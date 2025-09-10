Войти
ЦАМТО

Украина будет вынуждена увеличить расходы на оборону еще на 7,3 млрд. долл. до конца года

437
0
0
Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © Libkos/Kostiantyn Liberov

ЦАМТО, 9 сентября. Украине не хватает денег на оборону, и она вынуждена будет увеличить расходы еще на 300 млрд. гривен (7,3 млрд. долл.) до конца года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники.

Как напоминает агентство, украинский парламент 31 июля поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 млрд. гривен (почти 10 млрд. долл.). В тот же день Владимир Зеленский подписал принятый закон. Менее чем через месяц Рада проголосовала за увеличение расходов еще на 40 млрд. гривен (около 970 млн. долл.).

"В Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года им не будет хватать еще 417 млрд. гривен (более 10 млрд. долл.). Однако после "продуктивного обсуждения" этой суммы внутри правительства ее удалось снизить до 280 млрд. гривен (6,77 млрд. долл.). Учитывая потребности и других силовых ведомств, расходы на оборону и безопасность до конца года необходимо увеличить на сумму около 300 млрд. гривен", – цитирует "РИА Новости" сообщение, размещенное на сайте "Экономической правды".

По информации издания, принять изменения в бюджет нужно до конца октября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.09 08:46
  • 59
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 10.09 06:06
  • 2
Германия заявила о поддержке дальнобойных ударов ВСУ
  • 10.09 01:38
  • 10475
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 19:09
  • 0
Комментарий к ""Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину"
  • 09.09 17:03
  • 1
Названы российские самолеты, которые получат новейший двигатель ПД-26
  • 09.09 15:21
  • 3
В России представили новейший безэкипажный катер «Бандит»
  • 09.09 09:38
  • 1
ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
  • 09.09 04:33
  • 0
Ответ на "Москва готовится к войне с Западом: В Киеве обратили внимание на российский ВПК"
  • 09.09 03:36
  • 0
По поводу разнообразных "Армат" как ОБТ
  • 09.09 02:37
  • 1
ОСК сформирует перечень неэффективных верфей
  • 09.09 02:16
  • 1
Bloomberg: Германия купит три БЛА Heron TP у Израиля на сумму 1,2 млрд. долл.
  • 09.09 02:08
  • 1
"Вывести ракету в космос и бабахнуть": чем Россия ответит на отправку войск НАТО на Украину
  • 08.09 21:42
  • 0
Комментарий к "Преимущество китайской «Арматы» показали на видео"
  • 08.09 19:43
  • 0
Ответ на "Прибалтика как плацдарм"
  • 08.09 17:00
  • 1
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты