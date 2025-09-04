Летчик – испытатель Александр Гарнаев: Мне не стыдно ни за один прожитый день!

1 сентября этого года исполнилось 65 лет Александру Юрьевичу Гарнаеву, Герою Российской Федерации, заслуженному лётчику-испытателю РФ, кандидату экономических наук. За период более 40 лет полётов он освоил более 70-ти типов серийных, опытных, модернизированных летательных аппаратов — отечественных и зарубежных, общий налёт около 12 тысяч лётных часов. Неоднократно грамотно выходил из создававшихся в полётах аварийных ситуаций, спасая опытную авиационную технику.

Летчик – испытатель Александр Гарнаев. Источник: Валерий Агеев

К примеру, в августе 1987 года при выполнении испытательного полёта на самолёте МиГ-31 в составе экипажа с лётчиком-испытателем ОКБ имени А.И.Микояна А.Н.Квочуром на скорости полёта около предельной сверхзвуковой (более M=2,5) и высоте более 17 км произошло разрушение фонаря и взрывообразная разгерметизация кабины лётчиков. Экипаж благополучно погасил скорость до дозвуковой, произвёл снижение, заход и посадку на базовом испытательном аэродроме "Раменское" (г. Жуковский).

Нелегкий путь в небо

Александр Гарнаев родился в городе Жуковский Московской области 1 сентября 1960 года в семье Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя СССР Юрия Александровича Гарнаева. В 1967 году отец погиб при выполнении государственного задания на вертолёте Ми-6 во Франции.

Источник: Валерий Агеев

Александр безумно гордился отцом. Во время Великой Отечественной войны Юрий Гагарин был лётчиком-истребителем, а после неё оказался в ГУЛАГе, но не сломался, выдержал это испытание с честью. Он стал заслуженным лётчиком-испытателем СССР, на его счету были самые сложные полёты. Получил звание Героя Советского Союза.

Как это не удивительно, Саша в детстве хотел стать космонавтом. Тогда, в 60-е годы прошлого столетия, все мальчишки и девчонки мечтали полететь в космос.

Как он вспоминал, «мы с ребятами частенько играли во дворе — строили из веток космический корабль. Подруга из соседнего подъезда была Валентиной Терешковой, а я, конечно, Юрием Гагариным.

Когда первый космонавт планеты пришёл к нам домой, Гагарин спросил:

- Ну а тебя как зовут, солдат? Давай знакомиться! Тут я возмутился:

- Я не солдат, я — Гагалин! Юрий Алексеевич, естественно, на секунду оторопел. Я же настойчиво повторял, что я «Гагалин», упрямо топал ножкой и уже готов был заплакать, как космонавт широко улыбнулся, протянул руку и сказал:

- Мир? Ладно, будем два Гагариных! Согласен?

Меня такой вариант вполне устроил, и я, довольный, убежал дальше играть в ракеты и самолётики».

Источник: Валерий Агеев

Однако после гибели отца в семилетнем возрасте, на первом в жизни интервью «Пионерской правде» его спросили, кем он хочет быть, когда вырастет, Саша ответил:

- Как папа, лётчиком-испытателем, героем. И он сдержал своё слово.

С 1975 года Александр приступил к лётному обучению на планерном отделении Жуковского авиационно-технического спортклуба. В 1977 году он окончил Жуковскую среднюю спецшколу № 3 и поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков.

В 1981 году с золотой медалью Гарнаев окончил это училище. Здесь же получил свою первую награду. Будучи курсантом четвёртого курса, ленинским стипендиатом, он был награждён знаком «Воинская доблесть» за первый в училище зачётный курсантский перехват на МиГ-23М воздушной цели в переднюю полусферу (на встречных курсах).

Летчик – испытатель Александр Гарнаев. Источник: Валерий Агеев

В 1981 году Александр окончил училище с золотой медалью, после чего служил на лётных должностях в Гвардейском истребительном авиационном полку ВВС Московского военного округа (Кубинка).

Здесь в полку он входил в лидерную группу, будучи гвардии старшим лейтенантом, который уже тогда, в 1-й половине восьмидесятых годов прошлого века получил допуск к применению ядерного оружия с самолётов-истребителей. Это была особая группа, туда входили далеко не все лётчики полка, она проходила обучение и тренировки в обстановке строжайшей секретности.

Я испытатель!

В 1985 году Гарнаев поступил в Школу лётчиков-испытателей Минавиапрома СССР, по окончании которой в июне 1987 года был направлен лётчиком-испытателем в ОКБ имени А.И.Микояна. За период лётно-испытательной работы в ОКБ имени А.И.Микояна проводил лётные испытания опытных самолётов МиГ-29М, МиГ-29К, МиГ-31Б, МиГ-31Д, "изд. 05". На самолётах МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 проводил испытания по применению различных систем авиационного вооружения, опытных ракет.

Источник: Валерий Агеев

13 августа 1991 года Гарнаев выполнил первый подъём опытного самолёта, ставшего впоследствии первым опытным экземпляром микояновского перспективного истребителя с отклоняемым вектором тяги. Провёл большой цикл испытаний опытного комплекса стратегического назначения "изд.07", успешно завершённый проведением зачётных боевых работ по орбитальным объектам.

В 1994 году перешёл на лётно-испытательную работу в Государственный научный центр - Лётно-исследовательский институт (ЛИИ) имени М.М.Громова.

С 1990 года участвовал в многочисленных показах одиночного и группового пилотажа на самолётах МиГ-29, Су-27 и Су-30 на большом количестве авиасалонов и авиашоу в России, странах СНГ, Европы, Азии, США. Выполнял сравнительные, совместные полёты по международным программам военно-технического сотрудничества на воздушный бой, методику лётных испытаний, в т.ч. на иностранных боевых самолётах на зарубежных военных и испытательных авиабазах в США, Франции, арабских странах.

В ЛИИ Александр Гарнаев многие годы командовал отрядом лётчиков-испытателей. Он участвовал в испытаниях опытного самолёта Як-130, выполнял полёты на дозаправку в воздухе днём и ночью, сверхдальние перелёты на Су-30 в группе под руководством Героя России, заслуженного лётчика-испытателя СССР Анатолия Николаевича Квочура с полётным временем более 10 часов с многочисленными дозаправками в воздухе в т.ч. над океаном, в различных регионах - от полярных до тропических широт.

Указом президента РФ от 15 января 1998 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Гарнаеву Александру Юрьевичу присвоено звание "Герой Российской Федерации". 21 сентября 2002 года он был удостоен почётного звания "Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации".

Источник: Валерий Агеев

В 1998 году Александр Гарнаев с отличием окончил Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В этой же академии в 2002 году окончил аспирантуру и защитил диссертацию, имеет учёную степень кандидата экономических наук.

В 2002 году закончил лётно-испытательную работу в ЛИИ. С 2008 года частный пилот бизнес-авиации. В 2009 году окончил USA Airline Transport Pilot Academy (Trenton, NJ) и получил квалификацию FAA-ATPL (USA FAA Airline Transport Pilot (2009[4]). Прошёл полный курс обучения в Airbus Training Center (Toulouse, France), затем в ряде других зарубежных лётно-учебных центров, работал в авиакомпании «Аэрофлот» (в том числе, в должности командира воздушного судна Airbus А-330) до 2017 года.

Источник: Валерий Агеев

Размышляя о своей профессии, Гарнаев порой спрашивал самого себя и отвечал себе:

- Что такое высококлассный лётчик? В моём понимании так: я пролетал больше сорока лет активно на самых ответственных участках. Был лётчиком-истребителем ВВС, лётчиком-испытателем, линейным пилотом на дальнемагистральных воздушных судах, командиром воздушного судна. За все 40 с лишним лет никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах я не сорвал ни одного полёта, не был отстранён и не опоздал на вылет. Вот и всё. Это не героизм — это профессиональная обязанность в моём понимании. Может быть, это и есть главное!

Однажды я поймал себя на очень интересной мысли: а мне не стыдно ни за один прожитый мной день! Ни один день мной не был потрачен напрасно: я всегда шёл к каким-то высоким целям. Иногда спотыкался – и тогда ставил перед собой ещё более высокие цели. И ещё более упорно шёл к ним и достигал… и так я прожил всю жизнь, мне не стыдно ни за один прожитый день!

Валерий Агеев