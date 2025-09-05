Россия под шумок строит новую военную базу в Заполярье — на американской земле (The National Interest, США)

TNI: база России на острове Врангеля раздражает США, они считают его своим

Россия открыла остров Врангеля, США его позже присвоили, Николай II объявил над ним суверенитет, но Америка в 1921 году подняла над ним флаг, а СССР в 1924 все же занял его силой, пишет TNI. Автор статьи призывает США вновь возобновить претензии на остров.

Брэндон Вайхерт

Остров Врангеля, далекая арктическая жемчужина в Чукотском море, — один из самых нетронутых уголков мира. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году и получивший статус федерального заповедника в 1975 году, этот остров площадью почти 7 600 квадратных километров отличается уникальным биоразнообразием. Его фауна представлена в том числе белыми медведями и овцебыками, и на острове также встречаются останки древних мамонтов. Однако под его ледяным фасадом притаился спорный военный форпост: Ушаковское. Этот российский военный объект, оснащенный передовой РЛС “Сопка-2” и вспомогательной инфраструктурой, не только нарушает закрепленный за островом статус заповедника, но и расположился на исторической территории США, незаконно аннексированной Россией.

На фоне стремительной милитаризации российской Арктики база Ушаковское представляет собой серьезную экологическую и геополитическую угрозу, находясь всего в 500 километрах к западу от Аляски.

Спор об острове Врангеля

Спор о суверенитете над островом Врангеля уходит корнями в 19-й век — эпоху освоения дальних рубежей и имперских амбиций. Открытый русским морским офицером Фердинандом фон Врангелем в 1823 году, остров не имел постоянного населения вплоть до появления американских интересов. В 1881 году США официально заявили права на остров Врангеля, воспользовавшись Законом о гуано (Федеральный закон США от 1856 года разрешал американским гражданам завладевать островами, не принадлежащими другим странам, если на них были залежи гуано — высушенного помета морских птиц, использовавшегося тогда в качестве удобрения — и не было местного населения. Закон позволял правительству США использовать военную силу для защиты этих претензий, привел к притязаниям на более чем 50 островов. – Прим. ИноСМИ). Вашингтон заявил о его принадлежности к территории США в связи с его стратегическим положением в Арктике и потенциальными ресурсами. Претензии Америки на остров были подкреплены американскими экспедициями на остров, включая высадку Вильялмура Стефанссона в 1921 году, в ходе которой были созданы временные власти и поднят флаг США.

Россия предъявила претензии на остров значительно позже. Лишь в 1916 году Николай II издал императорскую декларацию о суверенитете над островом, но русская революция и последовавшая за ней гражданская война отвлекли Кремль от этого вопроса почти на десятилетие. Однако в 1924 году советские войска незаконно захватили остров, изгнав американских и британских поселенцев дерзким актом агрессии. С тех пор, несмотря на периодические протесты Вашингтона, Россия удерживает остров, постепенно возводя инфраструктуру вроде того же Ушаковского, укрепляя свой контроль.

Ученые-юристы утверждают, что претензии США потеряли актуальность, и Госдепартамент отказался давать им ход при второй администрации Буша. Однако претензии Америки остаются в силе — их не подточило ни время, ни молчаливое согласие со статус-кво. Что еще важнее, само стратегическое положение острова, всего в 500 километрах от Аляски, не велит Вашингтону отказываться от законных претензий.

Зачем остров Врангеля России?

Агрессивное поведение Москвы в воздушном пространстве Аляски (в частности, недавно она развернула у ее побережья бомбардировщики, способные нести ядерное оружие) вынуждает Вашингтон рано или поздно ответить аналогичными провокациями.

Россия управляет островом как частью Чукотки, однако формально от исторических претензий США не отказывались. Следовательно, российское владычество представляет собой незаконную оккупацию. Помимо стратегической ценности самого острова, окружающая акватория богата неразработанными запасами нефти и природного газа и располагается на важном судоходном пути. США не могут отказаться от своих претензий лишь потому, что Россия перебросила на остров войска.

Названный в честь полярника Георгия Ушакова, военный объект Ушаковское на острове Врангеля представляет собой острие копья, занесенного Россией над Арктикой. Этот военный объект был создан в 2010-х годах в рамках инициативы “Арктический щит” и включает в себя аэродром, казармы, склады горючего и узлы связи. Стержнем базы стал радар “Сопка-2”, современная система наблюдения за воздушным пространством S-диапазона, развернутая в 2016 году. Радар оснащен первичной фазированной антенной решеткой для трехмерного слежения на расстоянии до 350 километров, дополненной вторичными радарами для опознания самолетов. Размещенный в защитном куполе, выдерживающем морозы до 40 градусов и ветер до 145 километров в час, “Сопка-2” контролирует воздушное движение и обнаруживает нарушителей с высокой точностью. Российские войска испытали возможности радара на учениях 2021 года, подтвердив его роль в контроле воздушного пространства. Вспомогательные сооружения насчитывают логистические центры для размещения до 100 человек личного состава, что позволяет России демонстрировать силу в восточной Арктике.

Нынешнее бурное развитие идет вразрез с состоянием острова до 2014 года, когда на нем располагалась лишь скромная метеостанция и оленеводческая база. С тех пор спутниковые снимки показывают масштабное строительство взлетно-посадочных полос и складских помещений, в результате чего природный заповедник превратился в укрепленный форпост.

Расположенная вблизи Берингова пролива РЛС “Сопка-2” предоставляет разведданные в режиме реального времени о передвижениях США и НАТО, охватывая ключевые подходы к Аляске. Это обеспечивает раннее предупреждение для систем противоракетной обороны и открывает перспективы для глушения сигналов GPS, повышая риск эскалации. Россия восстанавливает в Заполярье в общей сложности 50 баз, и остров Врангеля служит одним из форпостов на восточном фланге, обеспечивая необходимую поддержку подводным лодкам и бомбардировщикам на фоне грядущей борьбы за ресурсы.

Россия губит окружающую среду на острове Врангеля

Статус острова Врангеля как охраняемой территории и памятника природы подливает масла в огонь возмущения базой Ушаковское. Будучи объектом ЮНЕСКО, он сохраняет богатое биоразнообразие, насчитывающее более 60 видов млекопитающих. Кроме того, через него пролегают миграционные маршруты перелетных птиц. Военная деятельность приводит к разливам топлива и загрязнению строительным мусором и отходами, угрожая хрупким экосистемам. В докладе ЮНЕСКО за 2018 год России настоятельно рекомендовано свести воздействие таких объектов к минимуму, однако они лишь продолжают расширяться.

Заброшенные базы еще советских времен усеивают заполярный ландшафт ржавеющими обломками, а новые объекты еще сильнее нарушают среду обитания находящихся под угрозой исчезновения белых медведей и моржей.

Америке пригодился бы остров Врангеля

Это незаконное присутствие России на американской территории угрожает национальной безопасности США, а также лишает страну экономических возможностей и престижа. Оно может способствовать гибридной войне, вплоть до кибератак и вторжений, в важнейшем для будущей торговли регионе из-за пролегающего там Северного морского пути (СМП). Эксперты предостерегают от просчетов, которые могут привести к конфликту, — особенно на фоне пристального внимания НАТО к Арктике. Двойное назначение объекта — управление гражданским воздушным движением — маскирует военное наблюдение, размывает границы и провоцирует напряженность.

Российский объект Ушаковское на острове Врангеля стал наглядным воплощением российского арктического империализма: незаконная военная база осквернила нетронутый заповедник на американской территории. Радар “Сопка-2” и его инфраструктура не только вредят экологии, но и представляют прямую угрозу интересам США, осуществляя слежку и способствуя дальнейшей милитаризации. По мере таяния арктических льдов США должны возобновить свои претензии на остров — как минимум в качестве дипломатического рычага в отношениях с Москвой.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу “Час национальной безопасности” на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг