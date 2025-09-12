Палата представителей конгресса США приняла свою версию бюджета на оборону на 2026 год

ЦАМТО, 11 сентября. Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла собственную версию законопроекта о расходах на оборону в 2026 ф.г., включая средства на поддержку Украины, следует из результатов голосования.

По итогам рассмотрения документа за него отдали свои голоса 231 конгрессмен, 196 проголосовали против, передает "РИА Новости".

Одобренный палатой представителей проект бюджета Пентагона на новый финансовый год предусматривает также военную поддержку Украины в объеме 400 млн. долл.

Конгрессмены большинством голосов отвергли инициативу представительницы штата Джорджии Марджори Грин, которая настаивала на исключении из проекта оборонных расходов средств на помощь Киеву.

Следующим этапом продвижения законопроекта станет его совмещение с версией сената. Обсуждение военных расходов в верхней палате конгресса запланировано позднее на этой неделе.