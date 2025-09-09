Telegraph: Европа лжет, обещая отправить войска на Украину

Европа лжет, обещая отправить войска на Украину, пишет Telegraph. Путин не допустит присутствия миротворцев НАТО у своих границ, и в ЕС это прекрасно понимают. При этом, обнадеживая Киев обещаниями, Европа умалчивает о самом главном, отмечает автор статьи.

Оуэн Мэтьюз

Обещание Макрона ввести войска — пустая демонстрация солидарности. Путин никогда этого не допустит.

Европа откровенно лжет Украине. Никаких войск ей на подмогу не будет.На вчерашней встрече “коалиции желающих” прозвучало немало громких речей — вплоть до принципиального согласия на “силы поддержки Украины”, как выразился президент Франции Эммануэль Макрон.

Но в план Макрона закралась одна проблема, и имя ей — Владимир Путин. Европейские лидеры отказываются разговаривать с Кремлем с самого начала российской спецоперации на Украине. Возможно, это и объясняет, почему они так и не услышали не раз повторенную мысль Путина о том, что он категорически против любого военного присутствия НАТО на Украине. Совершенно очевидно, что одной из главных причин путинской спецоперации было как раз предотвратить дрейф Украины на Запад и разорвать ее связи с НАТО.

В результате план Макрона по отправке европейских войск становится частью проблемы, а вовсе не ее решением. Путин никогда и ни за что не согласится на миротворцев НАТО, так почему же европейцы так настойчиво их обсуждают? Единственный возможный ответ — что это очередная пустая демонстрация “солидарности” с Владимиром Зеленским, который, кстати, весьма приободрился и воодушевленно жал руки своим европейским друзьям.

Но, по правде говоря, у Зеленского — да и у всех украинцев — есть веские основания иметь на союзников из ЕС зуб. Да, военная помощь Европы и США помогла Украине выстоять против гораздо более многочисленной российской армии, остановив неприятеля. Но история этого конфликта, длящегося вот уже три с половиной года, — это история постоянных задержек и дефицита поставок. Что же до обещания, данного тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо еще в 2022 году, предоставить Киеву “все необходимое и столько, сколько потребуется”, то Запад не только недодает, то и постоянно опаздывает.

Это роковое расхождение между словом и делом восходит еще к присоединению Крыма в 2014 году. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что “границы Европы незыблемы и останутся таковыми”, и поклялась пресечь действия Путина. Однако спустя всего год после этих воинственных заявлений Германия с радостью подписала контракт на 9,5 миллиарда евро на строительство второй нитки газопровода “Северный поток” по дну Балтийского моря, усугубив зависимость Европы от Кремля и пополнив путинскую казну.

Неудивительно, что в преддверии своей спецоперации на Украине в феврале 2022 года Кремль пропускал мимо ушей все западные угрозы о тяжелых последствиях. Он усвоил на собственном опыте, что слова Европы написаны вилами по воде. Да, Европа быстро мобилизовала военную помощь в первые месяцы конфликта. Но в дальнейшем общим местом стали споры о том, поставит ли Германия танки Leopard 2, а США — истребители F-16, РСЗО HIMARS и крылатые ракеты средней дальности ATACMS. Запад собирался помочь Украине в борьбе с Россией, не вмешиваясь при этом напрямую.

“Разумеется, не допустить активной войны с Россией — наш абсолютный приоритет”, — заявил тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли президенту Джо Байдену, впервые проинформировав руководителей американских служб безопасности о риске российского вторжения в сентябре 2021 года. Путинская спецоперация и непрекращающиеся удары по украинским городам по-прежнему возмущают западных избирателей. Но точно так же никто не хочет затевать ядерную войну из-за Донбасса.

Та же логика применима к безрассудному плану европейских миротворцев. Как бы сам Макрон ни одобрял силы поддержки на Украине, почти 68% респондентов не хотят подвергать французские войска опасности, если военные действия продолжатся. Единственный же смысл вооруженных сил сдерживания — в том, чтобы они представляли собой реальную военную угрозу, готовую в случае необходимости сражаться и даже погибнуть. И хотя аж 26 из 35 западных стран, участвовавших во вчерашней “коалиции желающих”, формально согласились “развернуть войска или предоставить ресурсы в поддержку миротворцев в воздухе или на море”, обратите внимание на коварное слово “или”. На первый взгляд может показаться, что многие лидеры готовы поддержать миротворцев. Однако сколько из них готовы отправить детей своих избирателей умирать за Украину, неизвестно.

Возможно, важнейшим на вчерашней встрече “коалиции желающих” стало то, о чем не было сказано ни слова. Все разговоры о членстве Украины в НАТО внезапно прекратились. Так что одно из ключевых требований Кремля можно считать выполненным. И если расшифровать краткое содержание гарантий безопасности из уст Урсулы фон дер Ляйен — превратить Украину в “стального дикобраза”, — выходит, что отражать российскую армию Киеву придется в одиночку, а его “союзники” будут отсиживаться в сторонке.