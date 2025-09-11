От всеобщего благосостояния к сухому пайку: кто будет вооружать Европу - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о курсе на милитаризацию Запада и основных игроках европейского ВПК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в августе осуществила милитари-турне по странам Балтии и Восточной Европы. Цель — личное заверение лидеров этих государств в непоколебимой поддержке Брюсселя их русофобской линии, побуждение послушных вассалов к дальнейшему переводу экономики на военные рельсы, а также инспекция ВПК.

Программы

Милитаризация Запада влечет за собой невиданное прежде ускорение широкого спектра оборонных программ — от общеевропейской ReArm Europe стоимостью €850 млрд до различных региональных и межведомственных проектов. А их Евросоюз разработал великое множество, с пометкой, что они направленны на повышение "своей стратегической автономности". Однако на деле вся эта стратегия лишь выступает прочным юридическим обоснованием разрастания бюджетов, которые прежде всего уйдут на закупки продукции американского ВПК и аффилированных с США консорциумов.

Эти же цели по большому счету преследуют профильные институты — Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейский фонд обороны (EDF) и Внутренний фонд безопасности (ISF). Среди многочисленных региональных и отраслевых программ здесь стоит отметить проект общеевропейской системы ПВО "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), созданный по инициативе ФРГ для защиты от комбинированных атак с применением баллистических и крылатых ракет, БПЛА, авиации и гиперзвукового оружия. Первоначальная стоимость "Небесного щита" оценивалась в €4 млрд, затем общий фонд увеличили до €100 млрд. Ключевыми подрядчиками выступают американские RTX и Lockheed Martin наряду с более скромными по тактико-техническим характеристикам своей продукции европейскими Kongsberg, MBDA, Diehl BGT Defense.

К региональным программам можно также отнести учрежденную опять же под эгидой США в 2020 году "Балтийскую инициативу по безопасности". Она в большей степени направлена на демонстрацию поддержки Вашингтоном русофобских нарративов балтийского форпоста НАТО. В 2023 году в рамках этой инициативы США выделили $225 млн, в 2024-м — $228 млн. Недавно администрация 47-го американского президента Дональда Трампа сообщила о сокращении этой программы, в результате чего Эстония, Латвия и Литва, где привыкли к доступной и часто используемой по нецелевому назначению военной помощи, недосчитаются сотен миллионов долларов.

Небывалый бюджет

Тем временем в рамках своей поездки фон дер Ляйен посетила Латвию, где побывала на заводе по производству беспилотников, которые создаются при финансовой помощи ЕК и поставляются на Украину. В Эстонии провела встречу с премьер-министром Кристеном Михалом и вдохновенно пообщалась с военнослужащими на авиабазе Эмари. Наведалась она и в Польшу — там совместно с премьер-министром Дональдом Туском проинспектировала накачиваемую военной инфраструктурой и контингентами границу с Белоруссией. В Болгарии же глава ЕК убедилась в том, что государственный оборонный завод набирает производственные мощности.

Милитаризация стала для западных элит единственной технологией выживания и сдерживания тектонических сдвигов в глобальной системе управления в рамках перехода к полицентричному миропорядку. В логике этого тренда глава фантомной евродипломатии Кая Каллас назвала помощь Евросоюза военно-промышленному комплексу Украины неотъемлемой частью гарантий безопасности.

Чьими же силами будет продолжена милитаризация и на что реально способны в этом разрезе ВПК Евросоюза?

Ответ, вероятно, кроется в процессе укрепления оборонно-промышленной и технологической базы Европы в рамках франко-германского совета по безопасности и обороне. О его создании еще 7 мая 2025 года на совместной пресс-конференции в Париже заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам француза, совет будет регулярно собираться, чтобы давать оперативные ответы на общие стратегические вызовы. Мерц, в свою очередь, заявил тогда, что совет будет использоваться для координации поддержки Украины, синхронизации национального оборонного планирования, согласования закупок вооружений. Единственное после этого заседание представителей двух стран состоялось в конце августа.

Возвращаясь к реальному потенциалу европейского совокупного ВПК, к 2030 году в разветвленную промышленную инфраструктуру планируется влить сотни миллиардов евро. В 2025 году ЕС потратит на оборону €381 млрд, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Вообще, это самый крупный бюджет на оборону, который когда-либо был у европейцев. К августу 2025 года капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран ЕС достигла $1,4 трлн, и ее рост только за текущий год составил до 155%.

Пройдемся же и мы по конкретным предприятиям коллективного Запада.

На пути к монополии

Общий портфель заказов немецкого оборонного концерна Rheinmetall на 30 июня достигал €63 млрд. Концерн уже представлен более чем в 30 странах мира и постоянно расширяет географию своего присутствия. Так, дочерняя компания Rheinmetall Expal Munitions, образованная поглощением в 2023 году испанской Expal, должна увеличить производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тыс. в год. Это сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.

Rheinmetall открыл завод в Венгрии, где планируется производство 30-мм снарядов для боевой машины пехоты Lynx, а в дальнейшем для танков и артиллерии.

Глава Rheinmetall Армин Теодор Паппергер не забывает и о восточном форпосте НАТО — так, в Румынию концерн за последние 2,5 года инвестировал в общей сложности около €9 млрд. Там в городе Виктория с 2026 года планируется строительство завода по производству пороха для боеприпасов стоимостью €535 млн. Также в Болгарии открывается еще один из крупнейших в Европе предприятий по выпуску снарядов мощностью до 350 тыс. единиц на более чем €1 млрд инвестиций.

Конечно же, немецкий оборонный спрут запустил свои щупальца и в страны Балтии. Власти Латвии ведут переговоры с Rheinmetall о запуске в начале 2027 года производства вооружений на своей территории. Инвестиции на сумму около €180 млн создадут около 150 рабочих мест. Этот шаг стал частью "стратегии стран Балтии по укреплению военного потенциала из-за растущих рисков и угроз со стороны России". В июне 2024 года Rheinmetall подписал меморандум о строительстве в Литве аналогичного завода по 155-мм боеприпасам.

Недавно в рамках углубления интеграции с американским ВПК Rheinmetall завершил строительство предприятия недалеко от границы с Нидерландами. На этой площадке, уже не особо стесняясь фактического слияния с компаниями США, оборонный подрядчик производит центральные секции фюзеляжа для истребителя F-35 — носителя термоядерного оружия.

В июне текущего года Rheinmetall получил от Бундесвера крупнейший заказ на поставку боеприпасов стоимостью €8,5 млрд. Основным покупателем станет ФРГ, но обеспечит часть поставок на Украину.

Долгосрочные планы развития концерна (при условии мирного урегулирования конфликта на востоке Европы) предполагают развертывание промышленного кластера уже на территории самой Украины. Там, мол, уже действует центр по ремонту немецких танков Leopard и другой бронетехники.

Технологический "меч" из США

Экспансию на европейский рынок оружия реализует Anduril Industries — одна из самых агрессивных и быстрорастущих оборонных компаний США нового поколения. Она делает ставку на искусственный интеллект, автономные системы и беспилотники, предлагая не отдельные компоненты, а целые экосистемы: сенсоры, ПО, средства РЭБ и интеграцию в сетевые информационные и боевые управляющие комплексы. Свою экспансию в Европу Anduril прежде всего реализует с позиций Великобритании и Польши, обеспечивая участие в тендерах НАТО.

В текущем году Anduril Industries планирует открыть в Великобритании первый завод по производству усовершенствованных ударных БПЛА и подводных дронов. Компания также работает над созданием научно-исследовательского центра для сопровождения передовых разработок в интересах ВС этой страны.

В Польше Anduril проектирует создание масштабного технологического кластера по производству беспилотных систем. Кроме того, компания продвигает противодроновые системы в Прибалтике, используя свой главный козырь — скорость внедрения и готовность инвестировать частный капитал, что дает преимущество над существующими игроками.

Феномен Helsing

Пытаясь компенсировать чрезмерное американское присутствие, Германия создала своего высокотехнологичного "гиганта": оборонную компанию Helsing, заявляющую себя как "ИИ для обороны демократии".

В отличие от Anduril, Helsing позиционируется как интегратор и ядро европейской оборонной цифровой автономии. Основной акцент делается на разработку специализированного программного обеспечения: платформы анализа данных, алгоритмы для беспилотников, системы сенсорного слияния и ИИ-управление.

Несмотря на статус частной компании, Helsing органично встроена в оборонный комплекс Германии и Франции, сотрудничает с Rheinmetall и Dassault, участвует в программах модернизации Leopard 2 и Eurofighter. Также Helsing обеспечивает технологическое сопровождение скандинавских стран, прежде всего Дании. Копенгаген и Стокгольм прямо обозначают Helsing как символ "европейского выбора" и шаг к технологическому суверенитету и повышению автономности от США.

Основным полигоном для компании является территория Украины, где развернута локальная сеть из десятка европейских предприятий, связанных с Helsing, специализирующихся на сборке дронов с одновременным исследовательским функционалом. При цехах действуют лаборатории, которые тестируют прототипы и систематизируют оперативные данные по беспилотникам на линии боевого столкновения.

Активы Helsing принадлежат в большей части Prima Materia — европейскому венчурному фонду со штаб-квартирой в Стокгольме. Направления инвестиций фонда включают производство, климатические технологии, искусственный интеллект, медицинские технологии и игры. Это еще один яркий пример перераспределения активов абсолютно гражданского и в некотором смысле гуманитарного бизнеса на оборонные цели. Для Скандинавии этот тренд можно определить как формирование собственной "военной Кремниевой долины", где экосистема стартапов, венчурного капитала и цифровых сервисов сливается с военными проектами.

Спешно натягивают латы

Очевидно, что Европейский союз вступил в новую эру милитаризации, которая вызовет дефицит национальных бюджетов, превращая местное население в обслуживающую военно-промышленный комплекс податливую массу. Формируемый под эгидой США новый проект евроатлантической солидарности XXI века скован цепями крупнейших в истории НАТО оборонных взносов и растущими небывалыми темпами военными бюджетами ключевых европейских игроков. Продвигавшаяся ранее ультраглобалистами модель "всеобщего благосостояния" оперативно замещается для европейцев на сухой паек и повышенную дисциплинированность через инструменты цифрового и финансового контроля.

Тарифы и пошлины от США, налоговые оковы местных властей, энергетический кризис и взносы во всевозможные фонды "стратегической автономности / укрепления демократии /обороны и поддержки Киева" не оставляют шансов Европе сохранить прежний облик. Спешно натягивающие латы на прохудившееся нательное белье евробюрократы продолжают неистовствовать в угаре милитаризации. Они скандируют новые интерпретации лозунгов прежних евроглобалистов — от Наполеона до Гитлера — все в том же смысловом диапазоне "Дранг нах Остен" и мечтах сокрушить наше Отечество. Мечты эти утопичны и неисполнимы.