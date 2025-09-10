Украина борется с нехваткой средств ПВО, а Пентагон тормозит поставки (Financial Times, Великобритания)

FT: Украина столкнется с нехваткой средств ПВО из-за замедления поставок

Москва активно наступает — расход боевых запасов Киева значительно ускорился, пишет FT. Каждый мощный российский залп вынуждает Украину использовать ценные перехватчики и другие боеприпасы быстрее, чем США успевают их пополнять.

Кристофер Миллер

Украине грозит нехватка средств ПВО после того, как Министерство обороны США провело инвентаризацию военной помощи и замедлило поставки, а Москва, наоборот, усилила воздушные атаки.

Арсеналы Киева начали пустеть после июньской директивы Пентагона, приведшей к перебоям и сокращению поставок. Чиновники и аналитики предупреждали, что в случае, если Москва продолжит эскалацию или увеличит масштабы ракетных атак и налетов беспилотников, украинские подразделения ПВО столкнутся с еще бóльшим дефицитом.

“Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы”, — сказал источник, осведомленный о поставках американских средств ПВО на Украину.

Оскудение поставок вызывает особую тревогу, поскольку другие ракеты, закупаемые напрямую у производителей в рамках “Инициативы по обеспечению безопасности Украины”, производятся партиями, что приводит к перебоям в поставках.

Страны ЕС недавно согласились поставлять системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов, а также наладить закупки у США для дальнейшей отправки на Украину, но эта программа едва запущена.

В воскресенье российские войска нанесли самый масштабный воздушный удар по Украине с начала спецоперации выпустив 805 ударных беспилотников “Шахед” [“Герань”] и ложных целей, а также 13 крылатых и баллистических ракет, в результате чего погибло четыре человека (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

Волны ракетных и беспилотных ударов совпали с продвижением российских войск к стратегически важным городам на востоке Украины.

Украина давно предупреждала об истощении противовоздушной обороны, еще при администрации Джо Байдена, однако участившиеся атаки Москвы лишь обострили опасения. Замедление американских поставок последовало за докладной запиской, подготовленной в начале июня высокопоставленным представителем Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби для министра обороны Пита Хегсета.

Колби ранее заявлял о желании переориентировать американские вооруженные силы на противодействие обостряющейся угрозе со стороны восходящего Китая, а в записке утверждал, что запросы Украины на американское оружие грозят еще больше подорвать истощенные арсеналы Пентагона.

Представитель Белого дома заявил: “Утверждения о том, будто то мы “лишаем Киев жизненно важных боеприпасов ПВО” заведомо ложные: Министерство обороны США целенаправленно работает над удовлетворением потребностей Украины, в том числе в этой области”.

Чиновник добавил, что президент Дональд Трамп хотел бы “остановить кровопролитие” и поручил США “продавать оружие союзникам по НАТО”, чтобы компенсировать поставки европейских стран на Украину”.

“Однако европейские страны также должны активизироваться — в том числе прекратить закупки российской нефти и усилить экономическое давление на страны, финансирующие боевые действия”, — добавил он.

После проверки готовности десяти ключевых систем Пентагон сначала приостановил, а затем сократил поставки на Украину перехватчиков Pac-3 для ЗРК Patriot, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger (“Жало”), высокоточных артиллерийских снарядов, ракет Hellfire (“Адское пекло”) и ракет Aim (“Цель”) для украинских ЗРК Nasams и истребителей F-16, сообщили высокопоставленные американские и украинские официальные лица.

По словам украинских официальных лиц, начиная с лета силы Киева израсходовали значительную часть имеющихся боеприпасов, отражая интенсивные воздушные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Поскольку Россия в преддверии холодных осенних и зимних месяцев наращивает воздушные удары по энергетическим объектам в попытке ослабить Украину и добиться решающего перевеса на поле боя, Киев предвидит дальнейшее обострение ситуации.

В этом году количество беспилотных атак резко возросло: в среднем минувшим летом Россия запускала свыше 5 200 беспилотников в месяц. Украинские официальные лица и аналитики предупреждают, что эта тенденция наверняка сохранится.

Количество ракетных залпов в этом году несколько сократилось, однако, по данным ВВС Украины, каждый месяц они по-прежнему запускаются сотнями.

Каждый мощный российский залп вынуждает Украину расходовать ценные перехватчики и другие боеприпасы быстрее, чем США их пополняют.

Российские атаки усилились после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в прошлом месяце. В ходе крупнейшей за всю историю конфликта ракетно-беспилотной атаки в минувшее воскресенье, впервые с начала военных действий было поражено здание Кабинета министров Украины.

Посол ЕС на Украине Катарина Матернова заявила, осмотрев повреждения после попадания баллистической ракеты “Искандер”: “Я видела это своими глазами: Путин прекрасно понимает, чтó делает”, — заявила она в понедельник. Она добавила, что баллистическая ракета “Искандер” была нацелена “в самое сердце украинского правительства”.

Украинский лидер Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Рустему Умерову координировать действия чиновников, местных администраций и энергетических компаний по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны малой и средней дальности.

По его словам, приоритет — перехват российских беспилотников “Герань” иранской разработки. Зеленский добавил, что встретился с представителями ВВС Украины и обсудил “ускоренные поставки дополнительных систем ПВО”.

Некоторое облегчение уже грядет. Европейские союзники Украины начали закупать американское оружие для страны по итогам заключенного с Трампом в ходе августовского саммита в Белом доме соглашения о непрямых продажах Киеву, которое глава администрации Зеленского Андрей Ермак назвал “прорывом”.

Кампания под эгидой НАТО позволяет странам-участницам закупать для Киева военную технику и боеприпасы из арсеналов США.

В августе европейские партнеры закупили оружия на сумму два миллиарда долларов, в том числе для нужд противовоздушной обороны, заявил Зеленский в прошлую среду. Цель Украины — получать оружие минимум на миллиард долларов ежемесячно, заключил он.

Статья написана при участии Стеффа Чавеса в Вашингтоне