"Главный экзамен - война". Почему Китай должен отправить военную технику с парада на СВО

Полковник Ходаренок предложил Китаю проверить на СВО показанное на параде оружие

Страны Запада поставляют и намерены продолжать поставлять ВСУ вооружение, военную и специальную технику, по сути используя Украину как полигон для испытания оружия. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок предлагает Китаю взять пример со стран НАТО и испытать свое новейшее оружие, показанное на параде Победы, в реальных боевых условиях. Почему Китай должен успеть протестировать свое вооружение на СВО - в нашем материале.

4 сентября в Париже в смешанном формате состоится встреча «коалиции желающих». Ряд участников, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, будут участвовать в форуме по видеосвязи. В столице Франции будут обсуждаться гарантии безопасности Украине.

В Киеве считают, что хорошо вооруженная армия - лучшая гарантия безопасности, и Украина намерена закупить вооружения и военной техники на многие миллиарды долларов, которые должны быть выделены европейскими государствами-участниками НАТО.

Надо заметить, что с началом вооруженного конфликта на Украине и в настоящее время страны Североатлантического альянса намерены поставлять ВСУ оружие, военную и специальную технику, разнообразное имущество по службам тыла, разведданные. Так будет, по всей видимости, продолжаться и в обозримом будущем. Вопрос в объемах и сроках.

То есть страны Запада поставляли и поставляют оружие Украине. А стратегические партнеры Российской Федерации?

И вот в этом плане интересна позиция Китая. На военном параде в Пекине НОАК продемонстрировала на площади Тяньаньмэнь свое новейшее вооружение и военную технику: противокорабельные ракеты, боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты, баллистические ракеты с ядерными зарядами, гиперзвуковые системы и разнообразные средства борьбы с БЛА.

Как известно, главный экзамен для любого образца вооружения - война. Только боевые действия могут показать, оправдались ли заложенные в ту или иную систему тактико-технические характеристики. Любые заводские, совместные и государственные испытания убедительного и однозначного ответа на этот вопрос дать не могут, как бы они ни были приближены к условиям военных действий.

И национальные интересы, и интересы вооруженных сил, а также оборонно-промышленного комплекса любого государства заключаются в том, чтобы при первой же возможности опробовать свое оружие, личный состав и командиров в условиях войны, чтобы убедиться в их боеспособности и проверить тактико-технические характеристики.

К примеру, Китай показал на параде свой новый основной боевой танк ZTZ-201. Считается, что эта боевая бронированная машина свидетельствует о переходе к доктрине, в которой во главу угла ставятся мобильность, активная оборона от БЛА и цифровая интеграция, а не толщина брони. А верна ли эта доктрина? А правилен ли сам этот подход? Наконец, как это можно проверить и убедиться в высоких ТТХ? А на самом деле нет ничего проще - отправить партию (примерно 1000 единиц) этих боевых машин в зону СВО. И там в условиях боевых действий проверить правильность своих концепций и набрать необходимую статистику боевого применения. Вот на некоторые наши танки в ходе боевых действий налетают по 60 БЛА. А китайский ZTZ-201 отобьется от этого роя? Или как?

К примеру, на параде в Пекине было продемонстрировано большое количество беспилотных летательных аппаратов, среди которых присутствовал и БЛА GJ-11 «Острый меч» с радиусом боевого применения в 1600 км. Считается, что у этого аппарата чрезвычайно низкая эффективная отражающая поверхность - всего 0,009 квадратных метров. Стало быть, этот БЛА способен действовать в оспариваемом воздушном пространстве. А как это проверить? Только участием БЛА GJ-11 в зоне военной операции. И только боевые действия дадут ответ на вопрос - так ли уж невидимый «Острый меч» для локаторов противника.

Беспилотный летательный аппарат GJ-11 «Острый меч». Источник: Tingshu Wang/Reuters

Китай показал на своем параде самые разнообразные средства борьбы с БЛА - от постановщиков помех до микроволновых излучателей. А насколько они эффективны? Как это можно проверить? Опять-таки - только в ходе боевых действий. И опять-таки в зоне СВО, пока еще есть такая возможность.

Наконец, в НОАК уделяют большое внимание развитию зенитных ракетных систем всех классов. В этом году на параде впервые показали новейшие зенитные ракетные системы большой дальности HQ-26 и современную систему противоракетной обороны HQ-29. Помимо этого, были продемонстрированы HQ-19 и HQ-20.

Боевого опыта расчеты зенитных ракетных войск НОАК не имеют. Все показанные на параде системы участия в боях не принимали. А почему бы не отправить в зону СВО несколько соединений ЗРВ НОАК? То есть не только системы и комплексы, а боевые расчеты на своей технике. И убедиться и в подготовке личного состава, и в характеристиках ЗРК/ЗРС, ведь каждую ночь в ударах по объектам на территории России принимают участие по несколько сотен украинских БЛА.

Пример отправки в зону боевых действий подразделений и частей Вооруженных сил КНДР уже есть. И по большому счету, участие в боях вооружения, военной и специальной техники (если оно будет принято) исключительно в интересах военно-политического руководства Китая.

Другая подобная возможность может в исторически обозримый срок и не представиться. Помимо прочего, полученный опыт боевого применения китайского оружия может на несколько порядков увеличить экспортный потенциал ОПК Поднебесной.

Остается только задать вопрос китайским товарищам - «а в чем, собственно говоря, дело, друзья? Почему медлим? Ведь можем и не успеть. Россия справится с неприятелем собственными силами. А ваше оружие так и останется, что называется, выставочными экземплярами».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

