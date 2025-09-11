Войти
Немецкий генерал: РФ скоро сможет запускать по Украине по 2000 дронов ежедневно

Источник изображения: topwar.ru

Россия в ближайшее время может резко нарастить интенсивность атак беспилотниками по украинской территории, доведя их число до двух тысяч в сутки. Такую оценку в эфире одного из немецких телеканалов высказал бывший командующий Объединёнными силами НАТО в Брюнссуме (Нидерланды) генерал-лейтенант Эрхард Бюлер.

По его мнению, столь значительное увеличение масштабов производства нашей страной дронов стало возможным благодаря масштабной технической поддержке со стороны Китая.

Бюлер заявил, что Пекин поставляет Москве критически важные электронные компоненты в объемах, позволяющих резко нарастить производство ударных беспилотников, включая модели типа «Шахед» (так в Европе и на Украине не перестают называть российские «Герани»). Без этих поставок, подчеркнул генерал, российский ВПК не смог бы обеспечить текущие темпы выпуска дронов.

Напомним, что в начале сентября ВС ВСУ зафиксировали рекордное применение российских беспилотников – более 800 единиц за одни сутки. Таким образом, прогноз немецкого эксперта предполагает более чем двукратное увеличение этого показателя.

В то же время Бюлер подчеркнул, что оказание любого влияния на Китай в плане препятствования поставок вышеупомянутых комплектующих «будет полезным». При этом сам генерал тут же усомнился в действенности подобных мер.

