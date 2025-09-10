Отвлекающий маневр: зачем Макрону "коалиция желающих" и украинский кризис - Мнения ТАСС

Дмитрий Горохов — о том, как слова французского лидера расходятся с реальной поддержкой киевского режима

Захваченный врасплох динамикой внутриполитического кризиса во Франции, президент Эмманюэль Макрон стремится укрепиться на национальной сцене за счет повышенной активности во внешних делах. Именно так можно расценить очередной созыв по его инициативе "коалиции желающих", а также практически постоянно звучащие от французского лидера высказывания по украинскому треку. Однако много слов не всегда имеют под собой хоть сколь существенные дела.

Личный проект Макрона

Собранный наспех саммит прошел в Париже 4 сентября. Тем временем премьер Франции Франсуа Байру потребовал созыва 8 сентября внеочередной сессии парламента и вотума доверия правительству для принятия мер жесткой экономии на фоне рекордного за всю историю государственного долга — €3,4 трлн. Дожидаясь, когда третье за год с небольшим правительство падет (а вчера депутаты действительно не поддержали Байру), Макрон лично встречал коллег-президентов на ступенях Елисейского дворца. Правда, на саммит не прибыли ни официальный сопредседатель коалиции британский премьер Кир Стармер, ни канцлер Германии Фридрих Мерц, ни премьер Италии Джорджа Мелони. Они предпочли общение по видеосвязи.

"Коалиция желающих" — личный проект Макрона. В феврале 2023 года он удивил даже своих сторонников, не исключив отправки Францией солдат на Украину. Тогда демарш Макрона, похоже, озадачил даже Киев. Владимир Зеленский дал понять, что предпочитает деньги и оружие. Кроме Франции, как признал позднее сам Макрон, послать своих солдат на Украину была согласна в то время только Литва.

Позднее в Париже уточнили, что отправка европейских солдат планируется для миссии "подстраховки" после прекращения огня на Украине и заключения мирного соглашения между сторонами конфликта. Сам Макрон по итогам парижского саммита утверждал, что уже 26 стран официально обязались участвовать в гарантиях безопасности "на суше, на море или в воздухе". Правда, он не сообщил, как "26" договорились распределить свои силы, но заверил, что Германия, Италия и Польша внесут важный вклад в гарантии безопасности Киеву.

Между тем сами ключевые участники коалиции высказали сомнения по поводу целесообразности отправки войск в зону конфликта. Премьер Италии Джорджа Мелони после совещания заявила, что Рим не станет отправлять своих солдат на Украину. Германия решила сосредоточиться на укреплении систем ПВО Украины. Болгария хоть и входит в "коалицию желающих", но не станет отправлять войска, заявил в Софии по итогам переговоров с главой Евросовета Антониу Коштой болгарский премьер Росен Желязков.

Еще до встречи было объявлено, что по ее итогам участники проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам Макрона, Трамп "очень ясно" высказал готовность поддержать европейские гарантии Украине. Но и здесь французский лидер так и не уточнил, в чем конкретно выразится американское участие.

Западное упорство

В экспертном сообществе Франции все сильнее звучит критика курса Западной Европы в отношениях с Киевом. По мнению основателя и директора Французского института международных и стратегических отношений (IFRI) Паскаля Бонифаса, фундаментальная ошибка европейцев состоит в том, что они не определили собственные цели. Западные страны, констатировал он, безоговорочно присоединились к целям войны Владимира Зеленского, требования которого вернуть все потерянные территории, в том числе Крым, и заставить Россию возместить ущерб — все это совершенно нереалистично.

При населении, сократившемся до 30 млн человек, по сравнению с 145 млн в России, Украина не может изменить ход конфликта, если только западные союзники не обеспечат массовую отправку своих войск, чтобы компенсировать демографический дефицит.

В этом пункте Трамп признает реальность, констатирует Бонифас. В то время как американский президент ясно просигналил европейцам, что он не намерен их слушать и что Атлантический альянс в его глазах является "мертвой звездой", последние вместо того, чтобы принять это к сведению и переключиться на другие дела, попытались снова разжечь пламя. Так, французский президент вновь предложил на всеобщее обозрение концепцию стратегической автономии Европы. "Иренизм взял верх над реализмом", — считает Бонифас. Европейцы, как отвергнутые ухажеры, пытаются вновь завоевать сердце Трампа, даже ценой больших уступок. Страх, который вызывает у них Россия, заставляет их думать, что нет иного выхода, кроме как защита Вашингтона.

Трамп же тем временем сорвал двойной куш. Он удовлетворил свой электорат, показав, что бесполезных расходов на Украину больше не будет, и одновременно заставил европейцев платить по счетам, поддерживая американский военно-промышленный комплекс.

По мнению известного французского правого политика Пьера Лелуша, занимавшего ранее пост госсекретаря Франции по европейским делам, а также возглавлявшего парламентскую ассамблею НАТО, "гарантии безопасности" не могут быть предоставлены без поддержки США и без согласия России. В интервью радиостанции Europe 1 он выразил убеждение, что РФ никогда не допустит появления западноевропейского контингента на Украине, поскольку это означало бы, что Североатлантический альянс, который Москва не хочет видеть на Украине, "проник бы туда через окно". Об этом же на днях вновь заявил и российский лидер Владимир Путин.

"Наш президент [Эмманюэль Макрон], однако, развивает свой проект с большим воображением, — иронично заметил бывший госсекретарь, — но вокруг проекта много путаницы и заблуждений". Лелуш добавил, что именно эта "путаница" позволяет Макрону "проводить саммиты, отвлекая внимание от того, что его правительство находится на грани падения". "Это, несомненно, политический отвлекающий маневр", — подчеркнул политик. "Мы можем развернуть максимально 15–20 тыс. солдат. Но что произойдет, если европейский контингент понесет потери? — задал он вопрос перед тем, как суммировать: — Русские не хотят присутствия этого экспедиционного корпуса, и если американцы откажут в гарантиях, его не будет".

Слова, слова

Несмотря на проводимые Макроном саммиты и призывы к партнерам, сама Франция не входит в число ведущих поставщиков ресурсов для Украины.

Так, по данным германского Института мировой экономики (Киль), Париж находится на последнем месте среди основных европейских доноров помощи киевскому режиму. Выделив на эти цели с 2022 по 2024 год €4,5 млрд, Франция оказалась позади Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Швеции.

Можно констатировать, что и число украинских беженцев, принятых во Франции, также относительно невелико. Согласно сайту touteleurope.eu, Франция с 2022 года приняла в общей сложности 114 130 беженцев с Украины. Это лишь немногим больше, чем одна из самых маленьких стран Евросоюза Ирландия (113 720 беженцев).

При этом и претензии Макрона на роль лидера Европы одобряют далеко не все европейские коллеги. По сведениям редакции французского журнала Le Point, Джорджа Мелони уже выражала свое раздражение в связи с тем, что французский президент "собирает по малейшему поводу с помощью нескольких телефонных звонков главных европейских руководителей в Елисейском дворце". Премьер Италии была также недовольна тем, что Макрон нанес визит Трампу 24 февраля, чтобы обсудить Украину. Раздраженная этой инициативой французского коллеги, она, согласно источникам журнала, задала ему вопрос: "Кто ты такой, чтобы представлять европейские институты?"

Впрочем, голоса сомнения по поводу внешнеполитической гиперактивности Макрона звучат и в самой Франции. Известный историк, профессор Барбара Лефевр, возглавляющая французскую ассоциацию "Видеть и говорить то, что видишь" (Voir et Dire ce que l’on Voit), считает, что у нынешнего президента "нет права высказывать суждения об украинском конфликте от имени всех французов". "Макрон говорит так, как если бы он был королем Франции, забывая, что времена Людовика XIV давно миновали, — заметила она. — Как историк, я напоминаю, что Крым всегда был русским и был подарен Украине во времена Советского Союза".

Ситуация в экономике и правительственный кризис, вероятно, заставят французского лидера несколько отвлечься от международных дел и заняться проблемами собственной страны. Впрочем, 21 сентября Макрон намерен быть в Нью-Йорке, чтобы выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Успеет ли президент до этого назначить новый кабинет министров, которому предстоит готовить проект бюджета страны?