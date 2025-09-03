Рютте: страны НАТО уже приобрели у США оружие для Украины на сумму 2 млрд. долл.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.

ЦАМТО, 2 сентября. Страны НАТО уже закупили у США оружие для Украины на 2 млрд. долл. в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), заявил на пресс-конференции в Люксембурге генсек НАТО Марк Рютте.

"Страны НАТО в рамках инициативы PURL за несколько недель закупили (у США – ред.) для Украины летальное и оборонительное оружие на 2 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" М.Рютте.

США и НАТО, по словам украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%.