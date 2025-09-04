"Радиус поражения - весь земной шар": что показали на параде победы в Пекине

Солдаты маршируют во время репетиции перед военным парадом в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года.

На параде в Пекине показали ядерную ракету, способную поразить любую точку Земли

В Пекине по площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Какую новейшую технику показали на параде, почему китайский парадный батальон считается самым большим в мире и что по этому поводу думает Дональд Трамп - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Проводят подобный парад в Китае один раз в десятилетие. Сегодня по площади Тяньаньмэнь («Врата небесного спокойствия») в составе 45 парадных расчетов прошли около 40 тыс. военнослужащих и более 500 единиц новейшей военной техники. Завершила парад воздушная часть, представленная более чем сотней летательных аппаратов.

Власти Китая пригласили на торжества и 70-минутный военный парад делегации из 26 стран мира.

Безукоризненный строй

Надо заметить, что китайский парадный батальон в настоящее время - самый большой в мире. По фронту он составляет 25 человек, а в глубину - 14. Удерживать безукоризненное равнение в такой формации при прохождении торжественным маршем весьма и весьма нелегко. Но бойцы и командиры НОАК показали на этом параде такую строевую выучку, что не восхищаться ей просто нельзя.

Безупречное и однообразное равнение в каждом из парадных батальонов было и в шеренгах, и в колоннах, и по диагонали. Все было просто изумительно однообразно - от поворотов голов китайских военнослужащих до чеканного строевого шага. Особенно поразили своей выучкой женщины-военнослужащие НОАК.

Не будет большим преувеличением сказать, что китайский парад по строевой выучке сегодня занимает в мире одно из ведущих мест в мире и рядом с ним можно поставить только военный парад ВС РФ на Красной площади.

При этом каких-либо традиций в организации и проведении военных парадов до самых последних десятилетий в Поднебесной не было. Китай вобрал в себя лучший мировой опыт, но никакого слепого копирования не отмечается, во всех вопросах присутствует ярко выраженный национальный колорит.

К примеру, принимает парад в Китае не министр обороны, а Верховный главнокомандующий ВС КНР генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии, председатель Китайской Народной Республики, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.

На параде нет в нашем понимании так называемых линейных, которые обозначают интервалы между парадными батальонами. Во время объезда войск Си Цзиньпин не останавливается для приветствия военных, а здоровается с ними в движении. И даже автомобиль верховного - не кабриолет, а лимузин с люком. Верховный главнокомандующий ВС КНР после объезда войск не произносит традиционной в таких случаях речи.

Тысячетрубный военный оркестр после прохождения парадных батальонов не освобождает площадь для прохождения механизированной колонны, а остается на месте. Размеры площади позволяют это сделать.

Оружейные новинки

Китай показал на военном параде на площади Тяньаньмэнь свое новейшее вооружение и военную технику: противокорабельные ракеты, боевые и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты с ядерными зарядами, гиперзвуковые и антидроновые системы.

Значительная часть продукции китайского ОПК продемонстрирована впервые. Среди них - беспилотные летательные аппараты, работающие в связке с пилотируемыми истребителями, а также крупные подводные беспилотники.

Впервые на параде продемонстрирован новый основной боевой танк (ОБТ) Китая ZTZ-201. Новая боевая бронированная машина сочетает в себе гибридную силовую установку, управляемое искусственным интеллектом наведение на цель и защиту от дронов. ZTZ-201 - это движение в направлении создания более легких, сетевых и универсальных платформ.

Танки ZTZ-201 во время военного парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года. Источник: Maxim Shemetov/Reuters

Новый танк свидетельствует о переходе к доктрине, в которой во главу угла ставятся мобильность, активная оборона и цифровая интеграция, а не толщина брони. Вес ZTZ-201 составляет примерно 35-40 тонн, что значительно меньше, чем у китайского основного боевого танка третьего поколения ZTZ-99 (54 т).

Новая машина оснащена 105-мм гладкоствольной пушкой нового поколения, предназначенной для стрельбы усовершенствованными боеприпасами, способными развивать начальную скорость около 1700 метров в секунду. По всей видимости, экипаж перспективной машины состоит из трех человек, размещенных в передней части корпуса, над которой установлена башня, функционирующая в автоматическом режиме. В корпус и башню ZTZ-201 встроено по меньшей мере 13 оптико-лидарных датчиков, которые обеспечивают 360-градусный обзор.

На параде также продемонстрировали множество беспилотных летательных аппаратов, среди которых присутствовал и БЛА GJ-11 «Острый меч». Радиус его боевого применения составляет 1600 км. Общая продолжительность полета достигает 6 часов. Практический потолок - 12 тыс. метров.

Беспилотный летательный аппарат GJ-11 «Острый меч». Источник: Tingshu Wang/Reuters

Для борьбы с воздушными целями GJ-11 может быть вооружен четырьмя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» типа PL-15. Дальность стрельбы PL-15 составляет 200 км, что позволяет «Острому мечу» уничтожать самолеты противника на значительном удалении.

Для ударов по наземным целям GJ-11 может нести до четырех корректируемых 500-килограммовых авиабомб типов LS-6 или FT-7 с лазерной головкой самонаведения. Или по 12 малокалиберных крылатых планирующих бомб CM-506KG весом по 100 кг каждая.

