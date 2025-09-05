Войти
"Союз-5" доставят в Казахстан для первого запуска такой ракеты в октябре - ноябре

«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: bastion-karpenko.ru

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков добавил, что точную дату назовут ближе к декабрю после оценки всех условий старта

АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый пуск совместного российско-казахстанского комплекса "Байтерек" с Байконура может состояться в последней декаде декабря текущего года, саму ракету-носитель "Союз-5" доставят в Казахстан в конце октября - начале ноября. Об этом сообщил журналистам вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков.

"Я думаю, что это [запуск] будет в 20-х числах декабря. <...> Ожидаем, что ракета-носитель прибудет в конце октября - начале ноября. Начнутся работы по испытанию уже вместе с ракетой в комплексе. Если все пройдет успешно, мы будем готовы объявить дату старта", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Олжабеков добавил, что точную дату назовут ближе к декабрю после оценки всех условий старта. "Если будут какие-то замечания и потребуется время на их устранение, дата будет уточняться. И мы не исключаем, что она сдвинется чуть-чуть позднее. Поэтому более точную дату мы будем ближе к декабрю объявлять", - сказал он. 

