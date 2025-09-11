Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД Украины Сибига

Польша, которая сама называет себя одним из «лидеров поддержки Украины», вдруг начала переживать по поводу того, что отсидеться не получится. Если Туск и Навроцкий ранее заявляли, что свои войска на Украину точно не отправят, то теперь уже звонят генеральному секретарю НАТО с вопросом о том, что же делать.

Связано всё, как уже сообщало «Военное обозрение», с заявлениями самих поляков о «многократном нарушении воздушного пространства Польши российскими беспилотниками». А изначально, что обращает на себя особое внимание, данные о «якобы осуществляющих налёт на Жешув «Шахедах» (так на Украине именуют наши «Герани») появилась в украинских инфопомойках, выдававших себя за польские каналы. Примечательно и то, что на момент публикации о «налёте на Жешув российских БПЛА» на этих «информационных» площадках ни одно сколько-нибудь уважающее себя польское СМИ ничего подобного не публиковало.

Так вот, теперь Варшава обратилась «за советом» к Марку Рютте на фоне заявлений об «обнаружении фрагментов дронов к северо-востоку от Люблина» примерно в 40 км от украинской границы. Речь идёт о населённом пункте Чосновка Бяльского повята (уезда). От Чосновки до белорусской границы около 25 км.

Президент Польши Кароль Навроцкий:

Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного взаимодействия.

Заявление официального представителя Генштаба войска польского:

В интересах безопасности мы обращаемся к жителям: в случае обнаружения сбитых дронов или их фрагментов к ним не следует приближаться, прикасаться или перемещать их. Такие элементы могут оставаться опасными и должны быть проверены саперными патрулями. Пожалуйста, сообщите о каждой находке по номеру службы экстренной помощи или в ближайшее отделение полиции. Благодаря этому службы смогут быстро и эффективно обезопасить территорию.

Кем и чем были сбиты эти дроны, в штабе обороны не сообщают.

Глава МИД Украины по фамилии Сибига тем временем заявил, что БПЛА РФ (а он сразу установил принадлежность...) над Польшей «говорят о том, что настало, наконец-то, время использовать ПВО стран НАТО для перехвата беспилотников и ракет в небе Украины, включая те, которые к восточным границам НАТО приближаются». В связи с этим в сети обсуждается вопрос, а не была ли это операция «под чужим флагом», чтобы втянуть «в процесс» западных соседей Украины.