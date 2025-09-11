Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)

TNI: Россия доказала, что американские авианосцы для нее – легкая мишень

Недавняя попытка НАТО выследить российскую подводную лодку в Северном море доказывает, что угроза американским авианосцам гораздо серьезнее, чем утверждает Пентагон, пишет TNI. Нет никаких свидетельств того, что силы альянса вообще перехватили “нарушителя”. Корабль "Джеральд Форд" оказался легкой мишенью.

На прошлой неделе силы НАТО провели масштабную подводную охоту у берегов Норвегии — по всей видимости, одну из крупнейших операций такого рода со времен окончания холодной войны. В поисках участвовали подразделения ВМС США, Королевских ВВС Великобритании и Королевских ВВС Норвегии. По оценке издания The Barents Observer, они могли выслеживать одну из трех российских АПЛ проекта “Ясень”, действовавших в опасной близости от атомного авианосца ВМС США “Джеральд Форд”.

Судя по всему, российская подлодка подобралась достаточно близко, чтобы запустить как минимум часть или даже весь свой запас дальнобойного высокоточного оружия и пробить оборону авианосца. Действительно, все три подлодки проектов “Ясень” и “Ясень-М” подозрительным образом отсутствовали в Нерпичьей губе на базе Западная Лица всего в 45 километрах от государственной границы Норвегии.

Внесем ясность: по всей видимости, российская подводная лодка вошла в зону поражения торпед авианосца “Джеральд Форд”.

Этот шаг знаменует собой серьезную эскалацию со стороны ВМФ России против НАТО. А еще это весьма убедительный сигнал Вашингтону (да и Брюсселю тоже), что присутствие самого современного американского авианосца у берегов России подводные силы Кремля ничуть не смущает.

Прошло всего несколько недель после саммита на Аляске между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, на котором США похвастались фантастической силой своей авиации, как русские сполна продемонстрировали собственную мощь.

Владимир Путин не боится американских военных

На саммите на Аляске Трамп скоординировал пролет истребителей F-22 Raptor (“Хищник”) и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit (“Дух”), чтобы он совпал с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Однако, наблюдая за этим впечатляющим зрелищем, Путин лишь ухмыльнулся. Он прекрасно понимал, какую угрозу его подводные лодки представляют для хваленых американских авианосцев и флагмана “Джеральд Форд”.

Новый авианосец обошелся американским налогоплательщикам примерно в 13 миллиардов долларов. В то же время за подлодку проекта “Ясень” — за которой, предположительно, и охотились натовские силы — российские налогоплательщики выложили всего 1,5 миллиарда долларов.

Напрашивается вывод, что истинная причина, почему НАТО ударилась в поиски подлодки, кроется в угрозе, которую та представляет для эксплуатации самого современного и самого дорогого авианосца ВМС США. Большинство американцев даже не осознают, насколько эти платформы устарели в эпоху передовых систем ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD). Однако и русские, и китайцы прекрасно понимают уязвимость американских авианосцев и уже просчитывают, как поставить их под угрозу уничтожения, если начнется настоящая война с США.

Если США лишатся своих авианосцев, это будет катастрофа для всей американской системы проецирования силы, и руководство ВМС наверняка сделает всё возможное, чтобы избежать такого исхода. Вместо этого авианосцы будут находиться в резерве и держаться на безопасном расстоянии от спорных вод — чтобы не стать приоритетной мишенью. Но по-своему это даёт тот же эффект, что и затопление: если авианосцы не смогут вывести свои эскадрильи в зону поражения целей неприятеля, они фактически бесполезны.

И в этом смысле не так уж важно, потопит их Россия (или Китай, Иран, КНДР) или нет. Всего лишь держа их на расстоянии, так или иначе, они добьются стратегической цели: сделать основную платформу демонстрации мощи ВМС США бесполезной — потратив при этом гроши относительно противника. Вашингтон продолжает внушать американскому народу, что наши соперники гораздо слабее вооруженных сил США, но мы становимся всё уязвимее для подобных угроз.

Норвежская охота на подлодку кончилась ничем

Всё сводится к тому, что российская угроза самому современному авианосцу США гораздо острее, чем утверждает Пентагон. НАТО задействовало огромное количество передовых сил, чтобы отогнать российские подлодки, поскольку “Ясени” разрабатывались специально для уничтожения американских авианосцев.

Разумеется, пока что США и Россия находятся в состоянии мира, пусть и шаткого, и риск, что Путин спровоцирует мировую войну, атаковав авианосец, крайне мала. Но факт остается фактом: русские подобрались к “Форду” гораздо ближе, чем им должно быть позволено — учитывая колоссальные расходы на авианосец и его передовые системы обороны. Более того, нет никаких свидетельств того, что силы НАТО вообще перехватили “нарушителя”, несмотря на огромные ресурсы, брошенные на его поимку.

Это поистине тревожный звоночек для Пентагона. Самый современный авианосец США оказался лишен той защиты, что Министерство обороны обещало американским законодателям. Если от американских налогоплательщиков ждут, что они будут выкладывать по 13 миллиардов долларов за корабль, они заслуживают хотя бы честной информации об их возможностях и уязвимостях — а ее они не получают.

Если бы между НАТО и Россией вспыхнула война, Москва бы немедленно развернула подлодки класса “Ясень” и еще более совершенные “Ясень-М” для охоты на американские авианосцы. Судя по дружной панике, охватившей руководство НАТО, там осознали, насколько авианосец легкая мишень.

Теперь-то мы понимаем, почему Путин три недели назад лишь ухмыльнулся, наблюдая за спектаклем с участием F-22 и B-2, который ему на Аляске устроил Трамп. Любезный Вашингтон, продолжай в том же духе!

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу “Час национальной безопасности” на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг