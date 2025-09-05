Истребители Су-30МКМ могут эксплуатироваться как минимум до 2035 года – командующий ВВС Малайзии

ЦАМТО, 4 сентября. Командующий ВВС Малайзии генерал Мухамад Норазлан Арис, пилотировавший Су-30МКМ на авиашоу, приуроченном к празднованию 68-й годовщины Национального дня Малайзии, подтвердил, что все истребители этого типа могут эксплуатироваться как минимум до 2035 года.

Командующий отметил, что самолету, которым он управлял, уже 18 лет, но он по-прежнему находится в хорошем состоянии и может эксплуатироваться не менее 10 лет при условии надлежащего технического обслуживания и соблюдения графика регламентных работ.

Командующий добавил, что состояние самолета Су-30МКМ, которым он управлял, было таким же, как и в первый раз, когда он поднял его в воздух после прохождения обучения в подмосковном Жуковском в 2007 году.

"Я был одним из первых четырех пилотов группы, поднявшихся в воздух на истребителе Су-30МКМ в 2007 году, и возможности самолета по сей день остаются такими же", – заявил Мухамад Норазлан Арис.

По его словам, "минимальный срок эксплуатации истребителей составляет 20 лет, но его можно продлить до 30 лет и более при условии качественного обслуживания и модернизации".

Со стороны ЦАМТО напомним, что малазийская компания Aerospace Technology Systems Corporation (ATSC) завершила программу продления срока службы состоящих на вооружении Военно-воздушных сил Малайзии истребителей Су-30МКМ в январе 2025 года.

Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин 21 января 2025 года заявил, что ATSC провела работы по продлению срока службы и профилактическому восстановлению / капитальному ремонту самолетов. Таким образом, программа продления срока службы гарантирует, что самолеты Су-30МКМ останутся в работоспособном состоянии в течение следующего десятилетия.

Справочно:

В кулуарах 9-го Восточного экономического форума (сентябрь 2024 года) генеральный директор Aerospace Technology Systems Corporation Sdn Bhd подполковник в отставке Фадзар Сухада в ответ на вопрос о влиянии санкций против России со стороны США и стран Европейского союза на обслуживание малазийского парка техники российского производства заявил, что у Малайзии есть достаточный запас запасных частей, чтобы обеспечить эксплуатационную готовность парка из имеющихся 18 истребителей Су-30МКМ в течение следующих трех лет.

"В начале военной операции на Украине у нас был запас деталей на сумму 7 млн. ринггитов. К концу 2023 года наш запас деталей увеличился до 13 млн. ринггитов. Этого хватит примерно на три года", – сказал тогда Ф.Сухада. Помимо России, детали также поставлялись из Индии, крупного оператора парка Су-30МКИ из 272 самолетов.

Также Ф.Сухада прокомментировал, повлияли ли глобальные экономические санкции против России на возможность для Малайзии получать запчасти, детали, услуги и техническую поддержку из Москвы. "Санкции против России повлияли на нашу цепочку поставок. Однако мы приспосабливаемся, мы хорошо справляемся, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется на месте", – сказал Ф.Сухада.

В 2023 году Ф.Сухада также заявлял, что находящиеся с 2007 года на вооружение ВВС Малайзии истребители Су-30МКМ могут эксплуатироваться еще в течение 20 лет, а компания ATSC способна осуществлять ремонт самолетов собственными силами при условии наличия запчастей, что вдвое дешевле по сравнению с отправкой истребителей для ремонта в Россию.