Эффективная отражающая поверхность «Острого меча» крайне мала и составляет всего 0,009 кв. м.

Кроме того, на параде представили целое семейство противокорабельных ракет, принятых на вооружение НОАК за последние годы. Среди них:

YJ-15 - сверхзвуковая противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Заметим, «YJ» - традиционное название для китайских ПКР - переводится как «Удар орла»;

YJ-17 - противокорабельная баллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим боевым блоком;

YJ-19 - противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

YJ-20 - противокорабельная баллистическая ракета с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

YJ-21 - противокорабельная гиперзвуковая ракета.

YJ-15 - сверхзвуковая противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Источник: Maxim Shemetov/Reuters

Безусловно, фурор на площади Тяньаньмэнь произвел огромный беспилотный подводный аппарат торпедообразной формы AJX-002. Длина этого изделия достигает 18-20 метров при диаметре до 1,5 метра. Считается, что он может функционировать более 200 часов на скорости свыше 30 узлов.

Впервые Китай на этом параде продемонстрировал свою ядерную триаду - образцы вооружения для ракетных войск стратегического назначения, морских и авиационных стратегических ядерных сил.

В сфере вооружений ракетных войск стратегического назначения Китая был впервые показан подвижный грунтовый ракетный комплекс DF-61. Предположительно, дальность стрельбы нового ПГРК превышает 12 тыс. км. Ракета оснащена разделяющейся головной частью. Количество боевых блоков - до 12 единиц. КВО - около 100 м. По площади прошел и модернизированный ПГРК DF-31BJ.

Также показали DF-17 - мобильную двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету средней дальности. Предназначена она для доставки управляемого гиперзвукового блока DF-ZF.

Еще одна новинка - межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C. Ее радиус поражения охватывает весь земной шар.

Ядерная ракета DF-5C. Источник: Maxim Shemetov/Reuters

Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире.

Продемонстрировали и новый вариант баллистической ракеты DF-26 - DF-26D, способный поражать авиабазы и корабли США на расстоянии более 5000 км.

Авиационные стратегические ядерные силы были представлены крылатыми ракетами CJ-20A с дальностью стрельбы в 2500 км, а морские - изделиями JL-1 и JL-3 («Гигантская волна-3»), баллистическими ракетами подводных лодок.

Крылатые ракеты CJ-20A. Источник: Tingshu Wang/Reuters

Была продемонстрирована и крылатая ракета CJ-1000, о которой еще мало данных в открытом доступе.

В НОАК уделяют большое внимание развитию зенитных ракетных систем всех классов. В этом году на параде впервые показали новейшие зенитные ракетные системы большой дальности HQ-26 и современную систему противоракетной обороны HQ-29. Помимо этого, были продемонстрированы HQ-19 и HQ-20.

Система противоракетной обороны HQ-29. Источник: Tingshu Wang/Reuters

В воздушной части парада были показаны практические все летательные аппараты, которые стоят на оснащении ВВС НОАК, включая дальние бомбардировщики H-6, истребители J-16D, J-20, J-35A (с малой радиолокационной заметностью), J-20S и J-20A, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления трех типов KJ-2000, KJ-500 и KJ-600, военно-транспортные самолеты Y-20 и Shaanxi Y-9, самолеты-заправщики YY-20.

А что там Дональд Трамп?

По данным китайского издания Sohu, лидер США на фоне парада в столице КНР «встревожен, как муравей в горячей кастрюле». Он якобы планирует провести еще один военный парад в «роскошной версии», чтобы «продемонстрировать свои мускулы».

Первая попытка у главы Белого дома откровенно не удалась. 14 июня этого года в Вашингтоне прошел военный парад, посвященный 250-летию Сухопутных войск ВС США. В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники. Сравним: в Пекине - 40 тыс. бойцов, в Вашингтоне - в семь раз меньше. Это сугубо о масштабе действа.

Следует для начала отметить, что в США парады войск, как правило, не проводятся, и никаких многосотлетних традиций у американской армии в этом плане не могло быть по определению. И хотя у Китая ситуация схожая, в Поднебесной творчески и переработали чужой опыт, и привнесли в торжественную церемонию немало национального колорита.

А вот в США подобных традиций так и не было наработано, поэтому мероприятие, прошедшее 14 июня 2025 года в Вашингтоне, напоминало все что угодно: военно-спортивный праздник, форум военно-исторических реконструкторов, демонстрацию образцов военной формы одежды, фестиваль-смотр духовых оркестров - но только не военный парад войск «вашингтонского гарнизона».

Военный парад - это, в первую очередь, торжественный, красочный и внушительный воинский ритуал, который должен вызывать у граждан страны чувство законной гордости за свои вооруженные силы.

Но о какой-либо высокой строевой выучке парадных расчетов Сухопутных войск США 14 июня говорить не приходится: равнение в шеренгах, колоннах и строевой шаг в парадных ротах и батальонах Сухопутных войск США отсутствовали по определению.

С точки зрения американской общественности, парад, безусловно, удался - сравнивать-то гражданам США подобные мероприятия внутри страны не с чем.

Однако как пишет Sohu, в результате проведенного 14 июня 2025 года военного парада Дональд Трамп «потерял лицо» - поэтому захотел наверстать упущенное. На этот раз, после парада Сухопутных войск, настала очередь Военно-морских сил США. Посмотрим, что из этого получится.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок