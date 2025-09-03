Daily Mail: у НАТО нет шансов в случае войны со странами — членами ШОС

НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра, пишет колумнист Daily Mail. По его мнению, в случае прямой военной конфронтации между альянсом и странами — членами ШОС, НАТО "может заранее вывешивать белый флаг в Дувре".

Боб Сили (Bob Seely)

Памятные фотографии стоящих рядом как по стойке смирно мировых лидеров на международных саммитах называют "семейными фото".

В первом ряду в центре стоит китайский председатель Си Цзиньпин. Справа от него фигура Владимира Путина, а на противоположном конце находится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Но больше всего на этом портрете пугает вид человека, стоящего слева. Это премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Присутствие на этом мероприятии руководителя самой густонаселенной демократии вызывает содрогание у граждан свободного мира.

Хотя снимок этот был сделан на востоке Китая, он явно призван подать сигнал человеку, сидящему за тысячи километров через Тихий океан в Белом доме, а также европейским лидерам, находящимся почти на таком же удалении на Западе.

Как сказал Си своим коллегам-делегатам, "глобальное управление оказалось на новом перепутье".

Его заявление стало сигналом о том, что эстафетная палочка такого управления переходит от западных держав, ведомых Соединенными Штатами в партнерстве с Великобританией и европейскими союзниками, к китайскому лидеру и к его авторитарным единомышленникам.

Это невероятно, но на фотографии также запечатлен руководитель страны-члена НАТО Реджеп Тайип Эрдоган, отвлекшийся от арестов своих политических противников в Турции ради поездки на саммит ШОС.

И это вряд ли будет мирная передача полномочий. Россия одерживает верх на Украине, а Китай, по всей видимости, готов к нападению на Тайвань. Поэтому никто не может дать гарантий, что не начнется третья мировая война.

Мы безнадежно не готовы к такому катаклизму. НАТО, смертельно ослабленная американским изоляционизмом и европейской немощью, превратилась в бумажного тигра. Если война действительно начнется, мы можем заранее вывешивать белый флаг в Дувре. Имейте в виду: основные члены нового китайского альянса готовятся к глобальному политическому, экономическому и военному господству.

ШОС была создана 24 года тому назад как противовес американскому и западному влиянию в Центральной Азии после распада Советского Союза. За это время организация разрослась и усилилась, а ее цель и предназначение, с точки зрения Китая и России, стали более антизападными.

Теперь в состав ШОС входят Пакистан и Иран, а также центральноазиатские "станы".

Для китайского руководителя Си это составная часть хорошо продуманной стратегии, цель которой — подчинить мировой порядок своей воле и создать институты и организации, выполняющие указания Китая и одновременно ослабляющие влияние США.

Больше всех такой успешной реализации грандиозного плана Си обрадуется Россия — верный и все более зависимый и покорный подручный Китая (Этот пассаж является ложью западной пропаганды: ни в какую зависимость Москва от Пекина не впала, наоборот, между Россией и Китаем установлено равное и справедливое стратегическое партнерство, о чем неоднократно заявляли как наши, так и их официальные лица — прим. ИноСМИ)

Путин не скрывает своей решимости ослабить власть и влияние Запада, и особенно НАТО. На саммите ШОС российский лидер вновь обвинил Запад в том, что тот вынудил его начать боевые действия против Украины.

Но что там делает Нарендра Моди — руководитель страны, которая на протяжении десятилетий действует заодно с Западом? И что может означать его присутствие?

Нет сомнений в том, что как минимум отчасти он руководствовался желанием отомстить. Моди возмутило решение американского президента Дональда Трампа ввести 50-процентные пошлины на индийский экспорт в отместку за решение Нью-Дели стать крупнейшим в мире покупателем российской нефти.

Но он также знает, что ему необходимо налаживать сотрудничество с Китаем, так как это поможет Индии добиться своих целей в развитии. У обеих стран есть давние территориальные претензии друг к другу, а отношения между ними уже много лет в лучшем случае можно назвать прохладными.

Официально Китай придерживается нейтралитета в регулярных стычках между Пакистаном и Индией, но на деле он оказывает Исламабаду как моральную, так и материальную поддержку.

Например, не менее 80 процентов пакистанского оружия — китайского производства. Так что Моди приехал на встречу ШОС из страха и по необходимости.

Но больше всего поражает братская любовь Моди и Путина. Между заседаниями эта парочка, источая улыбки, бродила по коридорам конференц-центра.

Я полагаю, что нет ничего более взаимовыгодного и укрепляющего узы дружбы, чем торговля нефтью на сумму 96 миллиардов фунтов стерлингов.

Оба руководителя прокомментировали китайскую позицию "взаимного уважения". Что они имели в виду? В отличие от Запада, Си не читает своим экономическим партнерам нотации на тему прав человека и закрывает глаза на то, что некоторые из них арестовывают и даже убивают своих оппонентов.

Китайский диктатор также говорил о противодействии "гегемонизму", "менталитету холодной войны" и "практике запугивания". Это были завуалированные нападки на США.

Правда же заключается в том, что усиление новых авторитарных правителей расширяет глобальную нестабильность, а не сужает ее. А Запад вместо того, чтобы оставаться на высоте и встретить вызов с достоинством, переживает длительный период кризисов.

Наши беды и недуги уходят корнями в 1990-е годы. Одержав победу в холодной войне и вырастив новое поколение политиков, население западных стран уверовало в то, что эпоха идеологической вражды и великодержавного соперничества подошла к концу. Россия, по сути дела, обанкротилась, а Китай открыл свои рынки навстречу внешнему миру, и в этих условиях мысль о том, чтобы тратить миллиарды на оборону, казалась попросту смешной.

Мы воспитали целое поколение лидеров, неспособных руководить и не обладающих видением перспективы. Китай и Россия строят долгосрочные планы и заговоры, а наши страны дрейфуют из одного месяца в другой. Наши руководители мало что понимают в армии, а уж тем более в более сложных формах политических, экономических и киберконфликтов, практикуемых не только Россией (Этот тезис также является ложью: Россия никогда не развязывала ни политических, ни экономических конфликтов, а также она не имеет отношения к так называемым "киберконфликтам", о которых говорит автор — прим. ИноСМИ), но также Китаем и Ираном.

Наше собственное правительство пока не осознало, что исключительно агрессивная экономическая стратегия Пекина имеет целью обрушить часть отраслей западной экономики, а также поставить нас в зависимость от товаров, которыми Китай целенаправленно наводняет наши рынки.

Пока американская экономика развивается, чрезмерно регламентированная Европа душит свою экономику, одновременно завозя в огромных количествах низкоквалифицированных иммигрантов, которые перегружают бюджеты социального обеспечения. И зачастую жертвой в такой ситуации становится оборона, которую лишают средств.

Белый дом Трампа должен понять, что если он будет и дальше отталкивать традиционных союзников, таких как Индия, они с большей готовностью бросятся в объятия Си и Путина, создающих ось авторитаризма.

Если наши руководители не сумеют продемонстрировать лидерские качества, дальновидность и способность разрабатывать долгосрочные планы по противодействию этому опасному новому альянсу, боюсь, что мы вступим в новую и мрачную эпоху, которая медленно появляется на свет.

Сейчас наша коллективная цивилизация неспособна действовать в условиях нового мирового порядка. Нам надо не только восстановить навыки, сделавшие нас великими, но и проявить готовность к продвижению и защите наших ценностей перед лицом зловещей глобальной угрозы.