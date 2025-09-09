Новый план обороны Европы: загнать российские танки в болото — буквально (The Telegraph UK, Великобритания)

операция по извлечению затонувшего в болоте бронетранспортера армии США в Литве.

The Telegraph: Европа обсуждает планы "болотной" обороны от России

Страны на восточном фланге НАТО восстанавливают болота и затапливают торфяники для защиты от России, одновременно борясь с переменой климата, пишет The Telegraph. Однако не все члены альянса согласны с планами “болотной” обороны, указывает автор статьи.

Иона Клив (Iona Cleave)

Российские войска достигли бы Киева за “четыре часа”, если бы их танки не “увязли в грязи”, заявил Дональд Трамп в прошлом месяце.

Реальность оказалась гораздо сложнее. Когда в феврале 2022 года войска Москвы двинулись на украинскую столицу, осажденное командование пошло на отчаянный шаг. Оно подорвало плотину на реке Ирпень к северу от Киева, затопив давно осушенную пойму. Земля превратилась в огромное, непроходимое болото, которое и помогло отстоять город: российские танки забуксовали в густой черной жиже.

Эта радикальная мера стала напутствием: пусть за вас сражается сама природа. Страны на передовой НАТО посмотрели и намотали на ус.

Официальные лица Польши и Финляндии сообщили газете The Telegraph, что рассматривают возможность восстановления болот и топей, чтобы решить одновременно две задачи: бороться с переменой климата и поставить заслон тяжелой технике противника, в первую очередь танкам.

Торфяные болота покрывают огромные территории ЕС от финского Заполярья до стран Прибалтики, через Сувалкский коридор и далее до восточной Польши.

Болота — самые эффективные природные хранилища углекислого газа, и при осушении выбрасывают в атмосферу накопленный за столетия углерод, значительно усугубляя глобальное потепление.

Половина болот в Европе осушена и распахана. В ответ на это ЕС поставил приоритетную задачу: восстановить к 2030 году 30% деградировавших торфяников для борьбы с изменением климата и сохранения биоразнообразия.

Однако идея восстановления болот и топей для нужд обороны нова.

В рамках польской программы обороны “Восточный щит” стоимостью 1,9 миллиарда фунтов стерлингов будут затоплены торфяники и восстановлены приграничные леса.

"Природная среда приграничных рубежей — естественная союзница любых шагов по укреплению „Восточного щита“", — заявил представитель Министерства обороны Польши.

Как стало известно газете The Telegraph, в Финляндии уже стартовал пилотный проект по восстановлению болот близ границы с Россией.

“Прежде болота не осушались, оставаясь ключевым элементом оборонной стратегии в Европе. В 18-м и 19-м веках они служили естественными границами и ценились как естественные защитные рубежи. Теперь мы заново открываем для себя их важность”, — пояснил эколог по водно-болотным угодьям и консультант правительства Польши по вопросам охраны природы Виктор Котовский.

“Заболоченная местность коварна и буквально непроходима для тяжелой техники”, — сказал он. В этом году мы увидели этому убедительное доказательство, когда четверо американских солдат погибли на учениях в Литве, заехав в болото на 63-тонной бронемашине.

Экологи, политики и представители министерства обороны видят новые возможности на пересечении защиты окружающей среды и оборонительных стратегий.

В прошлом году депутат правящей Национальной коалиционной партии Финляндии и бывший танкист Паули Аалто-Сетяля первым из политиков призвал правительство восстановить водно-болотные угодья на восточной границе страны в рамках двойной стратегии — климатической и оборонной.

“Вообще, у экоактивистов и представителей министерства обороны мало общего, но здесь мы находим много точек пересечения”, — сказал Аалто-Сетяля в интервью The Telegraph.

Болота занимают около трети территории Финляндии, и половина из них осушена. Однако страна проводит масштабную восстановительную работу.

Аалто-Сетяля сообщил, что испытания по восстановлению болот близ границы уже начались.

“Это не высшая математика, это можно провернуть относительно легко и быстро, в отличие от восстановления лесов, которое занимает десятилетия”, — рассуждает он. По его оценкам, для того чтобы снова затопить болота на восточной границе страны, может потребоваться всего год.

"Природа всегда была важным элементом обороны Финляндии", — заявил депутат Европарламента и генерал в отставке Пекка Товери, напомнив о трудностях, с которыми столкнулись советские танки на болотистой и лесистой местности в войне 1939 года.

Возвращение болот — решение беспроигрышное, считает он: “Это хороший пример военных новшеств, и я надеюсь, что к нему отнесутся всерьез”.

Генерал в отставке уверен, что из провалов Москвы в плане маневренности на Украине можно многому научиться. “У России возникли огромные проблемы с преодолением даже узких водных преград. Простая и недорогая мера по повторному затоплению болот даст тот же результат”, — считает Товери.

Прибалтийские государства, чья граница с Россией и Белоруссией простирается более чем на 600 километров, также прислушиваются к дискуссии.

Министерство климата Эстонии на прошлой неделе сообщило журналу Politico, что активно изучает возможность восстановления болот и топей для защиты от российского нападения и борьбы с глобальным потеплением.

Наряду с Литвой и Латвией, страна уже планирует включить существующие торфяники в новую Балтийскую линию обороны, призванную сдержать Россию, хотя повторного затопления пока не предусмотрено.

Однако планы “болотной” оборонысработают не во всех странах НАТО. Например, Германия, осушившая или иным образом уничтожившая основную часть своих торфяников, вовсе не горит энтузиазмом.

“Повторное затопление водно-болотных угодий может стать как преимуществом, так и недостатком для наших собственных операций”, — заявила Натали Йеннинг из федерального министерства обороны в интервью The Telegraph.

“Главная проблема” заключается в том, что в случае нападения на НАТО силам альянса потребуется оперативная переброска сил через Германию на восток.

Однако “затруднение передвижения противника” посредством затопления и заболачивания используется в военных действиях издавна и остается жизнеспособным вариантом и поныне, подытожила Йеннинг.

Существуют и другие очевидные проблемы: например, частные земли и потенциальная остановка лесного или сельского хозяйства, которая затронет тысячи людей.

Затопление бассейна реки Ирпень помогло выиграть битву за Киев, но при этом привело к чрезвычайно разрушительным экологическим последствиям и стало серьезным ударом для тех, чьи дома и земли ушли под воду.

Предложения Финляндии и Польши наверняка на данном этапе ограничатся государственными землями, но в случае, если эксперимент будет признан удачным, обойти эту проблему будет невозможно.

Польский эколог профессор Котовский считает, что аргументы противников возрождения болот в странах НАТО в качестве защитного щита недостаточны.

“Война — это совсем не то, с чем мы, ученые, хотели бы связывать нашу повестку дня в области биоразнообразия, но мы должны восстановить торфяники, и теперь у нас для этого появился новый импульс”, — заключил он.