ЦАМТО, 9 сентября. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 млрд. гривен (7,3 млрд. долл.) до конца года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники.

Как напоминает агентство, украинский парламент 31 июля поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 млрд. гривен (почти 10 млрд. долл.). В тот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Менее чем через месяц Рада проголосовала за увеличение расходов еще на 40 млрд. гривен (около 970 млн. долл.).

"В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 млрд. гривен (более 10 млрд. долл.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось снизить до 280 млрд. гривен (6,77 млрд. долл.). Учитывая потребности и других силовых ведомств, расходы на оборону и безопасность до конца года необходимо увеличить на сумму около 300 млрд. гривен", – цитирует "РИА Новости" сообщение, размещенное на сайте "Экономической правды".

По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября.