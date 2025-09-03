Войти
Эрдоган считает, что Россия и Украина пока не готовы к продолжению переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным турецкий лидер сказал, что, "возможно, республика выступит с инициативой продолжения стамбульских переговоров"

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Москва и Киев пока не готовы к продолжению переговоров в стамбульском формате. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Китая.

Он утверждает, что на встрече с Путиным он сказал, что, "возможно, [Турция] выступит с инициативой продолжения стамбульских переговоров". "Он [Путин] к этому отнесся с позиции „почему бы и нет?". Однако пока что стороны не готовы к этому", - сказал турецкий лидер.

Весной 2022 года российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле и условились об урегулировании конфликта, но договоренности не вступили в силу из-за изменения позиции Киева и вмешательства лидеров стран Запада, в частности Великобритании. Принципы соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений. Второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Третий раунд прошел 23 июля, дата четвертого не назначена.

По словам Эрдогана, на встрече с российским лидером в Китае они также обсудили украинский конфликт, оценив результаты саммита Россия-США на Аляске. "Его встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске была очень важной",- сказал президент Турции.

Эрдоган сообщил, что помимо того, что в Китае удалось "узнать мнение Путина по этим вопросам, также было проведено несколько телефонных разговоров с Зеленским". "В ходе этих контактов у нас была возможность ознакомиться с его [Зеленского] позицией. Мы также получили возможность переосмыслить итоги саммита на Аляске. Я оценил подходы как господина Зеленского, так и господина Путина как позитивные", - сказал он.  

