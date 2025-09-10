Войти
ИноСМИ

Россия модернизировала самое грозное подразделение для глубоководных диверсий, заявил глава Королевского флота Британии (The Sun, Великобритания)

459
0
+1
Учение Северного флота по спасению на воде
Учение Северного флота по спасению на воде.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Львов

The Sun: глава британского ВМФ увидел угрозу в подводных лодках России

Глава британского военно-морского флота обеспокоен тем, что Россия "возрождает" Главное управление глубоководных исследований Минобороны, пишет The Sun. Издание постаралось напугать читателей фантазиями на тему "зловещих" намерений Москвы.

Джером Старки

Россия модернизировала свое самое грозное подразделение для глубоководных диверсий, предупредил глава Королевского военно-морского флота Великобритании. Генерал Гвин Дженкинс (Gwyn Jenkins) заявил, что Москва "возрождает" Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Это подразделение контролирует флот разведывательных кораблей и диверсионных подводных лодок, оснащенных манипуляторами, которые могут составлять карты подводных кабелей и перерезать их (ни на чем не основанные предположения о диверсионных задачах подразделения свидетельствуют лишь о буйной фантазии автора статьи, — прим. ИноСМИ).

ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>>

В своем первом публичном выступлении в качестве нового Первого морского лорда генерал Дженкинс заявил, что Россия продолжает вкладывать средства в Северный флот, несмотря на продолжающийся конфликт с Украиной. Он добавил: "Мы видим, как на дежурство выходит их новейшая подлодка и как возрождаются возможности ГУГИ".

Владимир Путин недавно похвастал, что российские подлодки скрываются "под арктическими льдами", а потому "исчезают с радаров". По его словам, эти субмарины являются "военным преимуществом" России. И в зловещем намеке на реальные миссии ГУГИ, кремлевский глава заявил, что исследования "в том числе и в этой области" чрезвычайно важны для Москвы.

Генерал Дженкинс выступил с заявлением в тот момент, когда Великобритания подписала с Норвегией сделку на 10 миллиардов фунтов стерлингов о продаже пяти специализированных фрегатов противолодочной обороны. Он сказал, что ГУГИ "некоторое время себя не проявляло", но, похоже, возвращается. Он настаивает на том, что у Великобритании с союзниками по-прежнему есть военное превосходство, ссылаясь на сотрудничество с США и Норвегией. При этом он сказал: "Русские показывают нам, что повода для благодушия у нас нет".

Страны НАТО размещают на морском дне устройства для обнаружения российских подлодок, которые проходят мимо Гренландии, Исландии и Великобритании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты