Выйти на «Орбиту»: новый комплекс позволяет управлять фронтовыми дронами из любой точки мира

Новинка делает боевую работу операторов БПЛА максимально безопасной

Система удаленного управления «Орбита» позволяет из любой точки мира контролировать полет тактических дронов, действующих на линии фронта. Новинка уже поступила в зону проведения спецоперации. При ее изготовлении было применено множество инновационных решений: например, нейросетевые алгоритмы, ассистирующие оператору, помогают стабилизировать беспилотник в полете, найти и атаковать цель. Эксперты отмечают, что система делает работу операторов БПЛА максимально безопасной, так как им не надо находиться в прифронтовой зоне.

Возможности комплекса

Система управления дронами «Орбита» включает в себя современные и защищенные системы связи и нейронные сети для слежения за целью. Она обеспечивает точность выбора цели и ее поражение. Связь с дроном поддерживается через зашифрованный цифровой канал при минимальных задержках, что позволяет управлять БПЛА из любой части России и даже мира, рассказали «Известиям» в компании — разработчике системы.

«Орбита» может объединить работу операторов самолета-разведчика и ударного БПЛА — такие возможности обеспечат поиск целей и их моментальное поражение в автоматическом режиме.

При обнаружении нескольких объектов противника оператор может на расстоянии определить последовательность их поражения в зависимости от важности.

Система «Орбита» уже передана в войска, которые действуют в зоне СВО, рассказал «Известиям» председатель правления Центра беспилотный систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков.

Она уже работает в подразделении «Эспаньола». На днях ее поставили в батальон «Сомали» и в 24-ю отдельную мотострелковую бригаду. С помощью нее весной этого года наши операторы с расстояния в сотни километров управляли дроном, который уничтожил цель под Часовом Яром в ДНР.

— ЦБСТ создает первый в Российской армии специальный отряд БПЛА, способный в рамках одного пункта управления на удалении в сотнях километров от линии боевого соприкосновения объединять и оператора самолета-разведчика, и оператора ударного БПЛА. На ленточке назначенный солдат с рюкзаком беспилотников просто будет периодически выбегать из укрытия, ставить дрон на землю, нажимать на нем кнопочку и убегать обратно, — рассказал «Известиям» Андрей Безруков, который участвовал в тестировании «Орбиты».

Новые перспективы

По словам разработчиков «Орбиты», система открывает новые горизонты для массового применения дронов. Искусственный интеллект облегчает работу операторов, обеспечивая корректировку полета при заходе как на статические, так и на динамические цели противника. Это, кроме всего прочего, позволяет снизить требования к операторам.

— Интуитивно понятное управление позволяет сократить обучение пилотированию оператора с четырех недель до одного часа. Сэкономленное время лучше использовать для обучения более важным дисциплинам: тактике применения, инженерно-саперной подготовке, — пояснили разработчики.

— С помощью «Орбиты» можно управлять квадрокоптерами, которые действуют на линии фронта, БПЛА самолетного типа и даже наземными роботизированными тележками, — рассказал «Известиям» главный разработчик «Орбиты» с позывным Шифо.

Сейчас «Орион» обеспечивает боевую работу FPV-дронов «Скворец». Этот беспилотник оснащен видеоаппаратурой, позволяющей выполнять полет в темное время суток. Управление и передача информации с аппарата могут осуществляться на нестандартных частотах. Максимальная масса полезной нагрузки — 3,5 кг.

Сохранит жизни бойцов

«Орбита» и «Скворец» позволят вывести работу подразделений на новый уровень: ускорить разведку, повысить точность ударов и снизить нагрузку на операторов, считает секретарь наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин.

— Сейчас операторы служат приоритетной целью для противника, также возрастает количество задействованных дронов, что ведет к нехватке личного состава. Обе эти проблемы призвана решать система, — рассказал «Известям» главный разработчик системы «Орбита».

Новую систему без всяких натяжек можно назвать инновационной, считает военный эксперт Вадим Козюлин.

— Самое главное, что «Орбита» поможет сохранить жизни наших операторов дронов, — считает он. — Их присутствие в опасной зоне проведения боевых действий теперь необязательно. И это серьезный технологический прорыв, позволяющий сберечь человеческие жизни. Причем управление дронами с помощью ретрансляторов максимально дешево. Сейчас на таких расстояниях управляют большими беспилотниками самолетного типа, но это делается с помощью дорогой спутниковой связи.

Морские дроны

Российская промышленность постоянно ищет возможности расширить область применения беспилотных аппаратов, чтобы повысить эффективность боевых действий, которые ведут наши войска. «Известия» писали, что недавно в единый комплекс были объединены безэкипажные катера (БЭК) и ударные БПЛА. Новинку можно применять при нанесении скрытых ударов по прибрежным военным объектам, а также для организации засад на морских коммуникациях. Кроме того, она будет востребована для борьбы с морскими дронами противника.

Главным элементом спарки БЭК-БПЛА стал беспилотник «Скворец-ВМФ» — это ударная FPV-платформа, которую модернизировали для запуска с БЭКов. В частности, беспилотник был оснащен герметичным корпусом и адаптирован к условиям высокой влажности и солености морского воздуха.

БПЛА может действовать в радиусе до 10 км от базового катера и нести до 1,5 кг полезной нагрузки. Скорость аппарата —150 км/ч. Беспилотник управляется оператором по каналам защищенной радиосвязи с возможностью ретрансляции.

Богдан Степовой