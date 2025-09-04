Россия и Индия проводят оценку объема необходимых инвестиций в производство Су-57 на мощностях компании HAL – ANI

ЦАМТО, 3 сентября. Москва и Нью-Дели проводят оценку объема необходимых инвестиций для организации производства истребителя пятого поколения Су-57 в Индии, сообщает индийское издание ANI news со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По словам источника, Индии на данный момент требуется, как минимум, две-три эскадрильи истребителей пятого поколения, и российский Су-57, наряду с американским F-35, является одним из претендентов на реализацию данного проекта.

Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в течение длительного времени производит по лицензии истребители Су-30МКИ на своем заводе в Насике. Объект при необходимости может быть использован для производства новых Су-57. Ответственные российские структуры в настоящее время проводят исследование по определению необходимого объема инвестиций в проект.

Источник в индийском оборонном ведомстве отметил, что в Индии также есть другие предприятия, где производятся некоторые компоненты для Су-30МКИ, которые могут быть задействованы в случае организации производства истребителей Су-57, если это потребуется. Данный фактор может способствовать снижению затрат.

В Министерстве обороны также напомнили, что Индия участвовала в проекте разработки истребителя Су-57, когда тот носил обозначение FGFA, однако в конце апреля 2018 года официально вышла из проекта из-за ряда проблем. Таким образом, в настоящее время нельзя исключать возможность возрождения "старого" совместного проекта уже на новом уровне, учитывая глобальную нестабильную обстановку.

В настоящее время Индия работает над созданием собственного проекта истребителя пятого поколения под обозначением AMCA. Дорожная карта проекта предусматривает выпуск пяти прототипов к 2027 году, первые летные испытания – в 2028 году, сертификацию – к 2032 году и серийное производство – к 2035 году.