов долларов, и ожидается, что эта цифра утроится. Темпы модернизации настолько высоки, что если вы решите поискать новости о Польше, то в любой момент можете наткнуться на информацию о военной сделке, которая была заключена буквально на днях.

Учитывая быстрые темпы развития военной сферы, возникает вопрос: действительно ли мы имеем дело с новым европейским гигантом? Хотя Польша не обладает большой "мягкой силой" в Европе, она активно работает над укреплением своих альянсов и связей. Помимо членства в Европейском союзе, страна уделяет большое внимание развитию своей военной сферы.

Вышеградская группа — это культурный, политический и военный союз, объединяющий четыре центральноевропейские страны: Чехию, Венгрию, Польшу и Словакию. Для поляков этот союз открывает большие возможности для укрепления своего влияния в регионе.

Польша рассматривает "Инициативу трех морей" как политическую, а не только экономическую организацию. Она является объединением из тринадцати государств Европейского союза, которые расположены от Балтийского моря до Адриатического и Черного морей в Центральной и Восточной Европе. Инициатива направлена на создание объединенного блока стран Центральной и Восточной Европы, который мог бы стать эффективным сдерживающим фактором в случае любого российского вторжения.

Не стоит забывать про главного "слона в комнате" — российско-украинском конфликте. Это событие стало причиной серьезных изменений в геополитической обстановке в Европе. Оно переместило фокус внимания НАТО с Франции и Германии на такие страны, как Польша и ее прибалтийские соседи. Усилия, которые Варшава прикладывает к укреплению своего военного потенциала, должны быть направлены в первую очередь на решение этих задач. Возможно, Польша давно ждала подходящего момента для этого!

Еще до начала специальной военной операции на Украине у Польши были планы по укреплению своих вооруженных сил. Однако именно она стала их катализатором, из-за чего планирование достигло беспрецедентных масштабов. Несмотря на критику, правительство Польши решительно настроено на усиление военного потенциала страны. Таким образом, российско-украинский конфликт не только ускорил процесс, но и, возможно, оправдал все, что Польша делала и будет делать в будущем.

Мы говорим о стране, которая столетиями находилась под гнетом, чьи границы менялись невиданным для этого мира образом. Она не раз была оккупирована и разделена, а ее экономика неоднократно терпела крах. Теперь же у нее одна из сильнейших экономик в мире, правительство, приверженное националистическим идеям, и грозный враг на восточной границе. Чего можно ожидать от этого уникального сочетания? Может ли разжигание конфликта между Москвой и Варшавой привести к началу Третьей мировой войны в Европе, где Польша будет играть ведущую роль?