Посыл Путина Украине, Европе и Трампу: я не отступлюсь (The New York Times, США)

NYT: Украине, Европе и Трампу придется принять требования Путина

Россия ужесточает авиаудары — именно она будет диктовать условия мирного урегулирования на Украине, пишет NYT. При этом Путин добивается гарантий безопасности для обеих сторон конфликта, о чем лидеры Европы не хотят даже и слышать, отмечает автор статьи.

Антон Трояновски

В воскресенье Россия провела по Украине самый массированный комбинированный удар с начала спецоперации. В среду напряженность в отношениях с Западом накалилась еще больше: многочисленные российские беспилотники пролетели над Польшей, впечатляющим образом вторгнувшись в воздушное пространство члена НАТО.

Эти удары возвещают о новом уровне агрессии со стороны России, которая вот уже более трех лет проводит полномасштабную спецоперацию на Украине. Но всякий, кто внимательно слушал выступления президента Владимира Путина на прошлой неделе, наверняка сочтет, что они вписываются в общий посыл.

В течение нескольких недель после саммита с президентом Трампом 15 августа российский лидер предпочитал хранить молчание по украинскому вопросу, однако внезапно вернулся к этой теме, проведя несколько часов перед камерами в ходе поездки в Китай и на Дальний Восток ранее в этом месяце. Прозвучавшие там комментарии вкупе с ужесточившимися авиаударами представляются новой попыткой доказать, что Россия полна решимости диктовать условия прекращения боевых действий.

Посыл Путина Украине заключается в том, что он не сомневается в своем военном превосходстве. Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину. Трампу же Путин дает понять, что не поступится основными требованиями — даже декларируя готовность заключить соглашение.

“Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем”, — заявил Путин на прошлой неделе на почти часовой пресс-конференции в Пекине.

Вот краткое резюме недавних комментариев Путина — и того, как их следует понимать в свете недавней эскалации против Украины и угрожающих действий против Запада.

Украине: будет только хуже

Как во всеуслышание, так и в частном порядке Путин выражает уверенность в том, что преимущество России над Украиной на поле боя лишь крепнет. По мнению аналитиков и близких к Кремлю источников, он стремится убедить Украину в том, что дальнейшее сопротивление российской военной машине бесполезно.

Отвечая на вопросы о ходе спецоперации в Пекине, Путин предположил, что резерв живой силы у ВСУ иссякает, и заявил, что боеготовые подразделения укомплектованы сегодня “не больше чем на 47–48%”.

“Это уже у самой критической черты ситуация находится”, — подчеркнул Путин.

Эти комментарии перекликаются с давним убеждением Путина в том, что украинским военным настолько не хватает живой силы, что оборона страны может вскорости рухнуть. Эту точку зрения минувшим летом изложили на условиях анонимности два близких к Кремлю источника, обсуждая деликатные дипломатические моменты.

По их мнению, главный вывод Путина заключается в том, что Киев должен принять те мирные условия, что предлагаются сейчас, потому что в дальнейшем они будут только хуже. Сторонники же Украины утверждают, что Путин, по сути, склоняет Киев к капитуляции, закрывая глаза на огромные потери собственных войск при весьма скромных успехах на поле боя, а также экономические трудности России.

Европе: не играйте с огнем

Путин все чаще выказывает недовольство европейскими странами, которые пытаются сформировать “коалицию желающих”, чтобы по завершении спецоперации защитить Украину от будущих российских посягательств.

Выступая в более непринужденной манере на пресс-конференции в Пекине в минувшую среду, Путин назвал сторонников Украины в Европе “партией войны”, которая хочет сражаться с Россией “до последнего украинца”.

В ходе трехчасового выступления в тихоокеанском портовом городе Владивостоке двумя днями позже Путин предупредил, что если западные войска появятся на Украине, “особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий”, Россия будет считать их “законными целями”.

Он добавил, что перспектива размещения войск НАТО на Украине стала “первопричиной” для дальнейшей последовательности событий, приведшей к российской спецоперации. Если же будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то Путин просто не видит “никакого смысла” в их нахождении на территории Украины.

В этом контексте вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши ранним утром в среду представляется напоминанием о том, что Кремль готов к обострению противостояния с НАТО.

Трампу: по-прежнему готовы к переговорам

Путин не устает расточать похвалы Трампу, которого считает ключом к мирному соглашению на условиях Москвы. Но продолжение военных действий испытывает на прочность терпение Трампа, подталкивая его к тому, чтобы воплотить в жизнь угрозы жестких мер против России.

Путин заявил в Пекине, что администрация Трампа “пытается найти решение, причем мирными средствами”, и что мировые лидеры, собравшиеся на военный парад в Китае, выразили надежду, что он поможет положить конец конфликту.

Во Владивостоке Путин дал понять, что Россия ждет следующего шага со стороны США и Украины. Он повторил, что Россия добивается собственных гарантий безопасности, — хотя это требование наверняка повлечет за собой серьезные ограничения суверенитета Украины.

“Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины, — заключил Путин. — Во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал, вот и всё”.