Al-Masry Al-Youm: Россия и США за конструктивный диалог без излишней шумихи

Саад Халаф (سعد خلف)

Заявления пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова от 27 августа 2025 года ясно показали новую политическую стратегию Москвы, направленную на восхваление роли Соединенных Штатов в процессе урегулирования ситуации на Украине. Кремль назвал диалог с Трампом на Аляске "полезным и конструктивным", тем самым подтвердив свою позицию о том, что двусторонний саммит России и США является наиболее эффективной площадкой для обсуждения гарантий безопасности.

Такой подход, на мой взгляд, отражает понимание Россией того, что только Вашингтон, а не Брюссель, способен напрямую влиять на Киев, будь то посредством политического давления или контроля за поставками вооружений.

В своих заявлениях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры с США по Украине проходят в "непубличном формате". Однако дата следующего раунда будет зависеть от того, как далеко продвинутся российско-американские переговоры по выработке "гарантий безопасности".

В то же время между Россией и Европой наблюдается рост напряженности. Песков подчеркнул, что публичное обсуждение гарантий безопасности вредит общей результативности. Эта позиция напрямую связана со стремлением Москвы к конструктивному диалогу с Вашингтоном, который позволит достичь реальных результатов без излишней шумихи в СМИ.

Европа, напротив, склонна к прямолинейности и преувеличениям. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гарантии безопасности для Украины должны основываться на 5-й статье Устава НАТО, то есть на коллективной обороне. Такое мнение свидетельствует о стремлении европейских столиц обеспечить безопасность Киева в соответствии с принципами НАТО. Это, безусловно, вызывает беспокойство у Москвы и усугубляет разрыв Европы с Кремлем.

В этой связи, опубликованное в среду заявление Министерства обороны России о взятии села Первомайское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и продвижении войск в Днепропетровской области, свидетельствует о том, что операции направлены на систематическое истощение противника, а не на крупномасштабное наступление. Тем временем средства ПВО продолжают успешно сбивать десятки украинских беспилотников. Это свидетельствует о том, что конфликт вступает в стадию затяжной войны, а не о его завершении или хотя бы временной заморозке.

Если связать эти заявления с высказываниями Пескова о продолжении контактов с украинцами и американцами по закрытым каналам, а также с абсолютным неприятием любого прямого европейского военного присутствия на территории Украины, становится ясно, что Москва движется в двух направлениях одновременно: расширяет свой контроль на земле и корректирует темп переговоров в соответствии со своими требованиями.

В то же время российские военные сообщили о том, что им удалось сбить 162 украинских беспилотника и перехватить большое количество управляемых боеприпасов и ракет, выпущенных из систем HIMARS и "Нептун". Это свидетельствует о том, что на поле боя происходит непрерывная проверка эффективности систем борьбы с беспилотниками. Превосходство Москвы в этой области стало ключевым фактором, ограничивающим потенциал Киева по дальнейшему расширению конфликта вглубь территории России.

Эти события отражают характер российских операций, которые демонстрируют постепенное, но уверенное продвижение, сопровождающееся ударами по командным пунктам и базам беспилотников.

В своем заявлении Песков сообщил, что Москва и Вашингтон работают в "непубличном формате" и что следующий раунд переговоров не планируется до тех пор, пока не будут созданы необходимые условия. Это свидетельствует о том, что Москва не считает переговоры своей главной целью на данный момент. Скорее, они являются инструментом, который можно будет использовать, когда ситуация на мировой арене станет более ясной.

Напротив, предложение, выдвинутое европейцами, вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле. Москва выступает против любого прямого военного присутствия [Европы], опасаясь, что Украина может стать передовой базой НАТО или так называемым плацдармом на западных границах России. Путин считает это "красной линией", которую нельзя переступать.

Если мы посмотрим на все эти события с аналитической точки зрения, то увидим, что истинная проблема Запада кроется не в прямой военной поддержке, а в отсутствии единой стратегии по отношению к России.

Как отмечает издание Politico в своем отчете, это связано с тем, что США "очень отстают" в сфере развития беспилотников. Опыт конфликта на Украине показывает, что Вашингтон отстает как от Москвы, так и от Киева в этой критически важной области современной войны.

Это имеет важное значение, поскольку военный баланс определяется не только событиями на донецком и запорожском фронтах, но и постоянной гонкой за технологическими инновациями, которые определяют темпы конфликта. Таким образом, любые разговоры о гарантиях безопасности или будущих переговорах будут бессмысленными, если Запад не устранит этот недостаток. При этом дипломатические усилия становятся скорее попыткой преодолеть затяжной кризис, чем кардинальным решением проблемы.

В заключение можно сказать, что последние события демонстрируют как постепенный прогресс России на местах, так и политический баланс в управлении коммуникациями. Кроме того, российские СМИ прилагают усилия, чтобы показать разрыв между западными возможностями и реальной ситуацией на местах.

Москва не спешит с переговорами и не стремится к быстрому решению. Напротив, она укрепляет свои позиции и постепенно расширяет спектр разногласий, чтобы в случае будущих переговоров иметь более сильные позиции, особенно учитывая ее стратегические достижения за последние месяцы.