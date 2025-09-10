Россия модернизировала самое грозное подразделение для глубоководных диверсий, заявил глава Королевского флота Британии (The Sun, Великобритания)

The Sun: глава британского ВМФ увидел угрозу в подводных лодках России

Глава британского военно-морского флота обеспокоен тем, что Россия "возрождает" Главное управление глубоководных исследований Минобороны, пишет The Sun. Издание постаралось напугать читателей фантазиями на тему "зловещих" намерений Москвы.

Джером Старки

Россия модернизировала свое самое грозное подразделение для глубоководных диверсий, предупредил глава Королевского военно-морского флота Великобритании. Генерал Гвин Дженкинс (Gwyn Jenkins) заявил, что Москва "возрождает" Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Это подразделение контролирует флот разведывательных кораблей и диверсионных подводных лодок, оснащенных манипуляторами, которые могут составлять карты подводных кабелей и перерезать их (ни на чем не основанные предположения о диверсионных задачах подразделения свидетельствуют лишь о буйной фантазии автора статьи, — прим. ИноСМИ).

В своем первом публичном выступлении в качестве нового Первого морского лорда генерал Дженкинс заявил, что Россия продолжает вкладывать средства в Северный флот, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной. Он добавил: "Мы видим, как на дежурство выходит их новейшая подлодка и как возрождаются возможности ГУГИ".

Владимир Путин недавно похвастал, что российские подлодки скрываются "под арктическими льдами", а потому "исчезают с радаров". По его словам, эти субмарины являются "военным преимуществом" России. И в зловещем намеке на реальные миссии ГУГИ, кремлевский глава заявил, что исследования "в том числе и в этой области" чрезвычайно важны для Москвы.

Генерал Дженкинс выступил с заявлением в тот момент, когда Великобритания подписала с Норвегией сделку на 10 миллиардов фунтов стерлингов о продаже пяти специализированных фрегатов противолодочной обороны. Он сказал, что ГУГИ "некоторое время себя не проявляло", но, похоже, возвращается. Он настаивает на том, что у Великобритании с союзниками по-прежнему есть военное превосходство, ссылаясь на сотрудничество с США и Норвегией. При этом он сказал: "Русские показывают нам, что повода для благодушия у нас нет".

Страны НАТО размещают на морском дне устройства для обнаружения российских подлодок, которые проходят мимо Гренландии, Исландии и Великобритании.