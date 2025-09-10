Войти
SpaceX провела крупнейшую сделку в истории космической связи с целью монополизировать рынок

Согласно SpaceX, компания сможет обеспечить скорости современных 4G-сетей (и телефонную связь) по всему миру, вне зависимости от расстояния до вышек сотовой связи
Источник изображения: SpaceX, X

Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.

Илон Маск девять лет назад представил план колонизации Марса, в котором был большой знак вопроса об источниках финансирования разработки ракет для полетов туда. В шутку он предложил даже такой источник средств для проекта как «воровство нижнего белья». Чтобы справиться с проблемой, Маск придумал систему низкоорбитального глобального доступа в интернет — Starlink.

До него такая схема была нереальна, поскольку для приемлемого покрытия необходима численность низкоорбитальных спутников от тысяч до десятков тысяч. До SpaceX это было слишком дорого как в смысле вывода в космос, так и цены спутников. Сегодня компания Маска запускает уже 250 спутников ежемесячно, имеет много миллионов клиентов и еще в прошлом году стала прибыльной. Но, с точки зрения бизнесмена, этого недостаточно, поэтому он задумал выйти из сегмента спутникового интернета в более емкие.

Пока клиенту нужен терминал («тарелка»), а основной сегмент потребления контента в наши дни — смартфон. Поэтому в 2024 году SpaceX провела эксперименты по прямому подключению смартфонов к спутнику, минуя сотового оператора (Direct-to-Device). Этот рынок существенно более емкий, но поскольку заход туда компании Маска был, как и весь проект Starlink, импровизацией, это случилось, когда основные частоты уже заняли: их купила компания EchoStar.

Приобрести частоты проще, чем развернуть спутниковую группировку для их обслуживания. Со вторым EchoStar не справилась, и SpaceX поставила перед американскими регуляторами вопрос о «собаке на сене», потребовав, чтобы EchoStar отдала свои частоты, раз не может использовать их. В последние месяцы компания начала готовиться к банкротству.

Теперь Маск сделал достаточно неожиданный шаг, выкупив у EchoStar за 17 миллиардов долларов диапазоны H-block и AWS-4 (примерно 1,9-2,0 гигагерца). В США их классифицируют как 5G, но по пропускной способности они соответствуют лишь современному LTE, хорошо знакомому пользователям мобильного интернета. Их преимущество в том, что с высоты 360 километров в этом диапазоне можно обеспечить относительно приличную видеосвязь. Другие частоты либо уже заняты, либо подходят для этого в меньшей степени.

Новые спутники Starlink

Источник изображения: SpaceX

Отраслевые наблюдатели отметили, что чисто коммерчески выкуп диапазона сейчас имел не так много смысла. Получить в ближайшие годы 17 миллиардов долларов прибыли с него малореально. Starlink пока не приносит даже миллиарда долларов прибыли в год. Но выкуп диапазонов одним блоком не даст занять их другим игрокам — в особенности Apple, долго думавшей над созданием собственной спутниковой группировки C3 по образцу Starlink.

Перед Apple встала сложная дилемма: придется либо сотрудничать с SpaceX, внедрив в свои телефоны поддержку новых частот для связи без сотовых операторов, либо ждать появления «Старлинкофона», чего в Apple уже публично начали опасаться. В последнем случае SpaceX может зайти не только на рынок услуг мобильной связи, включая SMS и звонки, но и на рынок телефонов. Прошлый опыт столкновений компаний Маска с другими американскими игроками показал: последние не выдерживают прямую конкуренцию такого рода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
