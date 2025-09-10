Украина показывает, что дроны предотвращают поражение, но не гарантируют победу (Defense One, США)

Defense One: миллион дронов не поможет Украине добиться победы над Россией

Украинская армия получила уже более миллиона беспилотников, но это не дает ей радикальных преимуществ в ходе военных действий, пишет Defense One. Современные технологии могут ослабить противника, однако решающей победы с их помощью добиться не получится.

Патрик Такер (Patrick Tucker)

Украина достигла важной вехи, объявили в понедельник в министерстве обороны страны: с января военным частям было поставлено более миллиона беспилотных аппаратов, а до конца года ожидается, что эта цифра дойдет до двух миллионов.

Однако это достижение иллюстрирует парадоксальное явление: ускорение инноваций и внедрение новых технологий не всегда приводит к успехам на поле боя.

"Эти одноразовые ударные дроны не обеспечат превосходства в воздухе — а это действительно один из ключевых атрибутов конфликта между Россией и Украиной, и никому не удается его обеспечить", — заявил на прошлой неделе генерал Алексей Гринкевич, глава Европейского командования США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, на мероприятии NDIA в Вашингтоне, округ Колумбия. По словам Гринкевича, "основная миссия" сил США и НАТО заключается в поддержании превосходства в воздухе, когда даже небольшие вооруженные силы могут быстро подорвать преимущество США.

Украине помогли достичь ее цели. Среди более чем миллиона беспилотников есть американские дроны Switchblade и Ghost, а с 2024 года 2,5 миллиарда долларов были пожертвованы неправительственными организациями и гражданами.

Но Украина также радикально реформировала процедуры заключения контрактов и открыла прямые интернет-биржи, что позволяет командирам на передовой получать дроны напрямую от производителей. Украинское правительство заявляет, что теперь командиры могут заказывать и получать оружие всего за пять дней.

Это помогло преобразовать армию XX века в армию, способную сражаться с гораздо более крупными и лучше финансируемыми противниками. В Пентагоне, которому с трудом удается производить большое количество дешевых, высокоавтономных дронов, обратили на это внимание.

Эмиль Майкл, заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам, выступая на мероприятии NDIA, сказал, что новый подход США "повторяет то, что сделали украинцы. Они продвигают инновации на уровень очень небольших подразделений. Они проводят соревнования, чтобы определить, какие беспилотники работают лучше. Затем они выделяют их производителям больше финансирования. Такова их модель. Наша модель будет следующей: свести все к уровню подразделений, убрать барьеры, предоставить широкие возможности для обучения".

Несколько инициатив министерства обороны по ускорению разработки и распространения беспилотников достигают собственных целей по мере увеличения темпов разработки и производства. С января отдел инноваций в области обороны (DIU) выбрал подрядчиков из числа конкурентов и завершил разработку прототипа дронов Artemis, сообщил полковник Гленн Маккартэн, представитель DIU в Европейском командовании США. Этот срок может показаться долгим по сравнению с разработкой дронов на Украине, но он намного короче, чем традиционные закупки в США.

Еще более важно, по словам Маккартэна, что DIU помог наладить коммуникацию между производителями дронов и командирами, что позволяет осуществлять небольшие и быстрые закупки. Это касается и командиров в Европе, которые работают над созданием запасов беспилотных аппаратов и другого оружия для линии сдерживания на восточном фланге НАТО.

В апреле бывший главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный отметил, что современная победа зависит от "способности опередить врага в технологическом развитии". Но возникает более важный вопрос: опередить до какого уровня?

Украинская армия, насчитывающая миллион дронов, существует не только благодаря деловым отношениям между производителями и военными, но и благодаря более широким тенденциям демократизации информационных технологий. Цифровые технологии стали экспоненциально дешевле, мощнее и доступнее. Эта же тенденция привела к созданию современной цифровой экономики, основанной на ИТ, которая вытеснила предприятия прошлого века, ориентированные на физические активы.

Однако "статическая линия фронта" Украины, как назвал ее в августе профессор Военного колледжа армии США Фрэнк Собчак, также показывает, что, хотя быстрое развитие технологий может уменьшить преимущество противника, оно не обязательно обеспечивает собственное превосходство. Результатом является новый тип конфликта: более гибкие операции и гораздо более быстрое изобретение и развертывание нового оружия, но более медленное достижение решающих побед.

Гринкевич сказал, что господство США в воздухе будет зависеть от сочетания платформ, истребителей и бомбардировщиков нового поколения — пилотируемых и беспилотных — наряду с дешевыми дронами.

Но демократизация, которая позволила Украине за несколько месяцев создать огромные силы беспилотников, не способствует созданию сложнейших истребителей и бомбардировщиков или других систем, кроме бытовой электроники, признал Майкл.

"В случае с дроном от момента запуска проекта до создания опытного образца проходит 18 месяцев. С F-35 такого не сделаешь, верно? Вряд ли в каком-нибудь стартапе скажут: "Вот, пожалуйста, самолет".

Другими словами, истребители по-прежнему необходимы, но технологические тенденции приводят к их более быстрому устареванию, поэтому преимущество США в воздушном господстве тает все быстрее и обходится все дороже.

Для Майкла ключом к построению нового превосходства США является продолжение инвестиций в цифровую инфраструктуру за пределами поля боя. Например, он сказал, что ищет способы внедрить искусственный интеллект во всем министерстве обороны.

Издание Defense One спросило Майкла о недавнем анализе MIT и комментариях лидеров в области технологий искусственного интеллекта, которые предполагают возможное сокращение финансирования этого сектора.

"То же самое было с интернетом. То же самое было с мобильными телефонами. Я думаю, что сейчас мы проходим через тот же цикл с ИИ, и не знаем, чем он закончится. Мой инстинкт подсказывает, что все закончится так же, как с интернетом и мобильными телефонами. ИИ станет важной частью нашей повседневной жизни. Инфраструктура вокруг него гораздо важнее, чем вы думаете, а преимущества, которые можно извлечь из него, гораздо больше, чем вы могли себе представить на начальном этапе".